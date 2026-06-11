WaveBLと株式会社トレードワルツ、日本市場へのデジタル貿易接続拡大に向けプラットフォーム連携契約を締結

株式会社トレードワルツ

貿易情報連携プラットフォーム「TradeWaltz(R)」を運営する、株式会社トレードワルツ（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤 高廣、以下「トレードワルツ」）とWaveBL（OGY DOCS Inc.、CEO：Noam Rosenfeld、以下「WaveBL」）は、両プラットフォーム間で、貿易書類のデジタル化およびシームレスなデータ連携を発表いたします。本契約は、日本市場へのデジタルトレードファイナンス接続を拡大するうえで重要な一歩となります。

この連携により、トレードワルツプラットフォームのユーザーは、WaveBLプラットフォーム上で発行された電子構造化銀行呈示書類および電子船荷証券記録（eBL）を利用することで、運送業者・銀行・企業からなるWaveBLのグローバルネットワークにアクセスできるようになります。これにより、信用状（LC）および取立取引における貿易金融書類の完全デジタル呈示が実現します。



トレードワルツは、日本の三大メガバンクを含む国内主要ステークホルダーのコンソーシアムによって支えられており、日本のグローバル貿易金融において中核的な役割を担っています。今回の連携は、WaveBLのグローバルネットワークと世界有数の銀行エコシステムを結びつける絶好の機会となります。

両プラットフォームを接続することで、WaveBLユーザーは日本の銀行・企業へのアクセスが拡大し、トレードワルツの参加者はWaveBL上ですでに活動している運送業者・フォワーダー・顧客からなる成長中のグローバルネットワークへの参加が可能となります。



■WaveBL CEO Noam Rosenfeld コメント

「本契約は、日本へのデジタル貿易接続を拡大するうえで重要な前進を意味します。トレードワルツとの連携により、戦略的に重要な銀行エコシステムへのアクセスが実現し、主要グローバル市場におけるデジタル貿易金融ワークフローへの移行を支援することができます。」

■トレードワルツ 代表取締役社長CEO 佐藤高廣 コメント

「WaveBL社とのこのたびのシステム連携は、日本およびグローバル市場における安全で効率的な貿易書類の電子化を加速させるだけでなく、ブロックチェーン基盤を活用した貿易決済の高度化、そして次世代貿易金融標準化へ向けた確かな一歩目となります。当社のプラットフォームとWaveBL社のネットワークが繋がることで、利用者の皆様は最高水準のセキュリティとコンプライアンスを維持しながら、より広範な世界の貿易・金融エコシステムへシームレスに参加することが可能になります。私たちは常に高い視座を持ってブロックチェーンの社会実装を牽引し、未来のグローバルスタンダードを構築してまいります。」



■連携の概要

本連携は、プラットフォーム間における安全・効率的かつコンプライアンスに準拠したデジタル書類交換を実現するよう設計されており、銀行および企業が貿易金融ワークフローを効率化し、紙ベースのプロセスへの依存を低減するとともに、取引処理のスピードアップを図ることができます。



■WaveBLについて

WaveBLは、グローバル貿易向けブロックチェーンベースのデジタル書類ソリューションを提供するリーディングカンパニーです。同社のプラットフォームは、電子船荷証券（eBL）をはじめとする貿易書類の安全な発行・譲渡・引渡しを可能にし、法的コンプライアンスとグローバルな承認を確保しています。WaveBLは世界最大級の12大外航海運会社のうち7社に採用されており、コンテナ輸送業界におけるeBL普及のリーダーとして認められています。2019年よりIGP&I（国際P&Iクラブグループ）に承認・認定されており、次世代のペーパーレス貿易を支えるオープンな相互運用可能なネットワークの構築に取り組んでいます。



■トレードワルツについて（https://www.tradewaltz.com(https://www.tradewaltz.com/)）

株式会社トレードワルツは、貿易業務に関わる情報を電子データで一元的に管理できる貿易情報連携プラットフォーム「TradeWaltz」を運営・提供しています。 NTTデータと主要な貿易実務者18社からなる貿易コンソーシアムでの約4年間にわたるシステム開発、技術実証、法改正提案、および事業構想を経てサービス化されました。

＜出資各社＞

株式会社NTTデータ、豊田通商株式会社、東京大学協創プラットフォーム開発株式会社、住友商事株式会社、三菱商事株式会社、株式会社TW Link、東京海上日動火災保険株式会社、株式会社三井住友銀行、豊島株式会社、株式会社上組、株式会社フジトランス コーポレーション、三井倉庫ホールディングス株式会社、株式会社日新、株式会社三菱UFJ銀行、丸紅株式会社、三菱倉庫株式会社、株式会社みずほ銀行、損害保険ジャパン株式会社



本件に関するお問い合わせ先

WaveBL：Boaz Lessem boaz@wavebl.com

株式会社トレードワルツ：広報担当窓口 担当：菊地、桝田 Email：info@tradewaltz.com