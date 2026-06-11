web版「声優名鑑」が最新2026年データへの大型アップデート完了！ 史上最多1,837名の声優プロフィールを公開！

株式会社イマジカインフォスweb版「声優名鑑」声優グランプリ3月号別冊付録：声優名鑑2026 女性編声優グランプリ4月号別冊付録：声優名鑑2026 男性編

創刊31周年を迎えた声優総合誌『声優グランプリ』（発行：イマジカインフォス）の公式Webサイト「seigura.com」に掲載されている、web版「声優名鑑」が最新2026年版データに大型アップデート！

「声優名鑑』は、『声優グランプリ』の名物付録で、毎年2月発売の3月号に女性編が、3月発売の4月号に男性編が付いている。女性編2026年版の掲載人数は15年連続で史上最多を更新し、1135名（いい参考）に到達した。また、男性編の掲載人数は14年連続の記録更新となっており、こちらも702名に達した。つまり、男女を合わせた掲載人数は驚異の1837名！ この1837名の最新プロフィール情報をまとめて掲載しているのが、web版「声優名鑑」だ。

〈2026年版追加掲載〉

『ウマ娘 プリティーダービー』、『イキヅライブ！ LOVELIVE! BLUEBIRD』、『美男高校地球防衛部ハイカラ！』、『I.ADORE』ほか話題作に出演している声優が新規掲載。

【女性編】

明智璃子さん、鈴木日菜さん、涼ノ瀬葵音さん、夏目妃菜さん、宮野芹さん ほか多数。

【男性編】

宇田川かいとさん、木村太飛さん、佐久間大介さん、長岡龍歩さん、宮田俊哉さん ほか多数。



web版「声優名鑑」には、顔写真、主な出演作、誕生日、出身地、血液型、趣味・特技などのプロフィールを掲載。声優名鑑の主な出演作の欄は、各事務所のチェックのもと、毎年最新版にアップデートされている。推しの出演作の変遷をたどるのも楽しみの一つだ。“推し声優“を見つけて、エンタメをもっと楽しもう！



◆web版「声優名鑑」

https://seigura.com/directory/

最新『声優グランプリ7月号』発売中！

【表紙+巻頭大特集】

高橋李依 as 『あかね噺』高良木ひかる

『声優グランプリ7月号』表紙

『声優グランプリ7月号』の表紙&巻頭大特集に、TVアニメ『あかね噺』より高橋李依さんが登場！

特集では、高橋李依さん演じる高良木ひかるをイメージしたワンピースと着物のカットを撮影。

【アナザーカバー+巻末特集】

雨宮天

『声優グランプリ7月号』アナザーカバー

アナザーカバー&巻末特集には最新EP『ノンシナリオ・エチュード / 雨宮天作品集2-Theory-』をリリースした雨宮天さんが登場。収録楽曲5曲全ての作詞・作曲を担当した今作。さまざまな”愛”をテーマにしているという楽曲についてクローズアップ。



『声優グランプリ7月号』

発売日：2026年6月10日

定価：1,620円(税込)

◆最新『声優グランプリ7月号』詳細情報

https://seigura.com/magazine_books/169747/

■各種リンク

【声優グランプリYouTubeチャンネル】https://www.youtube.com/c/seigura

【声優グランプリ公式X】https://twitter.com/seigura

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【OPENREC公式チャンネル】https://www.openrec.tv/user/seigura_channel

【声優グランプリWEBサイト】https://seigura.com/