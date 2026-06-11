株式会社BREAK、熊本県甲佐町と連携し「Webスキル習得×移住定着支援プロジェクト」を開始

株式会社ブレイク

株式会社BREAK（本社：大阪府大阪市、代表取締役：小川佳祐）は、熊本県甲佐町が実施する「甲佐町移住就職支援プログラム運営業務」の公募型プロポーザルにおいて採択され、事業受託が決定したことを受け、「Webスキル習得×移住定着支援プロジェクト」を開始することをお知らせいたします。本プロジェクトは、デジタルスキルの習得とキャリア形成支援を通じて、地方への移住・定着を支援する取り組みです。

これまで株式会社BREAKは、熊本市との立地協定を起点に地方創生事業を推進してきました。特に大分県との施策を通じて、【 過去2年間で 71名 】の移住を実現しており、今回の甲佐町プロジェクトは、その実績をもとに、人口約1万人規模の自治体において再現性を検証する新たな挑戦となります。

大分県で71名の移住実績を創出

株式会社BREAKは大分県が実施する「ITスキルアップ移住推進事業」において、

- デジタルスキル習得支援（受講料約40万円が無料に）- キャリア形成支援- 移住支援- コミュニティ形成

を一体的に実施し、過去2年間で71名の移住を実現し、移住後の高い定着率も維持しています。

単なる移住促進ではなく、

「学ぶ」→「働く」→「移住する」→「地域に定着する」

という一連の導線を構築したことが特徴です。

熊本市との協定から始まった地方創生プロジェクト

株式会社BREAKが展開する、大分県庁と連携したデジタルスキル習得×移住転職支援プロジェクトの概要

株式会社BREAKは2022年、熊本市と立地協定を締結し、「地方から挑戦できるプロ人材を育てる」をテーマに地方創生プロジェクトをスタートしました。

これまで、

- デジタル人材育成- 地方企業のDX支援- 若年層キャリア教育- 地域企業とのマッチング

などを通じて、地方で活躍できる人材の育成と地域活性化に取り組んできました。

その中で見えてきた課題は、「地方に仕事がない」のではなく、「仕事やキャリアの不安が移住の壁になっている」ということでした。

そこでBREAKは、「仕事を起点とした移住支援モデル」の構築に挑戦してきました。

なぜ甲佐町なのか

株式会社BREAKが展開する地方創生プロジェクトの歩みと今後の展望

甲佐町は熊本市中心部から車で約40分の場所に位置し、

- 豊かな自然環境- 充実した子育て支援- 温かい地域コミュニティ

など、多くの魅力を持つ町です。

一方で、

- 移住情報の発信不足- 住居情報の整理不足- 地域の魅力の可視化不足

などの課題も存在しています。

今回のプロジェクトでは、単なる移住促進ではなく、「地域を一緒に盛り上げたい人が集まる町」という新たな価値提案を目指します。

プロジェクト概要

熊本県甲佐町の町並み。豊かな自然環境で充実した子育て支援制度があり、温かい地域コミュニティが広がる地域。

本プロジェクトでは、

- オンライン説明会- 個別相談- キャリア支援- Webスキル習得支援（スクール受講料が無料に）- 就職支援- 移住支援- 地域コミュニティとの接続

を一体的に実施します。

また、熊本県内の人材支援会社や地域企業とも連携し、「移住したいけど仕事が不安」という課題の解決を目指します。

本プロジェクトは、2027年3月までに5名の移住定着を目標としています。

甲佐町に移住すると、オンラインWebマーケティング講座の受講料40万円に。さらに転職・移住支援等も行う。株式会社BREAK 代表取締役 小川佳祐 コメント

『大分県との連携事業では、デジタルスキル習得と移住支援を組み合わせることで、2年間で71名の移住実績を創出することができました。

ただ、私たちが本当に実現したいのは、「大分だからできた成功事例」ではありません。

人口規模や知名度に関係なく、地域ごとの魅力を活かしながら、仕事・学び・移住をつなげ、人が集まり、地域が活性化していく仕組みを全国に広げていきたいと考えています。

今回、人口約1万人の甲佐町でこのプロジェクトに挑戦できることに、大きな意義を感じています。

甲佐町には、自然環境や子育て支援、温かい地域コミュニティなど、多くの魅力があります。一方で、まだ十分に発信されていない価値も多く存在しています。

単なる移住促進ではなく、「この地域を一緒に盛り上げたい」「地方で新しい挑戦をしたい」と考える方々と甲佐町をつなぐプロジェクトにしていきます。

移住はゴールではありません。

地域で働き、学び、挑戦しながら、自分らしい人生を築いていく。そのきっかけを、甲佐町から全国へ広げていきたいと思います。

私たちは、地方に人を集めることではなく、地方で挑戦する人を増やすことを目指しています。』

熊本県甲佐町 町長 甲斐 高士 コメント

『このたび甲佐町では、新たな移住施策として、本町に移住される方に対し、Webマーケティングのスキル習得から就職・起業、さらには移住後の定住までを一貫して支援する「移住就職支援プログラム」を実施します。

本事業は、移住における大きな課題である「仕事」の確保に着目し、時代のニーズに即したデジタル人 材の育成を通じて、新たな人の流れを創出することを目的としています。

本プログラムでは、オンラインによる実践的な学習機会の提供に加え、就職・ 起業支援、移住相談、地域との交流機会の創出など、移住実現に向けたきめ細かなサポートを行います。また、移住支援専用サイトを整備し、町の魅力や生活情報を発信してまいります。

本事業を通じて、多くの方に甲佐町での新たな暮らしの可能性を感じていただけるものと確信しております。移住される方々と共に甲佐町を盛り上げていくため、町としても全力で事業を推進し、伴走します。

この新たなプロジェクトが、甲佐町の地域の活力を高め、持続可能な未来を必ず実現させてまいります。』

今後の展望

今回の甲佐町プロジェクトは、株式会社BREAKが推進する地方創生プロジェクトの新たな一歩です。

大分県で実証したモデルを人口約1万人規模の自治体へ展開することで、「地方だからできる挑戦の仕組み」を全国へ広げていきます。

将来的には複数自治体との連携を進め、「デジタルスキル × キャリア形成 × 地方移住」を軸とした地域人材循環モデルの構築を目指しています。

株式会社BREAKは今後も、デジタル人材育成・キャリア支援・移住定着支援を組み合わせた地方創生モデルを全国の自治体へ展開してまいります。

株式会社BREAKについて

株式会社BREAKは、「Break The Border」を理念に掲げ、Webマーケティング支援事業、デジタルスキル教育事業、法人向けデジタル人材育成事業、地方創生事業を展開しています。

運営するBMP（Break Marketing Program）は累計受講者3,000名を超え、経済産業省事業や熊本市との立地協定、大分県との移住支援事業をはじめ、複数自治体との連携実績を有しています。

また、大分県との連携事業では、デジタルスキル習得を通じた移住支援モデルにより、過去2年間で71名の移住実績を創出しています。

【会社概要】

会社名：株式会社BREAK

代表者：代表取締役 小川佳祐

URL：https://break-c.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社BREAK

広報担当

E-mail：info@break-c.com