【完売御礼・追加棟販売開始】YADOKARI VILLAGE 北軽井沢、1室限定の新棟「あはひの離れ」をオープン

YADOKARI株式会社

YADOKARI株式会社（神奈川県横浜市、代表取締役 上杉勢太・さわだいっせい、以下YADOKARI）は、トレーラーハウスを活用した宿泊・暮らしの拠点「YADOKARI VILLAGE 北軽井沢」において、1室限定の新棟オープンを決定いたしました。2026年秋頃からの一般宿泊開始を予定しており、あわせてトレーラーハウスのオーナー募集を再開します。

詳細については後日あらためてご案内いたしますが、本リリースにて第一報をお届けします。

木々に包まれた、「あはひの離れ」へ ―2棟がひとつになる、新しい滞在―

そこは、2棟のトレーラーハウスをウッドデッキでつないだ、これまでにない滞在空間。

これまでの棟が1棟ごとの独立した空間であるのに対し、今回の新棟は2棟をデッキでひとつにつないでおり、グループでの滞在を想定した新しい試みです。

建物そのものよりも、2棟のあいだに広がる「余白」に時間を委ねる--そんな過ごし方を想定しています。木々に囲まれ、川のせせらぎや鳥の声が澄んで届くひときわ静かなエリアに位置します。デッキに身を置けば、浅間山北麓の自然のただ中にそっと座っていること、それ自体が体験になります。1室限定だからこそ、ほかの誰にも邪魔されない静けさのなかで、森林浴やアウトドアの時間を過ごせます。



*YADOKARI villageにおける「あはひ」とは、物事の “あいだ” を意味する古語です。都市と地方、人間と自然、住まいと宿など、相反する境界を行き来し体験することで、人生を豊かにする時間や空間を指しています。

既存棟との主な違いは以下のとおりです（詳細は後日発表予定）：

オーナー募集再開について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/13358/table/133_1_3fde3365ff2df7c7bffacfccc707f8db.jpg?v=202606111152 ]

YADOKARI VILLAGE 北軽井沢では、トレーラーハウスを「所有し、共有し、収益も分かち合う」オーナーシッププログラムを提供しています。既存棟は全6棟が完売となっておりましたが、今回の新棟の建設にあわせ、新たなオーナーの募集を再開いたします。

可動産を持つことは、特定の一棟を所有することというより、場所に縛られない暮らしの一部を手元に置くこと。自身が使わない日は宿泊施設として開き、訪れる人と空間を分かち合う--所有と共有が地続きになった、新しい持ち方です。

オーナーの主なメリット（既存棟実績をもとにした参考情報）：

・ 年間10泊まで無料宿泊が可能（繁忙期含む）

・ 自身の利用日以外は宿泊施設として貸し出し、宿泊料の一部をオーナーへ還元

・ 想定実質利回り：7～12%（想定稼働率30～40%、平均宿泊単価は既存棟より上位設定予定）

※ 利回り・稼働率・宿泊単価はいずれも既存棟実績をもとにした参考値であり、将来の収益を保証するものではありません。

※ 実際の収益は市場環境・稼働状況・運営コスト等により大きく異なる可能性があります。

※ 詳細条件は説明会にてご案内します。

詳しくは、後日開催予定のオーナー向け説明会にてご案内いたします。

現地で体感できます：トレーラーハウス展示会 開催

新棟のオープンに先立ち、既存の宿泊棟をご覧いただける現地展示会を開催します。実際の空間や設備の質感、北軽井沢の自然環境をぜひ現地でご確認ください。

【日時】

2026年6月26日（金）13:00～ / 14:00～ / 15:00～

2026年6月27日（土）10:00～ / 11:00～ / 13:00～

（各回3組様限定・1時間ごと）

【場所】

YADOKARI VILLAGE 北軽井沢（群馬県吾妻郡嬬恋村大前字細原2271-30）

【参加費】

無料（見学のみ・交通費自己負担）

【特別宿泊プラン】

6月26日（金）から1泊 15:00チェックイン

通常30,000円 → 18,000円（税込）／1泊

ROADIE・MIGRA各2棟・計4組限定 ※6月19日（金）まで受付

【お申込】

https://kitakaruizawa2026062627.peatix.com/view

YADOKARI VILLAGE 北軽井沢 について

浅間山北麓の広大な自然に囲まれた群馬県吾妻郡嬬恋村（プリンスランド内）に位置する、トレーラーハウスを活用した宿泊・暮らしの拠点。川のせせらぎや四季折々の鳥の声が絶え間なく聞こえる静かな環境の中で、「あはひを暮らす」をテーマに、非日常の滞在体験を提供しています。

アクセス：上信越自動車道 碓氷軽井沢ICから鬼神ハイウェイ利用で約40分

公式WEBサイト：https://village.yadokari.net/

公式Instagram：https://www.instagram.com/yadokari.village/

【免責事項】

本リリースに記載の将来予測・想定数値は、現時点での参考情報であり、実際の結果を保証するものではありません。 本リリースは投資勧誘を目的とするものではなく、 オーナーシッププログラムへの参加に関するご判断は、 説明会資料および契約書類を十分にご確認の上、 ご自身の責任においてお願いいたします。

YADOKARIについて

■メッセージ

YADOKARIは、2011年3月11日に起きた東日本大震災をきっかけに、暮らしを根本から問い直す活動を始めました。この活動において、「お金・場所・時間に縛られない自由な生き方の実現」をテーマに、ミニマリズムや多拠点居住、シェアリング、そしてコミュニティや人との繋がりを重視した新しいライフスタイルを提案し、その思想や価値観の象徴として「タイニーハウス」の普及に力を注いできました。特に移動式タイニーハウスの製造・販売・プロデュースを通じて、さまざまな社会課題の解決に取り組んでいます。

■会社概要

事業性・社会性・哲学性を共存させ、ビジョン「世界を変える、暮らしを創る」の実現を目指す「YADOKARI」。可動産・トレーラーハウスの企画・販売・製造・リユースマッチング、可動産を活用したホテルの開発・運営を行うリーディングカンパニーです。

遊休地活用や地方創生、災害支援、コミュニティ形成など、社会課題の解決にも取り組みながら、「YADOKARI VILLAGE 北軽井沢」、タイニーハウスの購入・情報サイト「YADOKARI.net」、中古トレーラーハウス売買サイト「TRAILER HOUSE SECOND HAND」の企画・運営等、多角的に事業を展開しています。

著書に『ニッポンの新しい小屋暮らし』（光文社）、『アイム・ミニマリスト』（三栄書房）、『未来住まい方会議』（三輪舎）、『月極本』などがあり、これらは日本のみならず、中国や韓国などアジア圏でも多数出版されています。

会社名：YADOKARI株式会社

代表者：代表取締役 上杉勢太・さわだいっせい

設立日：2013年11月1日

所在地：神奈川県横浜市保土ケ谷区星川1-1-1 星天qlay

事業内容：可動産エリアイノベーション事業

・可動産の企画・販売・製造・リユース

・可動産ビレッジの開発プロデュース・オペレーション

会社サイト ：https://yadokari.company/

ウェブメディア：https://yadokari.net/

公式 Instagram：https://www.instagram.com/yadokari_mobi/

公式 Facebook : https://www.facebook.com/yadokari.mobi/