日本発の教育がミラノへ。ボーダレスデザインスクールが、長年の実績を持つ私立校にてデザイン教育プログラムを提供

ボーダレスデザインスクール株式会社

子ども向けデザイン・クリエイティブ教育を展開するボーダレスデザインスクール株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：久保 雅子、以下「当社」）は、2024年の実施に続き、2026年もイタリア・ミラノの教育機関Scuole FAES Milanoにて、同校のテキスタイルエンジニアリングの授業内容を踏まえたデザイン教育プログラムを提供しました。

当社は、子どもたちが夢中になれる制作活動の中に、観察・問い・言語化・表現を組み込み、学校授業や教育機関の目的に応じて展開できるデザイン教育プログラムを開発・提供しています。

https://borderless-d-school.com/

実施概要

実施場所：Scuole FAES Milano

実施国・都市：イタリア・ミラノ

対象：同校の生徒

実施内容：テキスタイルエンジニアリングの授業内容を踏まえたデザイン教育プログラム

プログラム設計：同校で使用されていた教材・学習内容を事前に確認したうえでボーダレスデザインスクールの独自アプローチで設計

主な学び：観察、問いの設定、言語化、企画、制作、振り返り

本プログラムは、同校で使用されていた教材や学習内容を事前に確認したうえで設計し、生徒たちが素材の特徴や機能について学んできた内容を起点に、既存のものの価値を見つめ直し、自分の言葉と表現で再構成することを目的に実施しました。

観察し、考え、形にする「Observe → Design → Make」のプロセス

子どもたちは、身近なものをただ制作の材料として扱うのではなく、まず観察し、そこにある価値や可能性を見つけることから始めました。

その後、自分が残したい部分、より良くしたい部分、誰かに伝えたいことを言葉にし、デザインとして可視化し、最終的に形へと展開しました。

当社では、制作そのものを目的にするのではなく、観察し、考え、言葉にし、形にする一連のプロセスを通じて、子どもたちが自分の考えを他者に伝える力を育てることを重視しています。

楽しい体験の中に、問いと思考を組み込む独自の教育アプローチ

Borderless Design School（ボーダレスデザインスクール）が提供するプログラムは、子どもたちが夢中になれるアクティビティを入口にしながら、ものの背景や使う人、社会との関係について自然に考えられるよう設計されています。

子どもたちは、色や形を自由に表現するだけでなく、「なぜそれを残したいのか」「どのように変えればより良くなるのか」「誰に向けたデザインなのか」といった問いを通じて、自分の考えを整理していきます。

当社は、デザインを自己表現の手段としてだけでなく、人と人とのコミュニケーションを生み出し、社会にポジティブな変化をもたらす力として捉えています。

考えを、言葉・図・形で表現するアウトプット

完成作品だけでなく、ワークシートやデザイン画を通じて、生徒たちが何に価値を見出し、どのようにアイデアを発展させたのかを可視化しました。

本プログラムでは、制作物だけでなく、子どもたちの思考のプロセスや言葉も大切な学びの成果として捉えています。制作の過程を記録として残すことで、子どもたち自身が後から自分の考えを振り返り、学びを深めることができる設計としています。

学校・教育機関と連携できるデザイン教育プログラムとして

ボーダレスデザインスクールが提供するデザイン教育は、単独のイベントとして実施するだけでなく、学校や教育機関で行われている既存の学びと接続できる点に特徴があります。

当社では、各機関の教育目的や対象年齢、授業内容に応じて、授業設計、教育プログラム開発、教材開発、導入支援を行っています。

Borderless Design School創業者 久保雅子メッセージ

子どもたちにとって、デザインは特別な専門領域ではなく、自分の考えを伝えたり、身近なものとの関係を見つめ直したりするための言語の一つだと考えています。

現代は、情報が足りない時代ではなく、むしろ情報や選択肢、正解らしいものに囲まれている時代です。だからこそ、子どもたちには、与えられた答えを探すだけでなく、自分の視点で観察し、問いを立て、考えを選び取り、形にしていく経験が必要だと感じています。

今回のプログラムでは、同校での学びを起点に、生徒たちが自分の視点で既に存在するものに価値を見つけ、言葉と形で再構成することを大切にしました。

当社では今後も、楽しい制作活動の中に、観察・問い・言語化・表現を自然に組み込み、子どもたちがデザインを通じて自分自身や他者、社会とつながる機会を提供していきます。

「Borderless Design School」とは

Borderless Design School（ボーダレスデザインスクール）は、子どもたちの創造性・思考力・問いを立てる力を育むデザイン教育プログラムを開発・提供しています。3歳から18歳までの発達段階に応じた一般受講生向けクラスに加え、学校・自治体・公的機関・企業と連携し、各機関の目的に応じた授業設計、教育プログラム開発、導入支援、教材開発を国内外で展開しています。

【公式サイト】https://borderless-d-school.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/borderless_d_school

ボーダレスデザインスクール株式会社

代表取締役：久保 雅子

本社所在地：東京都港区北青山１丁目３番１号アールキューブ青山３階

事業内容：子供向けデザインスクールの運営、創造力・表現力を育てる教育プログラムの提供、企業連携による教育プログラムの共同開発