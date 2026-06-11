DiscoverFeed、A-Nexusと戦略的業務提携を締結

DiscoverFeed 株式会社

DiscoverFeed株式会社（以下「DiscoverFeed」）は、エンターテインメント事業を展開するA-Nexusと、AI・音楽・ファンダム・データ資産化を融合した次世代エンターテインメント経済圏「DAG Project」において、戦略的業務提携を行うことで合意いたしました。

本提携では、AI共同制作型音楽プラットフォーム「DAIM」、ファンダム型データアーカイブサービス「MYアルバム」、分散型データ基盤「D-DMC」を軸に、新たなエンターテインメント市場の創出を目指します。

提携の背景

現在、世界では毎日膨大な写真・動画・音楽・SNS投稿が生み出されています。しかし、その多くは時間の経過とともに埋もれ、“流れて消えるデータ”として扱われています。

特に、アイドル・アーティスト・ライバー・インフルエンサーなどが生み出してきたコンテンツは、本来高い文化価値・経済価値を持ちながら、保存・再編集・再流通・再収益化の仕組みが十分に整備されていません。

DiscoverFeedは、この課題を「コールドデータをホット化する」という思想のもと、データ産業とエンターテインメント産業を融合させることで解決する「DAG(Data Asset Generation) Project」を推進しています。

今回の提携により、A-Nexusが持つアーティストネットワーク、IP、エンターテインメント企画力と、DiscoverFeedが持つAI技術、データ基盤、グローバルDJカルチャーネットワーク、Web3インフラを融合し、新たなファンダム経済圏の構築を進めてまいります。

提携内容

1．AI共同制作型音楽プラットフォーム「DAIM」の共同推進

DiscoverFeedが開発を進める「DAIM」は、AIを活用した共同制作型音楽プラットフォームです。

本提携では、AI、アイドルIP、世界Top DJ、ファン参加型制作を融合し、従来にない新しい音楽制作モデルを構築します。

第一弾プロジェクトとして、Quadlips×Thomas Gold×DAIMによるグローバル音楽プロジェクトを推進予定です。さらに将来的には、新人アーティスト向けのAI楽曲供給や、多言語展開、Remix文化との融合など、日本発の新しい音楽制作モデルの確立を目指します。

アーティスト情報 : Quadlips

AKB48グループ史上初のグローバルユニット。

2011年のJKT48結成以来、アジア各都市に拡大しているAKB48海外姉妹グループ。

昨今、ガールズグループのグローバル化が進むなか、JKT48のFeni、BNK48のFame、MNL48のCole、KLP48のMashiroといった海外進出に積極的な選抜メンバー4人を招集し、バンコクに拠点を置く形で、初のアジア横断ユニットが誕生。

2024年3月「Catch Me Kiss Me」でタイから全世界デビュー。

アーティストプロデューサー情報 : Thomas Gold

ドイツ・ベルリン出身のDJ/プロデューサー。EDMシーンの黎明期から活躍。

AXTONE、ARMADA、DHARMA、DIM MAK、HEXAGON、CONFESSION、PROTOCOL、REVEALED、SPINNIN’、SIZE、TOOLROOMといったレーベルから数々のヒット曲をリリース。ADELE、LADY GAGA、DAVID GUETTA、FATBOY SLIMといったアーティストのリミックスも手掛けている。

2．「MYアルバム」による“コールドデータのホット化”

「MYアルバム」は、写真・動画・ライブ映像・SNS投稿などをアーカイブ化し、再編集・キュレーション・サブスクリプション化するファンダム型データプラットフォームです。

本提携では、大手事務所に所属しないアイドル、ライバーなど世に浸透されていないコンテンツ・埋もれてしまっているコンテンツを、アーカイブ化、限定公開、再編集、コレクション化、サブスクリプション化

することで、新たな価値へ転換します。

DiscoverFeedでは、この取り組みを「コールドデータのホット化」と定義しており、ファンダムの熱量とデータ流通を結びつける新たな市場形成を目指しています。

また、本取り組みは元アイドル・元アーティストのセカンドキャリア支援にも繋がる構想です。

3．ライバー・インフルエンサー領域への拡大

MYアルバムでは今後

- YouTuber- TikToker- Instagramer- AIクリエイター

など、日々大量のデータを生み出すクリエイター領域への展開も進めてまいります。

A-NexusのネットワークとDiscoverFeedのデータ基盤を組み合わせることで、次世代ファンダム市場の形成を加速していきます。

DAG Projectについて

DAG Project（Data Asset Generation Project）は

- MYアルバム（データ整理・編集・流通）- DAIM（データ生成）- D-DMC（分散型データ保存基盤）

を連携させることで、“データが生成され続ける経済圏”そのものを構築するプロジェクトです。

現在Web3市場で注目される「DePIN（Decentralized Physical Infrastructure Network）」は、ストレージやGPUなどのインフラ提供型モデルが中心となっています。

一方DAG Projectは、「ファンダム × AI × データ流通」を融合した、“需要主導型DePIN”という独自ポジションの確立を目指しています。

今後の展開（予定）

2026年6月

- DAG Project始動発表- 大分県にて分散型データセンター構築- MYアルバムベータ版公開

2026年7月

- 世界のTop DJの楽曲登録開始

2026年８月

- 「DAIM × Quadlips × Thomas Gold」による楽曲リリース AI共同制作プロジェクト始動- DAGToken関連キャンペーン展開会社概要

DiscoverFeed株式会社

AI・Web3・データインフラ・ファンダム領域を融合した「DAG Project」を推進。

分散型データ基盤「D-DMC」、AI共同制作プラットフォーム「DAIM」、ファンダムサービス「MYアルバム」、決済基盤「DMC-PAY」などを展開。

所在地：東京都港区南青山2-2-8 DFビル6階 631

CEO ：露木芳通

URL ：https://discoverfeed.net

A-Nexus

エンターテインメント領域におけるIP・アーティスト・DJ・グローバルカルチャーを軸に、多角的な企画・プロデュース事業を展開。

所在地：Las Vegas, NV,USA

CEO ：寺田成昇

URL ：https://a-nexus.com/