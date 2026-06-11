BAUM、クレンジング オイルを6月25日（木）リニューアル発売

資生堂ジャパン株式会社

「樹木との共生」をテーマに掲げるスキン＆マインドブランド「BAUM(バウム)」（製造販売元：資生堂）は、2026年6月25日（木）、肌のうるおいを保ちながらメイクや皮脂の毛穴詰まりを落とし、清らかな肌へと導くクレンジング オイルnをリニューアル販売いたします。

■リニューアルのポイント

＜ひのきオイル配合＞

順次リニューアルを行ってきたスキンケアと連動し、これまでに配合されていた天然樹木由来成分のアルガンオイル 、ホホバ種子油に加え、ひのきオイルを新たに配合*。汚れをすっきりと落としながらも、肌の表面に油分の膜を張ることで水分蒸散を防ぎ、うるおいを保ちながら肌を柔らかく整えます。

*配合目的：エモリエント効果

＜毛穴クリア成分配合＞

毛穴に詰まった皮脂の固まりを溶解し取り除きやすくするブドウ種子油とミリスチン酸イソプロピルを、毛穴クリア成分として新たに配合。資生堂の研究においても、ブドウ種子油には皮脂を溶かす高い効果があることが確認されており、使うたびに毛穴のつまりを取り除く効果が期待できます。

＜アルコール（エタノール）フリー処方＞

これまでの、パラベンフリー、シリコーンフリー、合成着色料フリーに加え、アルコール(エタノール)フリー処方へと進化しました。

■フレッシュな「ひのき」の香り

スキンケアシリーズ共通の香りである、爽やかな「WOODLAND WINDS」の香りをベースに、清々しいひのきが香り立ち、これまで以上に森林浴のようなリフレッシユ感が肌を包み込みます。

【バウム クレンジング オイルn】

フレッシュなひのき香る、クレンジング オイル。

肌のうるおいを保ちながら、

メイクや皮脂の毛穴詰まりを落とし、清らかな肌へ。

自然由来指数 90.8％(水を含む) (ISO 16128に基づき算出)

＜香り＞

フレッシュな「ひのき」の香り。

スキンケアシリーズ共通の香りである、爽やかな「WOODLAND WINDS」の香りをベースに、清々しいひのきが香り立ち、これまで以上に森林浴のようなリフレッシユ感が肌を包み込みます。

- 落ちにくいメークも素早く浮き上がらせ、すっきり落とします。- 毛穴の皮脂詰まりを溶かす、毛穴クリア成分を配合しています。- ヒノキオイル、アルガンオイル、ホホバオイル配合(エモリエント)。肌のうるおいを奪わず、しっとりさを保ちます。- 森林浴のようなリフレッシュ感で包み込む、清々しい天然ひのき香料をモダンに調香した香り。- なめらかな感触のオイルで、洗い上がりはスッキリとしてなめらか。洗い流し専用。濡れた手や顔でも使用可。- アルコールフリー、パラベン（防腐剤）フリー、シリコーンフリー、合成着色剤フリー

■BAUMについて

BAUMは「樹木との共生」をテーマに掲げる、スキン＆マインドブランドです。厳しい環境下において、悠久の時を生き、古来より人々に豊かな恵みを与え続けている樹木。私たちは、樹木の伸びやかで、美しく、偉大な存在から知恵を授かり、樹木由来成分に関する研究を重ね、森林浴のような心地よさを日々の生活にもたらすスキンケア、フレグランス、ハンド＆ボディケア製品を提供しています。

樹木の恵みを受け取るだけではなく、感謝し、樹木資源を未来につないでいくために、自然由来成分の活用、木材をアップサイクルしたパッケージ、ストアデザイン、国内２か所における「BAUMの森」への植樹を通じ、サステナブルで、心地よい循環の実現を目指しています。

公式サイト： www.baumjapan.com(https://www.baumjapan.com/baum/index.html)

公式Instagram： https://www.instagram.com/baum_global/

【参考小売価格表】

- 製品名：バウム クレンジング オイルn- 分類：クレンジング オイル- 品種数：1種- サイズ： 180mL- 税込価格：4,620円