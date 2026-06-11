ベトナム中間所得層の高まる住宅需要を受け、ホーチミン市ニャーベー郡で新分譲住宅プロジェクト「TT Genesis」を始動。

株式会社コーテラス

「Koterasu Partners Pte. Ltd（コーテラス・パートナーズ / 本社： 70 Senton Way, #20 1/02 Eon Shenton, Singapore、

Founder/CEO：山口真一）」は、2024年に現地JVが手がけた高層住宅第1号物件「TT Avio（TTアヴィオ）」の成功を受け、ベトナム社会主義共和国ホーチミン市ニャーベー郡に、地上最多30階、2棟構成となる第2号分譲高層住宅「TT Genesis」の開発を2027年第一四半期より開始いたします。

大和ハウスグループの「Cosmos Initia Co., Ltd.（株式会社コスモスイニシア）」、ベトナムの不動産デベロッパー「TT Capital Investment JSC（TTキャピタル・インベストメント）」と共に2023年に設立した現地JVには、独自の先進技術により、環境に配慮した快適な住まいづくりを提供する「Hinokiya Group Co., Ltd.（株式会社ヒノキヤグループ）」が新たに参画。各社の強みと知見を活かした住宅開発を通じ、ベトナム住環境の一層の向上を目指してまいります。

■若い世代に夢のマイホームを。良質・値頃な住宅で都市の未来と発展に貢献。

急速な都市化と所得上昇に湧くベトナム。中間層向け住宅の需要が年々高まりを見せる一方、現地デベロッパーにより供給されるのは、富裕層をターゲットとする高級住宅が主で、実需に沿った住宅の不足が問題視されてきました。

そのような社会背景を受け開発した「TT Avio」では、工程の内製化や借入金利の抑制により値頃な価格を実現。また、デザインにも工夫を凝らし、空間を最大限に活用することで設備の充実を図るなど、マイホームを夢見る若い家族層の様々な要望を取り入れることで支持を受け、2024年の販売開始からわずか1年で完売となる成功を収めました。

第2号となる本プロジェクトの舞台ニャーベー郡は、ホーチミン市街からも程近い緑豊かな地域。行政区画の再編により郡から区への昇格が計画されているほか、将来は大型の幹線道路や鉄道網など都市型インフラの整備も期待され、注目を集めています。約1.9Haの土地にアパートメント約1,400戸の提供を予定しており、未来のベッドタウンの中核を成す住宅として開発を進めてまいります。

“良質な住環境を整備・提供し、中間層の期待と要望に寄り添い応える”。今後もJV参画各社が一丸となり、都市の発展、人々の暮らし、そしてベトナム社会全体へのさらなる貢献に努めてまいります。

■提携各社概要

｜株式会社コスモスイニシア｜

所在地 ：東京都港区芝5-34-6 新田町ビル

事業内容 ：不動産販売事業、不動産賃貸事業、不動産流通事業

HP ：https://www.cigr.co.jp/

｜TT Capital Investment JSC｜

所在地 ：2-4-6 Doan Nhu Hai, Xom Chieu Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

事業内容 ：不動産投資、開発事業

HP ：https://ttcapital.vn/

｜株式会社ヒノキヤグループ｜

所在地 ：東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館

事業内容 ：住宅事業、断熱材事業、不動産投資事業、リフォーム事業

HP ：https://www.hinokiya-group.jp/

｜Koterasu Partners Pte. Ltd.｜

所在地 ：70 Senton Way, #20 1/02 Eon Shenton, Singapore

事業内容 ：不動産投資、開発事業

HP ：www.koterasu-partners.com/(https://koterasu-partners.com/)

2020年設立。代表の山口真一（Founder / CEO）は投資ファンドのベトナム事務所代表を務め、開発プロジェクトへの投資や現地パートナーへのエクイティ出資等を先導し、総投資額約10億USドルの実績を持っています。また、現地パートナーのBOMを務め、ホーチミン市証券取引所への上場も実現。これらの経験や実績を活かし、日本発のグローバル不動産会社として、現地社会への貢献を目指してまいります。

■物件概要

物件名 ：TT Genesis

所在地 ：ベトナム社会主義共和国

ホーチミン市ニャーベー郡

総戸数 ：アパートメント約1,400戸予定

敷地面積：約1.9Ha

販売面積：約10.5Ha

建設面積：約19.0Ha

着工時期 (*1) ：2027年第1四半期

販売予約開始 (*2)：2027年第1四半期

竣工予定 (*3) ：2030年

(*1~3) 2026年6月1日時点。内容は変更となる場合があります。

■本件に関するお問い合わせ先

Koterasu Partners Pte. Ltd. 担当：Nga Nguyen（Ms. / 日本語・英語）

E-mail：info@koterasu.com