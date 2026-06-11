日本経営グループ、インド・バンガロールに新拠点を開設

株式会社日本経営

日本経営グループのインド現地法人であるNihon Keiei (India) Private Limited（以下、日本経営インディア）は、インド国内におけるサービス体制の強化と事業拡大を目的として、2026年6月1日（月）に南インドの主要都市であるバンガロールに新オフィスを開設いたしました。

今後は既存のグルガオン拠点との連携を深め、インド全域における日系企業の事業成長と、日印両国の経済発展に貢献してまいります。

■開設の背景と目的

日本経営インディアは、これまで北部ハリヤナ州のグルガオン拠点を中心に、インドへ進出・展開する日系企業の皆様へ専門的なコンサルティングやきめ細やかな実務支援をご提供し、お客様の事業課題の解決に伴走してまいりました。

このたび新オフィスを開設したバンガロールは、グローバル企業から高い注目を集める南インドの主要都市です。インドのIT・スタートアップの中心地であることに加え、近年は自動車や半導体産業の集積も進むなど、テクノロジーとイノベーションを牽引する極めて重要なエリアとなっています。現在、数多くの日系企業が同地に拠点を構え、あるいは進出を検討しています。

今回のバンガロール拠点の開設は、インド全域へと事業を拡大される日系企業の皆様を、より広範かつ力強く後押しするための体制強化となります。この新たな足がかりを活かし、南インド全域のビジネスパートナーや専門家との連携をより緊密にしながら、迅速かつ力強い支援を展開してまいります。

■新事務所の概要

拠点名：日本経営インディア バンガロールオフィス（Bengaluru Office）

住所：WeWork Prestige Central, 36, Infantry Road, Bengaluru, Karnataka 560001, India

業務開始日：2026年6月1日（月）

主な事業内容：日系企業向けインド進出支援、税務・会計顧問、労務・法務コンサルティング、財務アドバイザリー、アウトソーシング・アドバイザリー業務 等

■日本経営インディア 代表 松本亮 コメント

私どもはこれまで、インド北部のグルガオンを拠点とし、日系企業のインド進出から会計税務、M&Aに至るまで、幅広い経営支援に取り組んでまいりました。昨今、インドは巨大な市場としてだけでなく、グローバルなテクノロジーとイノベーションの拠点として、その重要性をさらに増しています。

こうした変化の中で、南インドの中核であり、IT・スタートアップや自動車・半導体産業の集積地でもあるバンガロールへ進出・拡大される企業の皆様から、より身近なサポートを求めるお声を多くいただくようになりました。このたびの新拠点開設は、そうしたご期待にお応えし、現地でのサポート体制を強化するものです。

異国でのビジネスにおいて、何でも安心してご相談いただけるよう、きめ細やかなコミュニケーションを大切にし、インド市場に挑む皆様の最も信頼できるパートナーとして、決意を新たに取り組んでまいります。

■会社概要

社名： Nihon Keiei (India) Private Limited（日本経営インディア）

URL：https://in.nktax.or.jp/

主要拠点： グルガオン（本社）、バンガロール

事業内容： インド進出コンサルティング、インドにおける税務・会計・労務等のアウトソーシング・アドバイザリー業務、M＆A支援

■Nihon Keiei (India) Private Limited（日本経営インディア）とは

Nihon Keiei (India) Private Limitedは、インド進出支援・会計税務・M&A・各種アドバイザリーなどの領域で、日系企業が直面する海外展開や現地法人の経営課題に向き合い、意思決定を支援しています。グルガオン・バンガロールを拠点に、日本人同士のきめ細やかなコミュニケーションを重視した体制のもと、インド市場に挑戦する企業の皆様に向けて、専門性を要するサービスを提供しています。