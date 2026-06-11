モルフォ、6月17日から20日まで幕張メッセで開催の「第8回 国際 建設・測量展（CSPI2026）」に初出展

株式会社モルフォ

株式会社モルフォ（本社 : 東京都千代田区、代表取締役社長：平賀 督基、東証グロース市場：3653、以下 : モルフォ）は、2026年6月17日（水）から20日（土）までの4日間、幕張メッセで開催される「第8回 国際 建設・測量展（CSPI2026）」に初出展します。

建設業界の課題解決に向けたモルフォの取り組み

現在、建設業界では、トンネル工事等現場での事故、過酷な環境下での人的作業、さらにはベテラン技術者の高齢化や少子化に伴う人員不足など、深刻な課題を抱えています。これらの課題解決に向け、国土交通省が提唱する「i-Construction」をはじめとする建設DXの推進が急務となっています。

モルフォは、これまで培ってきた高度な画像処理技術やAIノウハウを活用し、建設業界の課題解決に貢献するソリューションを提案します。また、建設現場でのソリューション導入にあたって「作業者が新しいツールを使いこなせない」という懸念に対しては、スマートフォンを操作するような直感的な感覚で利用できる仕様を検討し、現場に寄り添った実用性の高い技術提供を目指しています。

このたび、モルフォの最先端技術を多くの建設業界関係者の皆様に体感いただくために国内最大規模の建設・測量関連展示会であるCSPIへ初出展いたします。

出展製品について

今回の展示では、「画像処理AIを建設現場のスタンダードに」をテーマとし、

建設現場の安全性向上や業務効率化に直結する以下の製品・技術をご紹介します。

3D再構成技術『Morpho Photogrammetry Toolkit(TM)』

モルフォがこれまで車載分野で培ってきた画像処理の知見を活かし、画像から高精度な3D再構成を実現します。さらに、セグメンテーション技術と組み合わせることで、メッシュやCAD等のデータ化もサポート可能です。

ブースでは、ドローン飛行実演デモの実施も予定しており、建設現場での活用イメージをダイレクトに体感いただけます。

【参考出展】建設現場の3D進捗確認

3Dデータを用いて建設現場の進捗状況を効率的に確認・管理するソリューションです。出展ブース内にて、本技術に関するセミナーも実施予定です。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=LxPM5zPaTtk ]

【参考出展】VPSを用いた屋内測位技術

VPS（Visual Positioning System）を活用し、GPSの電波が届かない屋内や地下の建設現場等においても高精度な位置特定を可能にする技術です。本技術についても、出展ブース内で簡易セミナーを実施予定です。

AI単眼カメラ距離推定技術『Morpho Distance Scanner(TM)』

https://www.morphoinc.com/technology/dscanner

RGBカメラで撮影された1枚の画像から、対象物までの距離を推定するソフトウェアです。追加のハードウェアを必要とせず、既存のカメラをそのまま活用して現場の安全確認等に応用することが可能です。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=m4r-w2D2MLg ]

建設DX過去事例紹介（削孔位置推定技術）

これまでの建設DX支援の実績として、画像を用いた削孔位置の推定技術をご紹介します。ブース内では当プロジェクトにて用いた要素技術や、実際の運用イメージを分かりやすくご紹介します。

ブース紹介

モルフォのブース（小間番号：08-71）では、来場された方が製品技術を"体感"できるデモ展示を重視した構成で皆様をお迎えします。技術担当者による詳細な解説やセミナーも行っておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

展示会情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/64140/table/155_1_f4f0ee499e586f6bc5f9b10e361fd485.jpg?v=202606111152 ]

株式会社モルフォについて

モルフォは「画像処理／AI」の高度なアルゴリズムを核に、顧客価値の最大化を目指しています 。

主力のライセンス事業では、世界屈指の製品開発力を持つスマートフォン・半導体メーカー各社へ技術を提供し、現在はその実績を多彩なスマートデバイスへ展開しています。

また、車載や産業IoT分野において、最先端の知見を活かした研究開発型の受託開発や共同研究を推進。デバイス上での高度な解析を可能にするAI技術を提供し、イメージング・テクノロジーによる社会実装を牽引しています。

所在地：東京都千代田区神田錦町 2-2-1 KANDA SQUARE 11階WeWork内

代表者：代表取締役社長 平賀 督基（まさき）、【博士（理学）】

設立：2004年5月26日

資本金：100,000千円（2026年4月1日現在）

事業内容：画像処理およびAI（人工知能）技術の研究・製品開発。スマートフォン・半導体・車載・産業IoT向けソフトウェア事業をグローバルに展開。

ホームページ： https://www.morphoinc.com/(https://www.morphoinc.com/)

Facebook： https://www.facebook.com/morphoinc

X： https://twitter.com/morpho_inc

お問い合わせ先

株式会社モルフォ 広報担当 佐藤

TEL：090-1051-0138

お問い合わせフォーム： https://www.morphoinc.com/contact

*モルフォ、Morphoおよびモルフォロゴは株式会社モルフォの登録商標または商標です 。