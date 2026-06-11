東京都大田区に「サイクルベースあさひ上池台店」6月12日（金）オープン

株式会社あさひ

お客様に快適な自転車ライフを提供する株式会社あさひ（以下、あさひ/所在地：大阪市都島区、代表取締役社長：下田佳史）は、2026年6月12日(金)に「サイクルベースあさひ上池台店」(以下、上池台店)を東京都大田区にオープンいたします。

サイクルベースあさひ上池台店

上池台店は小型の店舗ながら、シティサイクルをはじめ、幼児・子供用、電動アシスト自転車など幅広いカテゴリーから人気のモデルを選りすぐって展示するほか、「ネットで注文・お店で受取り」サービスを通じてお客様お一人おひとりのニーズにもお応えします。また、修理・点検については通常の店舗と変わりないサービスをご提供し、地域の皆様に「わくわく」「安心」「便利」な自転車ライフをお届けいたします。

この度、上池台店のオープンを記念して6月12日(金)から7月12日(日)までの期間、電動アシスト自転車やスポーツサイクル等がお得に購入できるオープニングセールを開催いたします。また、同期間中、上池台店近隣の大森山王店、碑文谷店、田園調布店において協賛セールを実施いたします。

なお、本セールは、サイクルベースあさひ公式アプリにご登録いただいたお客様を対象とさせていただきます。

今後もあさひは、魅力的な商品開発や新サービスの展開を通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

「サイクルベースあさひ上池台店」店舗概要

店舗名 ：サイクルベースあさひ上池台店

住所 ：〒145-0064 東京都大田区上池台5-37-3

営業 ：10時～20時

※5月21日から2月20日の期間の平日の営業時間は11時～20時となります。

定休日 ：年末年始、棚卸日(2月と8月に、各1日)

TEL ：03-6451-7485

駐車場 ：あり

アクセス：電車：都営地下鉄浅草線「西馬込」駅から北西へ徒歩約17分

バス：東急バス「上池上商店街」停留所から南へ徒歩約3分

車 ：学研通り沿い「東雪谷5丁目」交差点すぐ

店舗情報：https://store.cb-asahi.co.jp/detail/1096

※状況により、営業体制に変更が生じる可能性がございます。詳しくはホームページの店舗営業情報をご確認ください。

オープニングセール概要

オープニングセールの情報は以下のページ内で、ご確認いただけます。

セール情報：https://www.cb-asahi.co.jp/contents/category/campaign/renewal_sale/

実施期間 ：2026年6月12日(金) ※オープン日～ 2026年7月12日(日)

対象店舗 ：上池台店、大森山王店、碑文谷店、田園調布店

会社概要

社名 ：株式会社あさひ(代表取締役社長：下田佳史)

本社所在地：〒534-0011 大阪市都島区高倉町三丁目11番4号

連絡先 ：TEL 06-6923-2611(代) FAX 06-6922-1798

資本金 ：20億6,135万円

事業内容 ：自転車専門店及びオンラインショップ「サイクルベースあさひ」の運営

自転車及び関連商品の販売、各種整備及び修理などの付帯サービスの提供、卸事業

【お問い合わせ先】

株式会社あさひ お客様相談室（平日10：00～17：00）

E-mail：c-center@cb-asahi.jp TEL：0120-177-319 FAX：06-7176-1309