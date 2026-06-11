DiscoverFeed、A-Nexusと戦略的業務提携を締結
DiscoverFeed株式会社（以下「DiscoverFeed」）は、エンターテインメント事業を展開するA-Nexusと、AI・音楽・ファンダム・データ資産化を融合した次世代エンターテインメント経済圏「DAG Project」において、戦略的業務提携を行うことで合意いたしました。
本提携では、AI共同制作型音楽プラットフォーム「DAIM」、ファンダム型データアーカイブサービス「MYアルバム」、分散型データ基盤「D-DMC」を軸に、新たなエンターテインメント市場の創出を目指します。
提携の背景
現在、世界では毎日膨大な写真・動画・音楽・SNS投稿が生み出されています。しかし、その多くは時間の経過とともに埋もれ、“流れて消えるデータ”として扱われています。
特に、アイドル・アーティスト・ライバー・インフルエンサーなどが生み出してきたコンテンツは、本来高い文化価値・経済価値を持ちながら、保存・再編集・再流通・再収益化の仕組みが十分に整備されていません。
DiscoverFeedは、この課題を「コールドデータをホット化する」という思想のもと、データ産業とエンターテインメント産業を融合させることで解決する「DAG(Data Asset Generation) Project」を推進しています。
今回の提携により、A-Nexusが持つアーティストネットワーク、IP、エンターテインメント企画力と、DiscoverFeedが持つAI技術、データ基盤、グローバルDJカルチャーネットワーク、Web3インフラを融合し、新たなファンダム経済圏の構築を進めてまいります。
提携内容
1．AI共同制作型音楽プラットフォーム「DAIM」の共同推進
DiscoverFeedが開発を進める「DAIM」は、AIを活用した共同制作型音楽プラットフォームです。
本提携では、AI、アイドルIP、世界Top DJ、ファン参加型制作を融合し、従来にない新しい音楽制作モデルを構築します。
第一弾プロジェクトとして、Quadlips×Thomas Gold×DAIMによるグローバル音楽プロジェクトを推進予定です。さらに将来的には、新人アーティスト向けのAI楽曲供給や、多言語展開、Remix文化との融合など、日本発の新しい音楽制作モデルの確立を目指します。
アーティスト情報 : Quadlips
AKB48グループ史上初のグローバルユニット。
2011年のJKT48結成以来、アジア各都市に拡大しているAKB48海外姉妹グループ。
昨今、ガールズグループのグローバル化が進むなか、JKT48のFeni、BNK48のFame、MNL48のCole、KLP48のMashiroといった海外進出に積極的な選抜メンバー4人を招集し、バンコクに拠点を置く形で、初のアジア横断ユニットが誕生。
2024年3月「Catch Me Kiss Me」でタイから全世界デビュー。
アーティストプロデューサー情報 : Thomas Gold
ドイツ・ベルリン出身のDJ/プロデューサー。EDMシーンの黎明期から活躍。
AXTONE、ARMADA、DHARMA、DIM MAK、HEXAGON、CONFESSION、PROTOCOL、REVEALED、SPINNIN’、SIZE、TOOLROOMといったレーベルから数々のヒット曲をリリース。ADELE、LADY GAGA、DAVID GUETTA、FATBOY SLIMといったアーティストのリミックスも手掛けている。
2．「MYアルバム」による“コールドデータのホット化”
「MYアルバム」は、写真・動画・ライブ映像・SNS投稿などをアーカイブ化し、再編集・キュレーション・サブスクリプション化するファンダム型データプラットフォームです。
本提携では、大手事務所に所属しないアイドル、ライバーなど世に浸透されていないコンテンツ・埋もれてしまっているコンテンツを、アーカイブ化、限定公開、再編集、コレクション化、サブスクリプション化
することで、新たな価値へ転換します。
DiscoverFeedでは、この取り組みを「コールドデータのホット化」と定義しており、ファンダムの熱量とデータ流通を結びつける新たな市場形成を目指しています。
また、本取り組みは元アイドル・元アーティストのセカンドキャリア支援にも繋がる構想です。
3．ライバー・インフルエンサー領域への拡大
MYアルバムでは今後
- YouTuber
- TikToker
- Instagramer
- AIクリエイター
など、日々大量のデータを生み出すクリエイター領域への展開も進めてまいります。
A-NexusのネットワークとDiscoverFeedのデータ基盤を組み合わせることで、次世代ファンダム市場の形成を加速していきます。
DAG Projectについて
DAG Project（Data Asset Generation Project）は
- MYアルバム（データ整理・編集・流通）
- DAIM（データ生成）
- D-DMC（分散型データ保存基盤）
を連携させることで、“データが生成され続ける経済圏”そのものを構築するプロジェクトです。
現在Web3市場で注目される「DePIN（Decentralized Physical Infrastructure Network）」は、ストレージやGPUなどのインフラ提供型モデルが中心となっています。
一方DAG Projectは、「ファンダム × AI × データ流通」を融合した、“需要主導型DePIN”という独自ポジションの確立を目指しています。
今後の展開（予定）
2026年6月
- DAG Project始動発表
- 大分県にて分散型データセンター構築
- MYアルバムベータ版公開
2026年7月
- 世界のTop DJの楽曲登録開始
2026年８月
- 「DAIM × Quadlips × Thomas Gold」による楽曲リリース AI共同制作プロジェクト始動
- DAGToken関連キャンペーン展開
会社概要
DiscoverFeed株式会社
AI・Web3・データインフラ・ファンダム領域を融合した「DAG Project」を推進。
分散型データ基盤「D-DMC」、AI共同制作プラットフォーム「DAIM」、ファンダムサービス「MYアルバム」、決済基盤「DMC-PAY」などを展開。
所在地：東京都港区南青山2-2-8 DFビル6階 631
CEO ：露木芳通
URL ：https://discoverfeed.net
A-Nexus
エンターテインメント領域におけるIP・アーティスト・DJ・グローバルカルチャーを軸に、多角的な企画・プロデュース事業を展開。
所在地：Las Vegas, NV,USA
CEO ：寺田成昇
URL ：https://a-nexus.com/