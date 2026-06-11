ネットページへの不信感、約55%が″信頼できない・怪しい″と感じて購入をやめた経験あり。理由1位は「文章がわかりにくい・誇張表現が多い」

株式会社NEXER

■ページの「見た目」が、購買・申し込みの判断に与える影響

ネットで商品やサービスを探すとき、私たちは申し込みページや紹介ページの「見た目」から、無意識のうちに多くの情報を受け取っています。

きれいに整ったページなら自然と読み進められる一方で、どこか雑然としたページだと、内容を確認する前に手が止まってしまうこともあるのではないでしょうか。では、ページのデザインや情報の伝わり方は、購入や申し込みの判断にどれほど影響しているのでしょうか。

ということで今回は株式会社linkpathと共同で、全国の男女500名を対象に「LP（ランディングページ）が購買・申し込みの判断に与える影響」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社linkpathによる調査」である旨の記載

・株式会社linkpath（https://linkpath.jp/）へのリンク設置

「LPが購買・申し込みの判断に与える影響に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年6月3日 ～ 6月8日

調査対象者：全国の男女

有効回答：500サンプル

質問内容：

質問1：ネットで商品やサービスを調べたとき、そのページ（紹介ページや申し込みページ）を見て、そのまま申し込みや購入をした経験はありますか？

質問2：申し込み・購入を決めた理由として、当てはまるものをすべて選んでください。（複数選択可）

質問3：ページを見て「なんとなく信頼できない」「怪しい」と感じて、申し込みや購入をやめた経験はありますか？

質問4：信頼できないと感じた理由として、当てはまるものをすべて選んでください。（複数選択可）

質問5：商品やサービスを紹介するページの「デザイン・見た目」は、申し込みや購入の判断にどのくらい影響すると思いますか？

質問6：もし自身でビジネスを行い、商品やサービスを販売・案内するページを作る場合、プロのデザイナーや制作会社に依頼したいと思いますか？

質問7：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■27.0％が、ページを見てそのまま「申し込み・購入をしたことがある」と回答

まず、ネットで商品やサービスを調べたとき、そのページ（紹介ページや申し込みページ）を見て、そのまま申し込みや購入をした経験はあるかを聞いてみました。

その結果、「したことが何度もある」が13.6％、「したことが1～2回ある」が13.4％となり、合わせて27.0％がページを見てそのまま申し込み・購入をした経験があると回答しました。

一方で、「見に行ったことはあるが、申し込み・購入はしたことがない」は19.4％、「そのような経験はない」は53.6％でした。

実店舗のように商品を手に取って確認できないからこそ、ページの見た目や掲載されている情報が、申し込み・購入を判断する材料になっているのかもしれません。

■申し込み・購入を決めた理由、最多は「価格や料金が明確に記載されていた」で67.4％

では、実際に申し込みや購入をしたことがある人は、何を決め手にしたのでしょうか。

申し込みや購入をした経験がある方に、その理由を聞いてみました。

最も多かったのは「価格や料金が明確に記載されていた」で67.4％でした。

次いで「ページの情報がわかりやすく整理されていた」が49.6％、「口コミ・レビュー・導入事例が豊富だった」が40.7％と続きました。

上位に並んだのは、いずれも「情報の明確さ」にかかわる項目です。

凝ったデザインよりも先に、価格や中身が過不足なく整理されているかどうかが、最後のひと押しになっているようです。

■54.6％が、ページを見て「なんとなく信頼できない・怪しい」と感じて申し込みをやめた経験が「ある」と回答

続いて、ページを見て「なんとなく信頼できない」「怪しい」と感じて、申し込みや購入をやめた経験があるかも聞いてみました。

その結果、「ある」と回答した方は54.6％、「ない」と回答した方は45.4％でした。

半数以上の方が、ページを見た印象によって申し込みや購入をやめた経験があることがわかります。

明確な理由がなくても、ページ全体の雰囲気から不安を感じ、手を止めてしまうことは少なくないようです。

■「信頼できない」と感じた理由、最多は「文章がわかりにくい・誇張表現が多かった」で53.5％

では、人はどんなときに「怪しい」と感じるのでしょうか。

やめた経験が「ある」と回答した方に、その理由を聞いてみました。

最も多かったのは「文章がわかりにくかった・誇張表現が多かった」で53.5％でした。

次いで「会社情報や運営者情報が不明確だった」が44.0％、「価格が不明瞭だった」が40.7％と続きました。

上位には、「何を伝えたいのかわからない」「誰が運営しているのかわからない」「いくらかかるのかわからない」といった、情報のわかりやすさや透明性に関する項目が並びました。

