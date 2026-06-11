暮らす街にも広がる“眼のメンテナンス習慣”アイケアLaBo、川口・浦安の駅前に2店舗同時オープン

株式会社アイケアLaBo

株式会社アイケアLaBo（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：樫村瑞生）が運営する、眼のトラブルに特化した整体院『アイケアLaBo』は、2026年6月8日に川口駅前店（埼玉県川口市）・浦安駅前店（千葉県浦安市）の2店舗を同時にオープンしました。

今回出店する川口・浦安はいずれも都心へのアクセスが良く、多くの人が暮らす首都圏の生活拠点です。仕事帰りや休日にも立ち寄りやすい駅前立地への出店を通じて、"眼を整える習慣"をより身近な生活圏へ広げてまいります。

"働く街"から、”暮らす街”へ 広がる眼のケア需要

施術の様子施術の様子

近年、アイケアLaBoでは「職場の近くではなく、自宅近くにも店舗がほしい」「休日にも通える店舗があれば利用したい」といった声が増えています。

実際に利用者の中には、眼の不調を感じたときだけでなく、週1回・月1回程度の定期的なメンテナンスとして通う方も増えており、視覚ケアを生活習慣の一つとして取り入れる動きが広がっています。

その背景には、スマートフォンやPCの利用増加により、眼への負担が職業や世代を問わず日常化していることがあります。眼の不調は一時的な疲労ではなく、生活の質やパフォーマンスにも関わるテーマとして捉えられるようになっています。

こうしたニーズを受けて今回オープンする川口駅前店・浦安駅前店は、いずれも都心へのアクセスが良く、働く世代や子育て世帯が多く暮らすエリアに出店しました。両店舗とも駅前立地に位置しており、仕事帰りや休日の外出時にも立ち寄りやすい環境を備えています。

アイケアLaBoでは、地域の生活動線の中に視覚ケアを根付かせることで、眼のメンテナンス習慣の普及に取り組んでまいります。

【新店舗立ち上げ責任者からのコメント】

今回の川口・浦安の2店舗は、首都圏に隣接する生活拠点への出店です。利用者の方々からの声を受け、"暮らす街"の駅前でも同じ品質のケアを受けられる環境づくりに本格的に取り組み始めました。地域に根ざしながらも、全国どの店舗でも変わらない品質をお届けできる体制を、今後さらに広げてまいります。

アイケアLaBoが提案する"眼のケア習慣"の3つの特長

特長１.：気づく──自分の眼の状態を、感覚ではなく事実で知る

来店時にはまず「アイチェック」を実施し、現在の眼の状態を可視化します。

「なんとなく疲れている気がする」「視界がぼやける気がする」といった感覚だけでなく、自身の眼のコンディションを客観的に把握できることが特長です。

特長２.：整える──独自メソッドで、眼まわりのコンディションにアプローチ

代表・樫村瑞生がハワイ大学医学部で研究・開発した独自メソッド「ムーブメントリリース」*をベースに、眼まわりや首まわりのコンディションに着目した施術を行います。

* 関節・筋肉・筋膜の動きをスムーズにするための独自の調整・解放法。

特長３.：続ける──生活動線の中で、無理なく通える

眼のケアは一度受けて終わりではなく、継続的にコンディションを整えることが大切です。

アイケアLaBoでは、駅前や生活圏に店舗を展開することで、仕事帰りや休日の買い物のついでなど、日常生活の延長線上で通いやすい環境づくりを進めています。

【こんな方に、アイケアLaBoをご利用いただいております】

・「眼鏡を作り替えても、なんとなくスッキリしない」と感じている30～40代のPCワーカー

・「子どもの眼の使いすぎが気になる」子育て世代の保護者

・「日常の眼の疲れを放っておきたくない」セルフケア意識の高い方

【ご利用の流れ】

特長１.カウンセリング

眼の状態や体調をヒアリングさせていただきます。

特長２.アイチェック

施術前にアイチェックを行います。

特長３.施術

マシンを使って眼の周囲を刺激し、筋肉と血流にアプローチします。

特長４.アイケア&アイトレーニング

お客様に合ったアイケア＆アイトレーニングを行います。

特長５.アイチェック

施術後にもう一度、アイチェックを行います。

特長６.メニュー提案

現在の眼の状態をもとに、お客様に合ったメニューをご提案させていただきます。

店内の様子

【施術料金】

初回：8,000円（税込／約80分）

※カウンセリング・身体評価を含みます。

※施術内容はお客様の状態に応じて異なります。

※各店舗によって初回特典割引やコース割引がございます。

※2回目以降は回数券またはサブスクリプションプランをご案内しています。

店舗概要

■アイケアLaBo川口駅前店

オープン日：2026年6月8日

住所:埼玉県川口市本町４丁目１－５ 高橋ビル 4階A号室

TEL：048-606-4455

営業時間：10:00-20:00

定休日：不定休

予約URL：https://sv3.sattou.net/eyecarelabo/reserve/kawaguchiekimaentmt

■アイケアLaBo浦安駅前店

オープン日：2026年6月8日

住所：千葉県浦安市猫実４丁目７－２５ 尾形ビル 101号室

TEL：080-8286-5592

営業時間：10:00-20:00

定休日： 不定休

予約URL：https://sv3.sattou.net/eyecarelabo/reserve/urayasuekimaentmt

株式会社アイケアLaBo 代表取締役 樫村瑞生について

【プロフィール】

株式会社アイケアLaBo 代表取締役

ハワイ大学医学部にて治療メソッド「動きの制限を無くしパフォーマンスを最大化させる/ムーブメントリリース」を開発。

2022年1月には著者「魔法のこゆび健康法～腰痛・O脚・外反母趾ではもう悩まない」を出版。（アマゾン：https://amzn.to/45l5wSz )2022年7 月に「眼のトラブル」を専門にケアする整体サロン『アイケアLaBo』代々木本店を開業。

【資格】

ハワイ大学医学部人体解剖認定／日本スポーツ協会アスレティックトレーナー柔道整復師（国家資格）／アディダス公認ファンクショナルトレーナー／救急法救急員／ワールドラグビーファーストエイドパスポート

会社概要

代表：樫村瑞生

株式会社アイケアLaBoは、「アイケアを世界に！眼のケアを世界に広める。」というミッションのもと、眼精疲労や視界の悩みを社会課題として捉え、専門的なアイケアを日常的な選択肢へと進化させることを目指しています。

今後も独自技術の研究開発と全国・世界展開を通じて、眼の悩みに向き合う文化づくりに貢献し続けていきます。

会社名 ：株式会社アイケアLaBo

所在地 ：東京都渋谷区代々木2-5-1 羽田ビル1001

代表者 ：代表取締役 樫村瑞生

設立 ：2019年5月24日

事業内容 ：アイケア事業

WEBサイト ：https://eyecarelabo.com/

Instagram：https://www.instagram.com/eye_care_labo/