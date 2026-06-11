『タレントパワーランキング』が認知度が上昇した俳優ランキングを発表！WEBサイト『タレントパワーランキング』ランキング企画第420弾！

株式会社アーキテクトタレントパワーランキングは、株式会社アーキテクトが実施する業界最大規模のタレント(芸能人等有名人)調査結果をもとに、各タレントの有するパワーをリアルタイムにお届けします。

今回ランキング第420弾として、認知度が上昇した俳優ランキングを発表。

https://tpranking.com/recognitionup-202602

『タレントパワーランキング』では、2025年11月調査と2026年2月調査を比較し、認知度が最も上昇した俳優をランキング形式にまとめました。

皆さんは認知度が上昇した俳優といわれたら誰を思い浮かべますか？

今回は、2022～2026年に地上波連ドラのレギュラー出演と映画出演（今後放送・公開予定の作品を含む。吹き替え、声優を除く）合わせて3作品以上出演したことがある俳優を対象としています。

■タレントパワーランキングの調査概要

・調査内容 タレント1280名を抽出／イメージ調査は内約330名抽出（有識者からなる選考委員会で抽出）

1.認知度調査（名前を知っている・顔も知っている）

2.誘引率調査（見たい・聞きたい・知りたい）

3.イメージ調査（男性タレント17ワード、女性タレント18ワード、お笑いタレント17ワード）

・調査手法 WEB調査

・調査時期 1年に4回（2月、5月、8月、11月）実施

・調査対象 一都三県在住の10歳から59歳までの男女を5歳刻みで各50名、60歳から69歳までの男女各50名、計1,100名を一つのグループとして、計4グループで総数4,400名が対象

■ランキングの詳細

【男優編】

【女優編】

ランキング各TOP10のうち上位5名は、上表の通り。

すべてのランキングはこちら↓

https://tpranking.com/recognitionup-202602

男優では、2026年2月に公開された映画『純愛上等！』で高松アロハとW主演した、M!LKのメンバーが1位にランクイン。

女優では、2026年1月にスタートしたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演し、話題となった女優が1位にランクイン。

他にも、俳優としても活躍しているM!LKのメンバー、=LOVEのメンバー、2026年1月に公開された映画『架空の犬と嘘をつく猫』で主演した男優がランクインしています。

今後も、認知度が上昇した俳優の活躍に注目してみましょう。

2026年2月度最新版 認知度が上昇した男優・女優TOP10

https://tpranking.com/recognitionup-202602

■引用・転載時のクレジット表記のお願い

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・引用元が「タレントパワーランキング by 株式会社アーキテクト」である旨を明記

・タレントパワーランキングサイト「https://tpranking.com/」へのリンク設置

■タレントパワーランキングとは？

「タレントパワーランキング」では、3カ月に1度、テレビ番組やCMのキャスティングに幅広くご活用いただけるタレント調査を実施しております。タレント調査史上、業界最大規模、最多頻度で定量調査を実施し、タレントの認知度や人気度をリアルタイムでご覧いただけます。

タレントパワーランキングについて詳しく知りたい方はこちら

https://tpranking.com/business

■会社概要

会社名：株式会社アーキテクト

（東証プライム上場 株式会社ダイレクトマーケティングミックス100％子会社）

本社：東京都港区芝大門二丁目11番8号 住友不動産芝大門二丁目ビル 8F

URL：https://www.architect.co.jp/

事業内容：

・マーケティングリサーチ

・テレビ番組およびイベント等に対する観覧者、参加者の動員

・セールスプロモーション等に関する企画、立案、実施、支援業務

・メディア運営（https://tpranking.com/）

■タレントパワーランキングデータご購入・お問い合わせ

株式会社アーキテクト マーケティング事業部

タレントパワーランキング担当：荒井

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