株の学校ドットコム講師の窪田剛が「あしたのマネー × 経済・投資の目利き塾 in 名古屋」に登壇！

株式会社トレジャープロモート

2026年7月4日（土）に愛知県名古屋市で開催される経済・投資セミナー「あしたのマネー × 経済・投資の目利き塾 in 名古屋」（主催：テレビ愛知・ＢＳテレビ東京・日本経済新聞社）に、オンライン株式スクール「株の学校ドットコム」（運営：株式会社トレジャープロモート、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：瀬川 丈）の講師である窪田剛が登壇することが決定いたしました。

本イベントは、ＢＳテレ東と日本経済新聞社が開催する「ＢＳテレ東 経済・投資の目利き塾」と、テレビ愛知のYouTubeチャンネル「あしたのマネー」がコラボレーションした大規模な経済・投資セミナーです。人気キャスター陣やエコノミストが集結し、最新の経済情勢や投資戦略について多角的な視点で解説が行われます。

「株の学校ドットコム」を運営する株式会社トレジャープロモートは、本セミナーの協賛企業として参加いたします。さらに、「株の学校ドットコム」講師の窪田剛が第５部のセッションに登壇し、個人投資家が混同しやすい「投資」と「トレード」の違いを整理し、自分に合った株式市場との向き合い方について講演いたします（※内容は変更になる可能性があります）。

■ イベント概要- 名 称：あしたのマネー × 経済・投資の目利き塾 in 名古屋- 開催日時：7月4日（土）13時～18時10分予定（開場 12時予定）※変更可能性あり- 会 場：STATION Ai（名古屋市・鶴舞駅） ※全国ライブ配信あり- 主 催：テレビ愛知・ＢＳテレビ東京・日本経済新聞社- 特別後援：名古屋証券取引所- 参加方法：無料でご招待（公式サイトより応募。応募者多数で抽選）- 公式サイト：https://www.bs-tvtokyo.co.jp/mekikijuku/2607/■窪田剛登壇セッション：【第５部】- タイトル：「投資」と「トレード」はこう違う～50代からの日本株との向き合い方- 登壇時間：15:50～16:15（予定）- 登壇者 ：窪田 剛（株の学校ドットコム メイン講師）■窪田剛について

トレーダー、投資家。「株の学校ドットコム」講師。アルバイトで貯めた30万円を元手に20歳で株を始め、億を超える資産を築くことに成功。2005年、トレーダー仲間とともにオンラインのトレードスクールを設立。2010年からは「株の学校ドットコム」でも講師を務める。現在もトレーダーとして日々相場と向き合うかたわら、テレビなどのメディアにも出演多数。エンジェル投資家としてベンチャー企業への出資や、社会貢献活動にも力を入れる。著書『株の学校』シリーズ（高橋書店）は累計35万部を突破。プロフィール(https://www.kabunogakkou.com/gakkou_koushi_kubota.php)／公式note(https://note.com/tsuyoshi_kubota)

「株の学校ドットコム」とは

2002年より投資勉強会として投資・金融に関する各種セミナーを開催。2009年からはオンラインの株式スクール「株の学校ドットコム」として、より幅広い層に向けた投資教育・情報発信を行っています。現役トレーダーを講師に迎え、あくまで本質にこだわった講義が多くの支持を得ており、講座の受講者数は累計94万人を超えて（2026年6月現在）、同種のサービスとして国内最大級の規模を誇っています。

https://www.kabunogakkou.com

■株の学校ドットコム金融教育研究所について

国民のライフプラン多様化に伴う金融リテラシー向上が課題とされ、さまざまな金融教育が広がりつつあります。しかしながら、学習者が必ずしも適切な教育機関と出会えているとは言えない現状があります。そこで株の学校ドットコムでは金融教育研究所を設立し、金融教育を必要とする学習者がライフステージとライフプランに合わせた適切な教育者に出会えることを目的とした調査・研究を行っています。

https://www.kabunogakkou.com/media/institute/

【運営会社】株式会社トレジャープロモート

投資・トレード教育および企業経営・起業家教育に主軸を置いたコンテンツの企画・制作、それらを効率的かつ効果的に学習するためのシステム開発・運営、また、広く届けるためのメディア運営などを行っています。オンライン株式スクール「株の学校ドットコム」、株式投資・トレードの情報サイト「かぶまど」の運営のほか、脳科学の視点を取り入れて独自に開発したオンライン学習システム等の提供も行っています。2025年12月で会社設立20周年を迎えました。

■会社概要

社 名：株式会社トレジャープロモート

本社所在地：東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階

代 表 者：代表取締役社長 瀬川 丈

設 立：2005年12月26日

電話番号 ：03-3216-7354（代）

資 本 金：5,000,000円

従業員数 ：23名（業務委託スタッフ含む）

事業内容 ：投資教育事業／セミナー開発事業／コンサルティング事業／メディア運営事業／金融商品仲介業

ホームページ：https://www.tpromote.com

公式note：https://note.com/tpromote

■金融商品取引法等に係る表示

□金融商品仲介業者

商 号：株式会社トレジャープロモート

登録番号：関東財務局長（金仲）第581号

□所属金融商品取引業者

商 号：株式会社SBI証券（金融商品取引業者、商品先物取引業者）

登録番号：関東財務局長（金商）第44号

加入協会：日本証券業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会