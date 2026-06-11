三重県いなべ市とバイウィルが環境価値に関する連携協定を締結

株式会社バイウィル

「GXをやりたくなる世界」を目指し、環境価値を活用した経済循環を推進する株式会社バイウィル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：下村 雄一郎、以下「バイウィル」）は、三重県いなべ市（市長：日沖 靖、以下「いなべ市」）と環境価値に関する連携協定を締結しました。

両者は本協定をもとに、J-クレジット(*1)をはじめとする環境価値の創出・流通や、新たなビジネスモデルの創出に取り組みます。

*1：J-クレジット制度とは、省エネルギー・再生可能エネルギー設備の導入等による温室効果ガス排出削減量や、適切な森林管理等による温室効果ガスの吸収量を、日本政府が「J-クレジット」として認証する仕組みです。発行されたJ-クレジットは、他の企業との間で取引することができ、購入者は自身の温室効果ガス削減目標の達成等に活用が可能です。

【締結日】

2026年5月1日（金）

【協定内容】

両者は、地域におけるカーボンニュートラルおよびサーキュラーエコノミーの実現に寄与することを目的として、以下の事項について協力します。

（１）環境価値に関する情報・サービス・ノウハウ等の提供

（２）環境価値を活用した新たなビジネスモデルの創出

（３）その他、本協定の目的に資すると当事者が認める事項

【締結の背景】

いなべ市は、2022年7月7日（火）に2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロに取り組む「チャレンジ・カーボンニュートラルいなべ」を宣言しています。実現に向けて、再生可能エネルギーの導入を積極的に推進し、脱炭素化を図っています。今回、いなべ市においてJ-クレジット創出・活用を進めるため、本連携協定に至りました。

*参考）

・いなべ市：ゼロカーボンシティの表明 （https://www.city.inabe.mie.jp/kurashi/recycle/1012248/1012249.html）

【今後の展望】

いなべ市の脱炭素を目指し、両者が連携して、J-クレジットの創出および流通を進めてまいります。J-クレジットの創出方法（方法論）については、LED設備の導入から着手することを検討しており、その後、その他の方法論による創出にも広げていく想定です。

バイウィルは、いなべ市におけるJ-クレジット創出プロジェクトの登録・申請からモニタリング、創出したクレジットの販売までをシームレスに支援します。また、販売に関しても、「地産地消」によっていなべ市をはじめとする地域の脱炭素化を促進します。

【両者概要】

＜いなべ市 概要＞

■代表者：市長 日沖 靖

■所在地：三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地

■公式サイト：https://www.city.inabe.mie.jp/index.html

＜バイウィル 概要＞

■名称：株式会社バイウィル

■代表者：代表取締役社長 下村 雄一郎

■所在地：東京都中央区銀座7-3-5ヒューリック銀座7丁目ビル4階

■事業内容：

・環境価値創出支援事業（カーボンクレジット等の創出）

・環境価値売買事業（カーボンクレジット等の調達・仲介）

・GXコンサルティング事業

・ブランドコンサルティング事業

■公式サイト：https://www.bywill.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社バイウィル 広報担当

e-mail：pr@bywill.co.jp

TEL：03-6262-3584（代表）