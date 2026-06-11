Ｚ世代の男女306人に調査!「不動産会社のCMにぴったりだと思う有名人ランキング」第1位は北川景子さん

株式会社BEGINNING

不動産売却・不動産買取を手掛ける株式会社BEGINNING （所在地：東京都港区、代表者：鉛沙耶香、https://bgngrp.com/(https://bgngrp.com/)）は、Z世代の男女306名を対象に、不動産営業に関する調査を実施しました。

不動産の購入や売却は、多くの人にとって人生の中でも大きな意思決定の一つです。そのため、不動産会社や営業担当には専門知識だけでなく、信頼できる対応や相談のしやすさを求める人も少なくありません。

一方で、不動産業界に対しては「強引な営業をされそう」「しつこく連絡がきそう」といったイメージを持つ人もおり、営業担当とのコミュニケーションに不安を感じるケースも見られます。

そこで今回、Z世代の男女306名を対象に、不動産営業に関する調査を実施しましたので、その結果をご紹介いたします。

※回答者の男女比は男性24.8%、女性75.2%でした。

【調査サマリー】

・不動産会社のCMにぴったりだと思う有名人ランキング第1位は「北川景子さん」（70人）、第2位「芦田愛菜さん」（67人）、第3位「大谷翔平さん」（63人）

・不動産会社や不動産営業に対するイメージ「強引な営業をされそう」が最多(187人)、次いで「しつこく連絡がきそう」（153人）、「会社利益を優先していそう」（118人）

・もし不動産についての相談をする場合、担当者に求めること「メリットだけでなくデメリットも正直に伝えてくれる」(252人)、次いで「無理に契約を急かさない」(204人)、「話をじっくり聞いてくれる」(128人)

※アンケート結果を引用する場合は「引用：株式会社BEGINNING(https://bgngrp.com/)」と記載し、該当ページのURLをリンクしてください。

不動産会社のCMにぴったりだと思う有名人、第1位は「北川景子さん」

「不動産会社のCMにぴったりだと思う有名人を教えてください。（複数回答可）」と質問したところ、第1位「北川景子さん」(70人)、第2位「芦田愛菜さん」(67人)、第3位「大谷翔平さん」(63人)という結果になりました。

回答理由を聞いてみました。

「北川景子さん」と回答した方

”ドラマの印象が強く、仕事ができるイメージや信頼感があるため（女性)”

”清潔感があり、仕事をバリバリこなすキャリアウーマンの印象があり、雰囲気も明るく元気だから（女性)”

”主演ドラマが住宅に関わっていたり、誠実そうなイメージがあるから（女性)”

”清潔感と知的さがあり、安心して相談できそうなイメージがあるから（男性)”

”女優としても母親としても活躍されてるイメージがCMにぴったりだと思うから（女性)”

”ドラマで演じていた不動産屋のイメージがあるから（男性)”

”清潔感があって信頼できる雰囲気があるから（女性)”

「芦田愛菜さん」と回答した方

”誠実・清純な印象に加え、聡明な印象があるから（女性)”

”堅実で親しみやすさがあり、不動産業界のイメージに適しているから（女性)”

”年齢的に等身大感があり、浮世離れしすぎていない感じがあるから（男性)”

”知識が豊富で仕事ができそうだから（女性)”

”年齢が若いので、新社会人など上京する若い人が共感を持ちやすく、全世代の人が知ってそうだから（女性)”

”不動産は大きな買い物で人生に大きくかかわるものなので、透明性と誠実感を感じられそうなところがぴったりだと思った（女性)”

”清潔感があり、高学歴なところがイメージに合っていると思ったから（女性)”

「大谷翔平さん」と回答した方

”スポーツマンで爽やかなイメージがあるから（男性)”

”信頼感と清潔感があり、企業イメージも良くなりそうだと思ったから（女性)”

”誠実で信頼感があり、幅広い世代に好感を持たれているから（男性)”

”不動産は人生最大の買い物であり、何よりも誠実さや安心感が求められるため、老若男女から圧倒的な信頼を得ている大谷選手のクリーンなイメージは、企業のブランド力を高める上で最適だと思うから（男性)”

”誠実なイメージと知名度で信頼できるポイントが多いから（男性)”

「阿部寛さん」と回答した方

”落ち着きがあり、人生経験が豊富そうで不動産の相談を安心して任せられる印象があるから（女性)”

”信頼感や誠実さのイメージが強い人が多く、不動産のように大きな買い物を扱う会社のイメージに合うと感じたため（男性)”

”安定感があり、不動産に対して身構える感覚が和らぎそうだから（女性)”

「天海祐希さん」と回答した方

”言葉の説得力がすごくあると感じるから(女性)”

”頼り甲斐がありそうなイメージがあるため、企業にも同じイメージを抱くと思うから（女性)”

”誠実さと圧倒的な頼りがいがあり、大きな買い物も安心して任せられそうな印象から（女性)”

「長澤まさみさん」と回答した方

”安心感や誠実なイメージから信頼でき、清潔感や親しみやすさが不動産会社の印象にも合っていると思った（女性)”

”明るく清潔感があり、住まいに関する前向きな印象を与えてくれそうだから（男性)”

”爽やかなイメージが不動産会社のCMに合っていると思ったから（女性)”

「新垣結衣さん」と回答した方

”清純派でクリーンな印象と結婚や出産で家族のイメージがあるから（女性)”

”ドラマの役柄もあり庶民的な印象がCMに合うと思ったから（男性)”



