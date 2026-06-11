超高速対戦パズルゲーム『SHIKA-Q』Nintendo Switch版にて80%OFFセールを実施。1年通して大会も開催

株式会社アグニ・フレア

株式会社アグニ・フレア（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：稲葉 剛士）は、開発・販売を手がける超高速対戦パズルゲーム『SHIKA-Q』について、本日2026年6月11日（木）よりNintendo Switch版の80%OFFセールを開始した。



今回の割引は本体のみ。

キャラクター・BGM・UIなどが開放できるバトルパスや、本体とバトルパスがセットになったバンドルなどは対象外なのでご注意ください。

通常価格2,420円（税込）のところ、期間限定で484円（税込）にてご購入いただけます。

Nintendo eShop：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000079799(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000079799)



■EVO Japan 2026でも公式大会を開催

SHIKA-QはEVO Japan 2026において、サイドイベント「第1回 SHIKA-Q World Link Tournament」を開催いたしました。

今後も継続的な大会運営を通じて、競技シーンの拡大とコミュニティ形成を進めてまいります。



次回オンライン大会は7月11日（土）を予定しております。

また、7月19日には千葉でオフライン大会を実施いたします。ぜひふるってご参加ください。

今後のオフライン大会の詳細：https://throwthesaprk26.com/





■Amazonギフト券キャンペーン

セール期間中、『SHIKA-Q』購入者を対象にAmazonギフト券プレゼントキャンペーンを実施！



〇日本のみ

賞品 Amazonギフト券5,000円分 × 3名



応募方法

* SHIKA-Qを購入（既にご購入いただいている方でもご参加いただけます。）

* SHIKA-Q公式Xをフォロー

* 21日23:59までにチャレンジモードのランキングで、自身が100位以内に入っているスクリーンショットを撮影（Nintendo Switch Onlineへの加入が必要です。）

* ハッシュタグ「#SHIKAQ484円」をつけてXへ投稿



〇北米圏のみ

商品 Amazonギフト券＄30 × 3名



応募方法

*北米向けキャンペーンのポストを「#SHIKAQ3USD」とつけて引用ポスト

*SHIKA-Q公式Xをフォロー

+NO PURCHASE NECESSARY+

+A purchase will not increase your chances of winning.+

+Void where prohibited.+





■SHIKA-Qとは

『SHIKA-Q』は10×10の盤面でリンクを構築しながら戦う超高速対戦パズルゲームです。

攻撃・妨害・回復・必殺技がリアルタイムで進行し、瞬時の判断力と戦略性が求められる独自のゲームシステムを採用しています。





■ 製品概要

タイトル：SHIKA-Q

ジャンル：超高速対戦パズルゲーム

プレイ人数：1～2人（オンライン対戦対応）

販売形態：ダウンロード専用

CERO：A

対応プラットフォーム：Nintendo Switch / PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Steam（発売日未定）

対応言語：日本語 / 英語 / 中国語（簡体字・繁体字）/ 韓国語 / フランス語 / ドイツ語 / スペイン語 / ポルトガル語 / イタリア語 / オランダ語

■ 関連リンク

公式サイト：https://shika-q.com

公式X：https://x.com/sikaq_info

Steam：https://store.steampowered.com/app/4083790/SHIKAQ/

YouTube：https://www.youtube.com/@SHIKA-QOFFICIAL-z4m

Discord：https://discord.gg/wnZAxBqd4W







■ 会社概要

社名 株式会社アグニ・フレア

所在地 神奈川県横浜市港北区新横浜2-17-19 HF新横浜ビル6F

代表者 代表取締役 稲葉 剛士

設立 2010年12月21日

資本金 2,000,000円





■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社アグニ・フレア 広報担当

event@shika-q.com