申し込み・購入の決め手になった理由と、申し込み・購入をやめた理由。

そのどちらにも「情報の明確さ」が関わっている点は、見逃せないポイントといえるのではないでしょうか。

■67.6％が、ページの「デザイン・見た目」は購入・申し込みの判断に「影響する」と回答

続いて、商品やサービスを紹介するページの「デザイン・見た目」が、申し込みや購入の判断にどのくらい影響すると思うかを聞いてみました。

その結果、「とても影響する」が21.6％、「やや影響する」が46.0％となり、合わせて67.6％がページのデザインや見た目は判断に影響すると回答しました。

一方で、「あまり影響しない」は13.8％、「まったく影響しない」は18.6％でした。

過半数を大きく超える方が、ページのデザインや見た目が申し込み・購入の判断を左右すると考えていることがわかります。ページの第一印象は、想像以上に申し込みや購入の入り口で影響しているようです。

■34.6％が、プロのデザイナーや制作会社に「依頼したい」と回答

最後に、もし自分でビジネスを行い、販売・案内ページを作るとしたら、プロのデザイナーや制作会社に依頼したいかを聞いてみました。

その結果、「ぜひ依頼したい」が9.2％、「機会があれば依頼してみたい」が25.4％となり、合わせて34.6％がプロへの依頼に前向きであることがわかりました。一方で、「まずは自分で試してみてから検討したい」は15.4％、「現時点ではまだ検討していない」は50.0％でした。

プロのデザイナーや制作会社に依頼したい理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

プロのデザイナーや制作会社に依頼したい理由

・プロの仕事は信頼できる。（20代・男性）

・やはり、自分のセンスに自信が持てないので、プロの方の客観的な意見も知りたい。（30代・女性）

・素人でもお金をかけた広告というのはわかると思う。お金がかかっていなさそうな広告には、会社があまり儲かっていなさそうな＝信頼できなさそうなイメージがあるから。（30代・女性）

・プロに任せた方が良いものが出来るから。（30代・男性）

・綺麗で見た目も見やすいデザインにしたい。目に付くと購入に繋がりやすいから。（30代・女性）

・見やすいサイトの方が訪問者にも親切だし、信頼感が増すと思うから。（40代・女性）

プロへの依頼を検討する理由として、デザインの美しさだけでなく、信頼感や見やすさを重視する声が多く見られました。

自分では判断しにくい見た目の印象を、プロの客観的な視点で整えてほしいというニーズもあるようです。ページのデザインは、単なる装飾ではなく、安心して読み進めてもらうための要素として捉えられていることがうかがえます。

■まとめ

今回の調査では、ページの見た目や情報の伝わり方が、購入・申し込みの判断に影響していることがわかりました。

半数以上が、ページを見て「なんとなく信頼できない」「怪しい」と感じ、申し込みや購入をやめた経験があると回答しています。その理由としては、文章のわかりにくさや誇張表現の多さ、会社情報・価格の不明瞭さなどが多く挙がりました。

一方で、実際に申し込みや購入を決めた理由では、価格や料金が明確に記載されていること、情報がわかりやすく整理されていることが上位に挙がっています。つまり、見た目の印象だけでなく、必要な情報が誠実に伝わるかどうかが、信頼感を大きく左右しているようです。

これからネットで何かを販売・案内しようと考えている方は、まず「初めての訪問者が安心して読めるか」という視点で、自分のページを見つめ直してみてはいかがでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社linkpathによる調査」である旨の記載

・株式会社linkpath（https://linkpath.jp/）へのリンク設置

【株式会社linkpathについて】

所在地：〒501-0463 岐阜県本巣市小柿1138-2 2F

TEL：058-372-2588

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・WEBサイトの企画・制作・販売・運営・管理

・ECサイト(ネットショップ)の企画・制作・運営・販売

・広告代理業とプロモーション業務

・写真・動画の撮影・企画・制作・販売

・コンピュータシステムの開発・販売・保守

・アプリの企画・制作・販売・運営

・OEMおよびプライベートブランド商品の企画・製造・販売

・通信機器や関連機器の販売・レンタル

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

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