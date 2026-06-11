建設特化AIが人間の限界を超えた危険を予測。独自のKYシートを完全再現できる次世代安全管理SaaS「KY-NEXT」を6月15日に提供開始

株式会社Arch

建設現場向け現場管理プラットフォームを開発・提供する株式会社Arch（本社：大阪市北区、代表取締役CEO：松枝 直、代表取締役COO：北山 太志）は、危険予知（KY）活動をDX化するSaaS「デジタルKY」を大幅リニューアルし、次世代プロダクト「KY-NEXT」として2026年6月15日（月）より提供を開始いたします。

本リニューアルでは、各建設会社が独自で利用しているKYシートをシステム上で完全再現できる「ノーコードカスタマイズ機能」を無償で提供。さらに、当社独自の建設特化AI「Arch Intelligence」を搭載し、AIが日々の作業内容と現場の気象条件から潜むリスクを予測・提案することで、形骸化しがちな安全管理を実効性の高いものへと進化させます。

■ リニューアルの背景：「形骸化するKY活動」と「現場の事務負担」からの脱却

建設現場における危険予知（KY）活動は、無事故・無災害を実現するための最も重要な取り組みです。しかし、従来の紙ベースのKY活動では、「毎日同じような内容を書き写すだけ」という形骸化が課題となっていました。さらに、朝の多忙な時間帯に職長が手書きで書類を作成し、現場監督がそれを回収して回るという非生産的な事務作業が、慢性的な人手不足に悩む現場の大きな負担となっていました。

Archは、「現場の作業フローを根本的に変革する真のDX」を目指し、これらの課題を解決するため「デジタルKY」を「KY-NEXT」へと進化させました。

■ 次世代安全管理SaaS「KY-NEXT」の大きな2つの進化

1. あらゆる建設会社の「独自KYシート」を完全再現（カスタマイズ費用不要）

建設会社ごとに異なるKYシートのフォーマットを、システム上でそのまま再現できるノーコードのテンプレートビルダーを搭載しました。これにより、現場はこれまでの運用ルールや見慣れたレイアウトを変えることなく、スムーズにデジタル化へ移行できます。高額なカスタマイズ開発費用は一切不要です。

2. 建設特化AI「Arch Intelligence」がリスクと対策を自動提案

職長がスマートフォン等で「作業内容」を入力するだけで、AIが過去の膨大な事故事例や各社独自のデータに基づき、危険ポイント（リスク）とその対策を提案します。 さらに、このAIの予測プロセスには、その日の現場の気象情報（天気、風速、WBGT（暑さ指数）など）もリアルタイムで組み込まれます。個人の経験や記憶の限界を超え、環境要因も含めた高度なリスクアセスメントを瞬時に行い、安全管理を強力にサポートします。

■ 「KY-NEXT」がもたらす価値

職長の負担軽減： スマホからの簡単な入力とAIのサポートにより、書類作成の手間を大幅に削減。

現場監督の効率化： ペーパーレス化により、紙の回収・管理業務をゼロに。いつでもどこでもKY結果の一覧確認・承認が可能。

現場全体の安全意識向上： 誰でも簡単にアクセスできる「ログインなしの手書きサイン」機能などにより、全ての作業員が質の高いKY活動に参加可能。

■ 建設特化AI「Arch Intelligence」について

Arch独自開発の建設特化AIであり、”AIを現場に、使える形で提供する。”をコンセプトに、Archの各プロダクトの随所に導入され、Archの提供する現場管理プラットフォーム群の中核を担います。

Arch Intelligenceにより、各プロダクトの情報は統合され、相互に連携しながらその会社、その現場を理解した、現場監督の右腕として業務を補助し、施工管理者1人あたりの生産性（月間施工高）を2倍へ引き上げることを目指します。

■ 「CSPI 2026」への出展およびデモ体験のお知らせ

2026年6月17日（水）から20日（土）にかけて幕張メッセで開催される「第8回 国際建設・測量展（CSPI 2026）」に出展いたします。 Archのブースでは、「KY-NEXT」のほか、当社の「現場管理プラットフォーム」を構成する次世代プロダクト群のデモンストレーションを実施いたします。現場での実際の操作感やAIの提案精度を直接ご体験いただける商談会も設けておりますので、ぜひお立ち寄りください。

【展示会概要】

名称：第8回 建設・測量生産性向上展（CSPI-EX 2026）

URL：https://cspi-expo.com/

会期：2026年6月17日（水）～20日（土）

会場：幕張メッセ

Arch出展ブース番号：[05-40]

「KY-NEXT」詳細情報

https://arch-dx.co.jp/services/arch_ky-next

株式会社Arch

設立：2021年9月28日

所在地：大阪府大阪市北区曾根崎新地一丁目13番22号 御堂筋フロントタワー

代表者：代表取締役 松枝 直

事業内容：「Arch 現場管理プラットフォーム」の開発・提供

資本金：100,000,000円

URL：https://arch-dx.co.jp/(https://arch-dx.co.jp/)

◆積極採用中！君もArchで現場に真のDXを！

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お問い合わせ先

株式会社Arch

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