【カープレミア×ポケットカード】オートクレジットと同時に申し込めるクレジットカード 「カープレミアVisaカード」が誕生！

プレミアグループ株式会社

自動車に関する複合的なサービスを提供するオートモビリティ企業のプレミアグループ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：柴田 洋一、以下「プレミアグループ」）の連結子会社であるプレミア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 COO ：土屋 佳之、以下「プレミア」）とポケットカード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：高垣 晴雄、以下「ポケットカード」）は、「カープレミア」ブランド初となる提携カード「カープレミアVisaカード」の申込受付を2026年6月11日より開始することをお知らせいたします。

この度、お車をご購入されるお客様の利便性を最大化するため、プレミアが提供するオートクレジットの申し込み情報を活用したシームレスなクレジットカード入会スキームの提供を開始いたします。

本カードでは、従来別々に行う必要があった「オートクレジットの契約」と「クレジットカードの申し込み」を一本化。さらに、ドライバーに必須のETCカードを無料で自動発行し、毎月のご請求が自動的に1％割引（※）となる特典を付帯いたしました。

※一部対象外店舗、対象外商品があります（ETCカードのご利用も1%OFF対象外です）

■ 「カープレミアVisaカード」の3つの特徴

1. 入力の手間を大幅削減「スマート申込」

プレミアが提供するオートクレジットのお申し込み時に入力いただいた基本情報を、クレジットカードの審査にも活用します。改めて申込書を記入したり、WEBフォームに同じ内容を打ち込んだりする手間を省き、最短30秒ほどの追加入力のみで完了するスピード申し込み（ワンライティング）によりスムーズな審査・発行が可能です。

2. ドライバーの必須アイテム「ETCカード自動付帯」

カード到着後、すぐにドライブを楽しめるよう、本カードにはETCカードを自動付帯いたしました。別送の手配や追加の申し込みを行う必要はありません。

3. 毎日のお支払いがいつでも「請求時1％OFF」

クレジットカードのショッピングご利用金額から、毎月自動的に1％を割引いたします。ガソリン代や日々のショッピングも、カード決済をするだけで家計の支出が自動的に1％OFFに。ポイントを貯めたり交換する手間がなく、「ポイント交換が面倒」「何がおトクか分からない」といった悩みを解消する、究極にシンプルでおトクなサービスです。

■「カープレミアVisaカード」新規入会キャンペーン実施！

新規ご入会対象期間中に「カープレミアVisaカード」に新規ご入会いただき、ご利用対象期間中に下記１.または２.の代金をクレジットでお支払いいただくと、１.２.のご利用合計金額の10％をもれなくキャッシュバックいたします。

１.ガソリンスタンドでのカープレミアVisaカードご利用代金

２.高速道路や有料道路でのカープレミアVisaカードに付帯のETCカードご利用代金

※キャッシュバックは、上記１.２.合計でお一人様3,000円が上限です。

ぜひこの機会にお申込みください。

【実施時期】

入会期間：2026年6月11日（木）～2027年2月28日（日）

利用期間：入会日から3ヶ月後の月末まで（例：2026年6月入会⇒2026年9月30日利用まで）

キャッシュバック時期：入会日から6ヶ月後の中旬

▶キャンペーンについては詳しくはこちら(https://www.pocketcard.co.jp/ad/car-premium/)

■「カープレミアVisaカード」概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/154715/table/48_1_26b839c6390768f845c02bf538c6c38c.jpg?v=202606111152 ]

▶「カープレミアVisaカード」の詳細についてはこちら(https://www.pocketcard.co.jp/card/cooperation/car-premium/)

プレミアグループが新中期経営計画で掲げる『唯一無二のカープレミア経済圏の構築』に向けたプラットフォーム機能の拡充として、同社の強固なオートクレジット網と、『伊藤忠グループの一員として、次世代の金融サービスを牽引する』を中長期ビジョンに掲げるポケットカードが持つクレジットカード発行のノウハウを融合いたしました。プレミアグループと伊藤忠商事は2025年8月に資本・業務提携を締結しており、伊藤忠商事を含めた各社の強みを最大限に生かし、多様化するお客様のライフスタイルに応えるため、お客様一人ひとりのカーライフに寄り添い、より利便性が高く、安心してお使いいただけるサービスの拡充に努めてまいります。

■プレミアグループ株式会社 概要

社 名 ：プレミアグループ株式会社（持株会社）

本社所在地 ：東京都港区虎ノ門2-10-4 オークラプレステージタワー19階

代 表 者 ：代表取締役社長 CEO 柴田洋一

事 業 内 容 ：株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等

資 本 金 ：18億17百万円（2026年3月末時点）

設立年月日 ：2015年5月（グループ創業は 2007年11月）

Ｕ Ｒ Ｌ ：https://www.premium-group.co.jp/

■プレミア株式会社 概要

社 名 ：プレミア株式会社

本社所在地 ：東京都港区虎ノ門2-10-4 オークラプレステージタワー19階

代 表 者 ：代表取締役社長 COO 土屋 佳之

事 業 内 容 ：ファイナンス事業を運営する企業グループの統括、オートクレジットを中心とした

ファイナンス事業及び各種サービスの提供

資 本 金 ：15億15百万円

設立年月日 ： 2007年7月

Ｕ Ｒ Ｌ ：https://www.premium-group.co.jp/companyinfo/pfs/

■ポケットカード株式会社 概要

社 名 ：ポケットカード株式会社

本社所在地 ：東京都港区芝公園 1 丁目 1 番 1 号 住友不動産御成門タワー

代 表 者 ：代表取締役社長 高垣 晴雄

事 業 内 容 ：クレジットカード事業、融資事業、保険代理店事業など

資 本 金 ：143 億 7,414 万円

設立年月日 ：1982 年 5 月 25 日

U R L ：https://www.pocketcard.co.jp/