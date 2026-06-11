モルテン、2027年IHF男子ハンドボール世界選手権限定デザインの公式試合球を発売

株式会社モルテン

株式会社モルテン（本社：広島市西区、代表取締役社長：民秋清史、以下、モルテン）は、2027年1月13日(水)から1月31日(日)の期間、ドイツで開催される2027男子ハンドボール世界選手権に、大会限定デザインの公式試合球を提供します。公式試合球は、大会に先立ち2026年9月28日(月)より、全国のスポーツ用品店やモルテン公式オンラインストアで順次販売します。

IHF（International Handball Federation：国際ハンドボール連盟）のオフィシャルパートナーであるモルテンが、IHF男子ハンドボール世界選手権に試合球を提供するのは2015年のカタール大会を皮切りに通算7回目です。大会スローガンは「Where handball is alive（ハンドボールが息づく場所）」で、ハンドボール熱が高いドイツに根付くハンドボール文化や、2007年にドイツが世界王者となった歴史を表現しています。公式試合球は本大会限定デザインで、開催国であるドイツの国旗色である黒、赤、ゴールドの3色を基調に、大会ロゴのプリントが施されています。

モルテンは、スポーツに関わるすべての方々が、スポーツによってさまざまな感情が引き出される、これ以上ない最適な機能・デザインとともに優れた製品を開発・提供し続け、モルテンブランドの約束である“feel the emotion”を実現していきます。

■ 製品特長

1. 大会限定デザイン

公式試合球は本大会限定デザインで、開催国であるドイツの国旗色である黒、赤、ゴールドの3色を基調に、大会ロゴと大会スローガン「Where handball is alive（ハンドボールが息づく場所）」をプリントしています。ダイナミックなハンドボールの動きと情熱を表現した大会ロゴと、ハンドボール文化が深く根付くドイツの熱気をイメージしたデザインに仕上げています。

2. 従来仕様の環境配慮とグリップ力強化を実現したモデル

2024年1月発表のIHF公認球『A5000』と同様、環境負荷対策とグリップ力を強化しています。

1）環境負荷対策

材料の一部を合成素材から天然素材へ変更し、印刷時のインク使用量を減少させたことでCO2排出量を15％削減。(*)

2）グリップ力の向上

従来よりも表皮を柔らかく、グリップ性の高い素材へ変更したことにより、指がボールによく食い込み接触面積が増加。(*)

(*) … 当社従来品比

■ 製品概要

■ 2027年IHF男子ハンドボール世界選手権について

2027男子ハンドボール世界選手権 公式サイト

https://handball2027.com/en

IHF 公式サイト

IHF | Competition Home Page(https://www.ihf.info/competitions/men/308/30th-ihf-mens-handball-world-championship-2027-germany/263667)

■ モルテン スポーツ用品事業について

モルテンのスポーツ用品事業は、1958年よりバスケットボール、ハンドボール、サッカー、バレー ボールなど競技用ボールを始めとするスポーツ用品の製造と販売を行い、グローバル・スタンダードとしての品質を高め続けています。

プレーヤーだけでなく、スポーツに関わる人たち（コーチ、管理者、保護者）が「スポーツでしか感じられない本物の感情を引き出すために、これ以上ない最適なプロダクトやこれ以上ない最適な環境をつくり、スポーツがいつも人生のそばにある世界を実現する。」ことを目指しています。

モルテン スポーツ用品事業公式サイト : https://www.molten.co.jp/sports/jp/

モルテン 公式オンラインショップ：https://shop.moltensports.jp/

■ モルテン スポーツ用品事業の社会課題に関する取り組みについて

私たちは社会課題を製品やサービスで解決するソーシャルブランドになることを目指し、事業活動や製品づくりを行っています。バスケットボールの普及と強化を目指すバスケブランド「molten B＋ (ビー・プラス)(https://www.molten-b-plus.com/)」や、子どもたちの経験格差を埋め、教育キットとしても優れている空気のいらない サッカーボール「MY FOOTBALL KIT(https://myfootballkit.jp/)」、バスケットボールを通じて子どもと大人の体験格差の解消に取り組む「一般社団法人 Arch to Hoop 沖縄(https://arch-to-hoop-okinawa.com/)」への参画、“好きなことを続けよう。スポーツを続けよう”をスローガンに女子スポーツ継続に取り組む「Keep Playing(https://shop.moltensports.jp/pages/keepplaying)」の活動に加え、既存製品の材料を見直し、環境負荷への対策に取り組んでいます。

■ 株式会社モルテン 会社概要

競技用ボールと自動車部品の製造・販売に始まり、内部の空気圧を調整する「中空体技術」と、ゴム・樹脂などの高分子素材を扱う「高分子化学」の 2つのコア技術を活用して事業を拡大してきました。 現在では、競技用ボールをはじめとするスポーツ用品事業や自動車部品事業のほか、医療・福祉機器事業では、製品開発と学術研究の両面から社会貢献を担い、マリン・産業用品事業では、浮桟橋や橋梁用ゴム支 承のほか社会基盤を構成する要素を製造・販売するなど、様々な分野で可能性を追究し続けています。

所 在 地：広島県広島市西区観音新町四丁目 10-97-21

設 立：1958 年 11 月 1 日

代 表 者：代表取締役社長 最高経営責任者 民秋清史

資 本 金：3 億 1,614 万円

従 業 員：674 人（単体）、3,100人（海外を含むグループ全体）（2025年9月時点）

社名由来：molten とは melt の過去分詞で、"溶解する、鋳造する"という意味に加えて、"古いもの

から新しいものに脱皮する"という意味を持っています。

U R L：https://www.molten.co.jp/