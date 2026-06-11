アイカサ、“使い捨て傘ゼロ”を目指し、東京モノレール・現代美術家VIKI氏と共創、レシートアートを描いたオリジナル傘を制作し、6月20日より提供開始

株式会社Nature Innovation Group

雨の日も晴れの日も快適にハッピーにする傘のシェアリングサービス「アイカサ」を運営する株式会社Nature Innovation Group（本社：東京都新宿区、代表取締役：丸川照司、以下「アイカサ」）は、「使い捨て傘ゼロ」の実現に向けた取り組みの一環として、東京モノレール株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮田 久嗣、以下「東京モノレール」）および、日本を拠点に活動する現代美術家VIKI（ヴィキ）氏と共創し、オリジナル傘を制作しました。2026年6月20日（土）より、東京モノレール各駅を中心としたアイカサスポットで提供を順次開始いたします。

日本では、年間8,000万本のビニール傘が消費され、環境負荷の観点から社会課題となっています。本企画は、東京モノレールとの連携の中で生まれ、日常の移動空間にアートを取り入れることで、傘のシェアリング利用を促進し、環境負荷の低減と新たな体験価値の創出を目指すものです。

取り組み概要

■ オリジナル傘について

・提供開始：2026年6月20日 （土）

・制作本数：350本

・設置場所：東京モノレール モノレール浜松町駅から羽田空港第2ターミナル駅の各駅、JR東日本 田町駅、高輪ゲートウェイ駅、大井町駅（※）のアイカサスポット

※ JR東日本グループが進める「広域品川圏エリア」内の駅

- デザインを担当された現代美術家「VIKI（ヴィキ氏）」からのコメント

雨の日は、足取りが少し重くなったり、傘を持ち歩くことさえ面倒に感じてしまうことがあります。

だからこそ、傘を広げた瞬間に自分だけの小さな空間が生まれ、「雨の日も悪くない」と思えるようなデザインを目指しました。この傘は、単に雨をしのぐ道具ではなく、雨の日を一緒に旅するパートナーです。

日々の行為の痕跡であるレシート、雨の日に足を止めて街を見つめる猫、そして傘を開いて始まる小さな旅。それらを傘の内側に重ねることで、何気ない日常を少しだけ特別なアート体験へと変えたいと考えました。

猫のまなざしを宿したこのアイカサが、憂鬱になりがちな雨の日を、感性をひらく時間へ変えるきっかけになれば幸いです。

◎ 現代美術家「VIKI（ヴィキ）」プロフィール

日本を拠点とする現代美術家

2022年 東京藝術大学美術学部 先端芸術表現科卒業

2015年～レシートに熱で描く独自の画法レシートアートパフォーマンスを行う。 世界各国・全国各地から捨てられてしまう不要なレシートを収集・素材 とし、「記憶のリサイクル」をコンセプトに制作。ほか、ワインやレシートを多角的に解釈した現代アート作品を発表している。

HP：https://www.viablekid.com

関係者コメント

- 東京モノレール株式会社 代表取締役社長 宮田 久嗣 様

当社は、羽田空港と都心を結ぶ交通機関として、「Tokyo Monorail Theater」というブランドコンセプトのもと、お客さまの「日本・東京への旅のはじまり」に寄り添い、一人ひとりの心に響く「移動＋α」の価値提供に取り組んでいます。今回、「使い捨て傘ゼロ」という社会課題に向き合うアイカサ様の取り組みと、VIKI様の「記憶のリサイクル」というコンセプトに基づく「レシートアート」に共鳴し、本プロジェクトを提案いたしました。

VIKI様が手がけたオリジナルデザインの傘を通じて、国内外からの旅行者をはじめ、沿線をご利用いただく多くのお客さまにとって、雨の日の移動時間も、より豊かで印象的な体験となることを期待しています。

HP：https://www.tokyo-monorail.co.jp/

■「2030年 使い捨て傘ゼロ プロジェクト」について

2022年度に発足した「2030年使い捨て傘ゼロプロジェクト」は、大手企業などと連携し、SDGsの達成期限である2030年までに、日本で年間約8000万本消費される使い捨て傘の廃棄をゼロにすることを目指したプロジェクトです。

2026年6月現在では17社の大手企業が参画しており、各参画企業ごとにオリジナルデザインの傘の制作をはじめ、従業員に対してアイカサの利用を無償で提供するなど、アイカサと共同で使い捨て傘ゼロを目指す取り組みを行っています。

また、オフィスビルを対象とした「2030使い捨て傘ゼロプロジェクト for ビルディング」に加え、コンビニの店舗数を越えるアイカサスポット（傘立て）の設置を行い、街全体で使い捨て傘の削減を目指す「2030年使い捨て傘ゼロプロジェクト for city」を実施しています。

詳細はこちら：https://i-kasa-lp.studio.site/2030p

■傘のシェアリングサービス『アイカサ』について

『アイカサ』は、“⾬の日を快適にハッピーに“と”使い捨て傘をゼロに“をミッションに2018年12月にサービスを開始した日本初の本格的な傘のシェアリングサービスです。突発的な⾬にもビニール傘をその都度購入せずに、駅や街中で丈夫でサステナブルな『アイカサ』を借り、⾬が止めば最寄りの傘スポットに傘を返却することでエコに貢献しながら手ぶらで便利に移動ができるのが特徴です。現在は、アプリ登録者数80万人を超え、東京駅や新宿駅をはじめとした都内全域と関東、関西、愛知、岡山、福岡、佐賀など12都道府県で展開し、スポット数2,000箇所以上に設置しています。傘がないことによって移動ができないことや、濡れて不快になることを無くし、一人一人が過ごしたい今を過ごせるよう「⾬の日のプラットフォーム」としてのインフラを構築、傘をシェアし人にも地球にも愛ある社会づくりを構築します。

参照：環境省3R 原単位の算出方法より https://www.env.go.jp/press/files/jp/19747.pdf）

『アイカサ』アプリの登録はこちらから：https://www.i-kasa.com/