【ILMIIO ROASTERY Lab.】父の日の贈り物に。コーヒー豆やラテベースのギフトに選べる「父の日専用イラスト熨斗」の提供を開始

コマースメディア株式会社

スペシャルティコーヒーを中心に焙煎・販売を行うILMIIO ROASTERY Lab.（運営：コマースメディア株式会社、東京都豊島区、代表取締役：井澤 孝宏）は、父の日の贈り物としてご利用いただける「父の日専用イラスト熨斗」の提供を開始しましたのでお知らせいたします。

通常のネコポス配送のギフトラッピングイメージ

ラテベースのギフトセットや、通常のネコポス配送にお使いいただける父の日用の専用熨斗が登場いたしました。

通常ネコポスの箱もオリジナルデザインとなっております。

箱のパッケージには、美味しいコーヒーを入れるための6つの手順や、コーヒーの淹れ方、コーヒー豆の保存方法を紹介する内容が書かれており、ご自宅でより本格的なコーヒー体験をお楽しみいただける工夫を施しております。

■ ギフトラッピングのお申込み方法

カート画面のイメージ

お好きなコーヒー豆やラテベースをお選びいただき、カート画面でギフトラッピングをご選択いただくと、父の日のギフト仕様として特別なイラスト熨斗に巻いた状態でお届けいたします。

■ ギフトにおすすめの商品ラインナップ

カフェラテベース無糖 (希釈) 500ml 2本入り

ブラジル産プレミアムコーヒー（カフェドルチェ）100%を使用し、アイスでの飲用に合わせて専用の焙煎プロファイルで丁寧に焙煎しました。

牛乳や水で割るだけで、まるでカフェで味わうような本格的なリッチな味わいをお楽しみいただけます。無糖タイプなのでお好みの甘さに調整できるのも魅力です。

製品仕様

品名：コーヒー飲料（希釈用）

原材料名：コーヒー（国内製造）

内容量：500ml×2本

賞味期限：2026年10月20日

保存方法：直射日光、高温多湿を避け、常温で保存してください。

スペシャルティコーヒー豆

世界的に名高い「ブルーマウンテン」や「ゲイシャ」をはじめ、豊富なラインナップからお父様のお好みに合わせたコーヒーをお選びいただけます。

製品仕様

名称：レギュラーコーヒー

原材料名：コーヒー豆

賞味期限：焙煎日より1ヶ月（常温時）

保存方法：直射日光を避けて冷暗所にて保存してください

使用上の注意：開封後はお早めにお召し上がりください。長期保存する場合は冷凍保存がおすすめです。

*記載しているコーヒー豆の重量は生豆時の重量となります。焙煎後に1～2割重量が減少します。

ILMIIO ROASTERY Lab.は、本サービスの提供を通じて、スペシャルティコーヒーの多様な魅力とともに、日頃の感謝を伝える心温まるコミュニケーションの機会を創出してまいります。

ILMIIO ROASTERY Lab.（イルミオロースタリーラボ.）について

ILMIIOという言葉は、イタリア語で「私の」を意味する「IL MIO」と、スペシャルティコーヒー協会（SCA）が定義する110種類のコーヒーフレーバーを象徴する「110」をかけあわせて生まれました。この名前にはお客様一人ひとりが「自分だけの特別なコーヒーを見つけられる場所」を創るという私たちの想いが込められています。

お客様が自分自身に合った一杯を見つけることができるよう、豊富な選択肢を提供することをミッションとしています。

ILMIIO ROASTERY Lab.公式オンラインストア

https://ilmiioroastery.com

【会社概要】

代表者 ：代表取締役 井澤 孝宏

設立 ：2016年5月

本社所在地：東京都豊島区南大塚3丁目44-11

福岡支店 ：福岡県福岡市中央区天神4丁目4-11

HP ：https://commerce-media.info

【本件に関するお問合せ先】

コマースメディア株式会社 担当：松田、牧野

メールアドレス：support@ilmiioroastery.com