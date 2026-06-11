株式会社Cellest 代表取締役CEO 佐々木宏志が、通販通信ECMO主催セミナー「AI×EC DX 現場主義の成功法則」に登壇

株式会社Cellest

日本におけるライブコマースのインフラ化を目指す株式会社Cellest（本社：大阪府大阪市、代表取締役CEO：佐々木 宏志、以下当社）は、2026年6月16日（火）に開催されるオンラインセミナー「AI×EC DX 現場主義の成功法則」に、代表取締役CEO 佐々木宏志が登壇することをお知らせいたします。

本セッションでは、月商2億円規模のライブコマースチャンネル運営を支える現場でのAI活用事例を紹介します。CS・物流・データ分析・商品選定・企画構成・クリエイティブ制作など幅広い業務領域において、専門のエンジニア組織ではなく非エンジニアの現場メンバーがAIを活用して業務効率化・自動化を進めてきた取り組みの実態をお伝えします。

■イベント概要

- イベント名：AI×EC DX 現場主義の成功法則- テーマ：2026年、先行企業が実践する『AIへの業務委任』と『UGC・ライブコマース』による売上最大化の具体事例- 開催日時：2026年6月16日（火）13:00～15:40- 開催形式：オンライン開催（事前登録制・参加無料）- 主催：通販通信ECMO（株式会社ユニメディア）- イベントURL：https://seminar.tsuhannews.jp/seminar/20260616/- 申込フォーム：https://seminar.tsuhannews.jp/seminar/20260616/#order

＜登壇セッション詳細＞

- 登壇日時：2026年6月16日（火）14:35～15:05（第4部）- タイトル：月商2億円規模のライブコマースを支える現場のAI活用術- 内容：発送資料作成業務の自動化、TikTok Shopの自動データ分析システム、サンプル在庫管理システムなど、実際に現場で活用しているAI開発・業務改善の事例を紹介。専門エンジニアではなく非エンジニアの現場メンバーがAIを活用して業務効率化・自動化を進めている点が特徴です。チャンネル数やセラー数、業務範囲が拡大する中でも少人数で運営を維持・拡張するためのAI活用の実態をお伝えします。- 登壇者：株式会社Cellest 代表取締役CEO 佐々木宏志

＜登壇者プロフィール＞

株式会社Cellest 代表取締役CEO 佐々木宏志

1992年大阪生まれ。同志社大学卒業。在学中は関関同立向けの専門塾、飲食・美容メディア、アパレル・コスメの物販など、多様な事業に挑戦。2017年のライブコマース黎明期から業界に強い関心を持ち、先進国である中国を視察。市場の盛り上がりを目の当たりにし、大学卒業後に株式会社Cellestを設立。国内最大級のライブコマースチャンネル「ぞうねこちゃんねる」を手がけた後、属人的なビジネスモデルからの脱却を図り、ライブコマースのプロデュースとマネジメントを行うライブコマース専門事務所「トキバナ」を設立。

さらに2025年には、ライブを見ながらその場で買い物ができるライブコマース専用ECモールアプリ「WABE」を開発し、事業領域を拡大している。

2026年1月、扶桑社より初の著書『月2億円稼ぐライブコマースの秘密 ～ライブ配信で売れる人、売れない人～』を刊行。発売2週間で重版が決定。

・代表公式X：https://x.com/hiroza1220

■書籍概要

- タイトル：月2億円稼ぐライブコマースの秘密 ～ライブ配信で売れる人、売れない人～- 著者 ：株式会社Cellest 代表取締役CEO 佐々木 宏志- 発売日 ：2026年1月18日（日）- 価格 ：本体1,738円（税込）- 出版社 ：株式会社扶桑社- Amazon URL：https://amzn.asia/d/9Cadcdj

▼電子書籍版について

- 価格 ：本体1,738円（税込）- 購入サイト：https://amzn.asia/d/0aZQYnjP

▼目次

- 今、 一番モノが売れる「ライブコマース」とは何か？- なぜ「ライブ」でやるとモノが売れるのか？- 参加者を熱狂させるライブ演出術- ＥＣの１００倍売れる！ライブコマースの始め方- 「知らなかった」ではすまない「つまずきポイント」- 事例から学ぶ「売れる」ライブコマースのつくり方- 企業も個人も新しい販売戦略の柱ができる

■ライブコマース顧問サービスについて

当社代表・佐々木宏志が直接監修・伴走する顧問型サービス「ライブコマース顧問サービス」を、2026年1月より提供しています。本サービスはライブコマースの導入・成長フェーズに応じた支援を行っています。目的や体制、事業フェーズに合わせて2つのプランをご用意しています。

現在ご案内枠に限りがありますが、ご興味がある方は以下のフォームよりお申し込みください。

▼プラン一覧

＜スタンダードプラン＞

月額（税抜）：300,000円

初期費用（税抜）：50,000円

主な内容：

・テキストコンサルティング対応

・月1回のオンラインミーティング

・SNSでのメンション

・紹介支援

＜エグゼクティブプラン＞

月額（税抜）：1,000,000円

初期費用（税抜）：200,000円

主な内容：

・テキストコンサルティング対応

・週1回ミーティング

・経営サポート

・ブランディング支援

・緊急時対応、重大意思決定への関与

・プロジェクト参画、コラボ出演

・共同プロジェクトも可

お問合せ・申込フォーム：https://forms.gle/PH22MESqS2rQnV9g8(https://forms.gle/PH22MESqS2rQnV9g8)

■「日本におけるライブコマースのインフラ化を目指す」株式会社Cellestとは

当社は、ライブコマースのインフラ化を目指すスタートアップ企業です。2017年から業界に参入し、ライブコマース専用のECモールアプリ「WABE」の開発・運営や、ライブコマーサーのプロデュースとマネジメントを行うライブコマース専門事務所「トキバナ」を展開しています。

ライブコマースは、リアルタイムで商品を確認しながら購入できる新しい購買体験を提供し、従来のネットショッピングにおける「思っていたものと違う」という課題を解決します。私たちは、ライブコマース文化を根付かせ、より楽しく便利に買い物ができる社会の実現を目指しています。

■会社概要

- 会社名：株式会社Cellest- 住所：大阪府大阪市中央区本町3丁目1－10 PMOEX本町 11階- 設立：2019年7月31日- 代表者：佐々木宏志- 事業内容：ライブコマースマネジメント事業・ライブコマースプラットフォーム事業- コーポレートサイト：https://cellest.co.jp/- ライブコマース専門事務所「トキバナ」：https://tokibana.com/- ライブコマース専用ECモールアプリ「WABE」- サービスサイト：https://wabelive.com/?utm_source=press- アプリダウンロード：https://app.adjust.com/1pew8384- 代表公式X：https://x.com/hiroza1220- コーポレート公式X：https://x.com/Cellest_co- コーポレート公式note：https://note.com/cellest/- ライブコマース研究所公式note：https://note.com/livecommercelab