サッカー日本代表・谷口彰悟選手も活用するREVIVE、代表チームのコンディショニングをサポート

ミューラージャパン株式会社

スポーツケアブランドのMueller Japanは、世界大会に挑むサッカー日本代表のコンディショニングサポートとして、管理医療機器・家庭用エアマッサージ器「REVIVE（リヴァイブ）」を15台貸し出しています。

2026年6月11日（木）、いよいよ世界中が注目するサッカーの国際大会が開幕します。

そして、日本代表の初戦は6月15日（月）早朝5:00キックオフ予定のオランダ戦。

長距離移動、時差、連戦、慣れない環境。

世界の舞台で戦う選手たちにとって、試合当日のパフォーマンスだけでなく、遠征先でどのように身体を整えるかは非常に重要なテーマです。

MuellerはREVIVEを通じて、選手たちがより良い状態でピッチに立てるよう、コンディショニング面からサポートしています。

REVIVEアンバサダー・谷口彰悟選手も日々のコンディショニングに活用

サッカー日本代表DFの谷口彰悟選手は、Mueller REVIVEの公式アンバサダーです。

谷口選手は、日々のトレーニング後や試合後、遠征先でのコンディショニングにREVIVEを活用しています。

日本代表として世界を相手に戦う谷口選手にとって、身体の小さな変化を見逃さず、次の練習、次の試合に向けて整えることは欠かせません。

少しの疲労感。

脚の重さ。

移動後のだるさ。

連戦によるコンディションの変化。



そうした日々の身体の変化に向き合い、継続的にケアを行うことが、トップレベルのパフォーマンスを支える土台となります。



谷口選手がREVIVEを活用していることは、Muellerが目指す「プロフェッショナルのコンディショニングを支えるブランド」という姿勢を象徴するものです。

谷口彰悟選手からのメッセージ

世界の舞台へ挑む谷口彰悟選手から、コメントをいただきました。

REVIVEを日々のコンディショニングに取り入れる谷口選手の言葉からも、トップレベルの現場で「身体を整えること」がいかに重要視されているかが伝わります。

▼谷口彰悟選手のコメント動画はこちら

世界で戦う選手に求められる「回復する力」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MgEdABx9EwE ]

トップアスリートにとって、コンディショニングは日々のパフォーマンスを支える重要な要素です。

長距離移動、時差、連戦、緊張感の高い環境。

世界を相手に戦う選手たちは、試合当日だけでなく、移動後や練習後、試合後のケアまで含めて、身体を整え続けています。

谷口選手をはじめ、日本代表選手たちは遠征先にもREVIVEを持参し、コンディショニングに役立てています。

MuellerはREVIVEを通じて、選手たちがより良い状態でピッチに立てるよう、コンディショニング面からサポートしています。

谷口彰悟選手への応援メッセージを募集

Mueller Japanでは、世界の舞台に挑む谷口彰悟選手へ向けて、応援メッセージを募集します。

寄せられたメッセージは、谷口選手へのエールとして届けられる予定です。

さらに、応援メッセージをご応募いただいた方、Muellerメールマガジン登録者、Mueller公式LINE登録者の中から抽選で、谷口彰悟選手のサインをプレゼントいたします。

日本代表の初戦を前に、谷口選手へ、そして日本代表へ。

ぜひあなたの言葉で応援の気持ちをお寄せください。

▼ 応援メッセージ応募フォーム

https://forms.gle/veNAX62HnEUahK5e6

キャンペーン概要

企画名：谷口彰悟選手 応援メッセージ募集キャンペーン

募集内容：谷口彰悟選手への応援メッセージ

応募対象：専用フォームから応援メッセージをご応募いただいた方、Muellerメールマガジン登録者、Mueller公式LINE登録者

特典：抽選で谷口彰悟選手のサインプレゼント

応募期間：2026年6月11日（木）～7月19日（日）

応募フォーム：https://forms.gle/veNAX62HnEUahK5e6

REVIVEについて

REVIVEは、脚全体を包み込むガーメントに空気を送り込み、段階的な圧迫によって日々のリカバリーをサポートする家庭用エアマッサージ器です。

トレーニング後、試合後、長距離移動後など、脚に負担がかかるさまざまなシーンで活用されています。

プロの現場だけでなく、部活動、クラブチーム、市民ランナー、社会人アスリートなど、日々スポーツに取り組む方々のコンディショニングにもおすすめの製品です。

▼REVIVE詳細ページ

https://muellerjapan.com/pages/revive-campaign-02

Mueller Japanについて

Muellerは、スポーツケア・コンディショニング製品を展開するブランドです。

テーピング、サポーター、リカバリー機器など、アスリートの身体を支える幅広い製品を通じて、スポーツ現場のコンディショニングをサポートしています。

Mueller Japanは、今後もトップアスリートからスポーツを楽しむすべての方まで、より良いパフォーマンスを支える製品と情報を提供してまいります。

所在地：〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町74番地1 大和地所ビル

代表取締役：佐藤 正師

設立年月日：2007年10月24日

資本金：8,000万円

業務内容：米国 Mueller Sports Medicine 社製テーピング用品、サポーター、スポーツトレーナー、プロチーム向けスポーツケア(R)製品の輸入・販売

公式サイト：https://muellerjapan.com

ご注意

※本キャンペーンはMueller Japanが実施する応援企画です。

※応募いただいたメッセージは、Mueller公式サイト、SNS、メールマガジン等で紹介させていただく場合があります。

※掲載時には、表現の調整や一部抜粋を行う場合があります。

※大会名、団体名、第三者の権利に関わる表現が含まれる場合、掲載を控える、または一部編集させていただく場合があります。

※当選者の発表は、賞品の発送またはご連絡をもって代えさせていただきます。

【本件に関する取材・お問い合わせ先】

ミューラージャパン株式会社 マーケティング部

TEL: 045-651-7800 / FAX: 045-651-7828