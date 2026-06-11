横浜の新しい朝活体験「Morning Cruise」 アットヨコハマで販売開始

株式会社アットヨコハマ

株式会社アットヨコハマ（本社：横浜市神奈川区栄町7-1／代表取締役：上野 健彦・宮原 漢二、以下アットヨコハマ）は、横浜港の朝の魅力を体験できるクルーズ企画「Morning Cruise」のデジタルチケットを、2026年6月11日（木）より販売開始いたします。

本企画は、横浜の水際線における新たな賑わい創出と、宿泊観光・MICE促進を目的に展開される「OHAYO BAYWALK YOKOHAMA」プロジェクトの一環として実施されるものです。

近年、観光地では早朝時間帯の有効活用や滞在価値向上への注目が高まっています。今回の「Morning Cruise」は、朝の静かな横浜港を船で巡りながら、みなとみらい地区やベイブリッジなどの景観を海上から楽しみ、その後、横浜ハンマーヘッド内のレストランで朝食を味わうことができる特別な体験プログラムです。

横浜は国内有数のウォーターフロント都市でありながら、朝の港を観光コンテンツとして楽しむ機会は多くありませんでした。本企画は、昼や夜とは異なる横浜の魅力を体験できる新たな朝活観光コンテンツとして実施されます。

アットヨコハマでは、地域事業者や観光施設との連携を通じて、横浜ならではの体験型コンテンツを提供し、市内回遊の促進や観光消費の拡大に取り組んでいます。

■ Morning Cruise 開催概要

・開催日：2026年6月21日（日）、8月16日（日）

・時間：クルーズ 7:30～8:20、朝食 8:30～9:30

・発着場所：横浜ハンマーヘッド 新港さん橋

・料金：6,000円（税込）※クルーズ・朝食付き

・定員：各回40名

■ チケット販売概要

・販売開始：2026年6月11日（木）10時

・販売場所：アットヨコハマWEBサイト（https://www.at-yokohama.net/features/302）

【公式サイト】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73986/table/55_1_29c108175cd83fee0d515116a0266765.jpg?v=202606111152 ]

※株式会社アットヨコハマ

横浜都心臨海部の商店街、自治体および企業と連携して、地域の店舗、イベントなどのスポット情報を掲載し、地元事業者ならではの神奈川・横浜の多彩な魅力を発信しております。（神奈川県オールトヨタ販売店が運営）