「今田美桜さん」と回答した方

”爽やかで親しみやすい雰囲気があるので、CMに信頼感を持てそうだから（女性)”

”爽やかなイメージで若い人向けの賃貸などのCMに向いてそう（女性)”

不動産会社や営業担当に対するイメージ「強引な営業をされそう」が最多

「不動産会社や営業担当に対して、どのようなイメージを持っていますか？（複数回答可）」と質問したところ、「強引な営業をされそう」(187人)、「しつこく連絡がきそう」(153人)、「会社利益を優先していそう」(118人)という結果になりました。

もし不動産についての相談をする場合、担当者に求めること第1位は「メリットだけでなくデメリットも正直に伝えてくれる」

「もし不動産についての相談をするなら、担当者に求めることは何ですか？（複数回答可）」と質問したところ、「メリットだけでなくデメリットも正直に伝えてくれる」(252人)、「無理に契約を急かさない」(204人)、「話をじっくり聞いてくれる」(128人)という結果になりました。

まとめ

今回は、不動産売却・不動産買取を手掛ける株式会社BEGINNINGが、Z世代の男女306名を対象に、「不動産会社のCMにぴったりだと思う有名人ランキング調査」を実施しました。

第1位は「北川景子さん」でした。

清潔感や知的な印象に加え、信頼感のある人物像が票を集めたようです。回答理由からは、仕事ができるイメージや誠実そうな雰囲気に触れた声が多く見られました。また、不動産に関わるドラマでの役柄を挙げる人もおり、不動産会社のCMに起用された姿が自然に想像できることも支持につながったようです。

第2位には「芦田愛菜さん」が選ばれました。

聡明さや誠実さ、親しみやすさに触れた回答が多く見られ、それらのイメージが得票につながったようです。回答理由からは、不動産という人生の大きな決断に関わるサービスだからこそ、安心感や透明性を感じられる人物として評価する声も見られました。また、幅広い世代から認知されていることに加え、若い世代にも共感されやすい存在であることも支持を集めた理由の一つとなっているようです。

不動産会社や営業担当に対して持っているイメージとして最も多かった回答は「強引な営業をされそう」（187人）となりました。次いで、「しつこく連絡がきそう」（153人）、「会社利益を優先していそう」（118人）と続いており、不動産営業に対しては押しの強さや営業色の強いイメージを持っている人が少なくないことがうかがえます。

一方で、「地元の物件情報に詳しそう」（88人）という回答も見られました。不動産会社には営業担当としての役割だけでなく、地域情報や物件情報に精通した専門家としての知識や提案力を期待している人も一定数いるようです。

また、「体育会系のノリがありそう」（86人）という回答も多く見られました。不動産業界に対しては、活気や勢いのある業界というイメージが根強く残っている一方で、そうした印象が営業への警戒感につながっている可能性も考えられます。

不動産について相談する際に担当者へ求めることとして最も多かった回答は「メリットだけでなくデメリットも正直に伝えてくれる」（252人）となりました。

不動産は購入や売却、賃貸契約など人生の中でも大きな意思決定につながることが多いため、一方的に良い面だけを伝えるのではなく、リスクや注意点も含めて正直に説明してくれる担当者を求めている人が多いようです。

また、「無理に契約を急かさない」（204人）という回答も多く見られました。検討する時間を十分に確保し、自分のペースで判断したいと考える人が多く、強引な営業ではなく、利用者の意思を尊重する対応が重視されていることがうかがえます。

さらに、「話をじっくり聞いてくれる」（128人）、「難しい言葉を使わずに説明してくれる」（97人）、「連絡のレスポンスが速い」（97人）といった回答も見られました。不動産に関する知識量には個人差があるため、専門知識をわかりやすく伝えながら、相談者の不安や希望に丁寧に寄り添う姿勢が求められているようです。

加えて、「顧客の利益を優先してくれる」（94人）という回答もありました。前設問では「会社利益を優先していそう」というイメージが上位に挙がっていたことからも、不動産会社や営業担当には利益追求よりも顧客目線での提案を期待している人が多いことがうかがえる結果となりました。

株式会社BEGINNINGは、不動産売却や不動産買取、不動産仲介を手掛ける不動産会社です。

同社では、「初心を忘れない」をモットーに、お客様一人ひとりとの出会いを大切にしながら、不動産取引をサポートしています。不動産業界には「強引な営業」や「会社利益を優先していそう」といったイメージを持つ方も少なくありませんが、BEGINNINGではお客様に寄り添った丁寧な対応を重視しており、無理な提案を行わない姿勢が評価されています。

また、相続や節税対策をはじめとした専門知識の習得にも力を入れており、不動産取引だけでなく、お客様が抱えるさまざまな悩みや課題について相談できる体制を整えています。豊富な知識と経験を活かした提案力に加え、親身な対応を心掛けていることから、リピーターや紹介による相談も多いことが特徴です。

不動産の売却や購入を検討している方はもちろん、「まずは相談だけしてみたい」という方も、ぜひお気軽にお問い合わせください。

■調査概要：不動産営業に関する調査

【調査期間】2026年5月12日～2026年5月17日

【調査方法】インターネット調査

【調査対象】20代の男女

【調査人数】306人



■会社概要

社名： 株式会社 BEGINNING

https://bgngrp.com/

所在地：東京都港区芝5丁目1-12 MAビル芝6階

代表者：鉛 沙耶香

事業内容:不動産売却・不動産買取



■本件に関するお問合せ先

株式会社 BEGINNING

TEL：03-6455-4827