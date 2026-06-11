【調査リリース】Googleマップで店舗を決めるとき、消費者が最も見ているのは「口コミの内容」で約70％── 303名への独自調査で判明した「確認項目ランキング」とMEO対策の優先順位 ──

株式会社ナレッジホールディングス

ナレッジホールディングス株式会社（所在地：東京都港区）は、全国の20代～50代の男女303名を対象に「Googleマップでの選びにおける確認項目」に関するアンケート調査を実施しました。

その結果、Googleマップで店舗を選ぶ際に最も確認されている情報は「口コミの内容」で約70％。2位の「評価（星の数）」49.8%を約20ポイント上回り、消費者にとって「何が書かれているか」が最重視されている実態が明らかになりました。

■ 調査概要

調査対象

全国の20代～50代の男女（インターネットユーザー）

サンプル数

303名

調査時期

2026年5月

調査方法

インターネットによるアンケート調査

■ 本調査データの引用について

本リリースに記載のデータは、引用元として「ナレッジホールディングス株式会社調べ」と明記の上、自由にご活用いただけます。

引用の際は、可能な限り当社コーポレートサイト（https://knowledge-hd.co.jp/）へのリンク設置にご協力ください。

■ 調査結果のトピックス

● Googleマップで店舗を選ぶ際に最も確認されるのは「口コミの内容」で 70.0%。2位「評価（星の数）」49.8% を約20ポイント引き離す圧倒的1位。

● 同率3位は「口コミの件数」「写真（投稿写真・店内写真）」で各 41.3%。口コミ関連3項目がTOP4のうち3つを独占。

● 「混雑状況」を確認する人の 49.1%、「最新の投稿」を確認する人の 45.5% が★評価を「非常に重視する」と回答。鮮度情報をチェックする層ほど★にシビア。

● 口コミの件数をチェックする層で「★の数を気にしない」はわずか 3.2%（全項目中最低）。件数を見る消費者は、ほぼ全員が★にも厳しい。

● 「最新の投稿・更新情報」を確認する層の 72.7% が★4.0以上を来店の最低ラインに設定。Googleビジネスプロフィールの定期更新が差別化に直結。

■ 調査の背景

Googleマップは、飲食店・美容院・クリニックなど実店舗の集客において、検索エンジンと並ぶ最重要チャネルとなっています。しかし、多くの店舗オーナーやマーケティング担当者にとって「消費者がGoogleマップ上で実際に何を見て来店を決めているのか」は、感覚的には理解していても定量的な裏付けがないまま施策が行われているケースが少なくありません。

本調査では、消費者がGoogleマップで店舗を選ぶ際に確認する情報を項目別に定量化し、さらに各項目を確認する層が★評価にどの程度シビアであるかをクロス集計で可視化することで、MEO対策における「本当に注力すべき優先順位」をデータから導き出すことを目的としています。

調査結果１.：確認項目ランキング ── 1位「口コミの内容」70.0%

「Googleマップで店舗を選ぶ際、どの情報を確認しますか？（複数回答）」と尋ねた結果、1位は「口コミの内容」70.0%、2位「評価（星の数）」49.8%、同率3位「口コミの件数」「写真」各41.3%でした。消費者は星の数だけでなく、「実際に何が書かれているか」を最も重視しています。

上位を口コミ関連が独占している点が特徴的です。ランキングを構造的に見ると、消費者が見ている情報は3つの層に分かれます。

第1層（口コミ関連）：口コミの内容・星の数・口コミの件数 ── 約4～7割が確認するGoogleマップ上の最重要コンテンツ

第2層（基本情報）：写真・価格帯・営業時間・メニュー ── 約3～4割が確認。正確さが信頼を左右する

第3層（鮮度情報）：最新の投稿・混雑状況 ── 約2割が確認。更新頻度が「活きた店舗」の印象に

調査結果２.：鮮度情報を見る層ほど★評価にシビア

確認項目別に★評価の重視度をクロス集計したところ、「混雑状況」を確認する人の49.1%、「最新の投稿」を確認する人の45.5%が★評価を「非常に重視する」と回答。これは全項目中で最も高い数値です。鮮度情報をチェックする層は、最も厳しい評価眼を持つ消費者と言えます。

一方、「評価（星の数）」を確認する人の93.4%（非常に37.1%＋ある程度56.3%）、「口コミの件数」を確認する人の92.0%（非常に39.2%＋ある程度52.8%）が★を重視しており、口コミ関連項目をチェックする層は総じて★にもシビアであることがわかります。

調査結果３.：確認項目別に見る「★の最低ライン」

確認項目別に「来店候補の★最低ライン」を集計しました。★4.0以上（4.5以上＋4.3以上＋4.0以上の合算）を求める割合が最も高いのは「最新の投稿・更新情報」を確認する層で72.7%。次いで「混雑状況」69.8%、「評価（星の数）」65.6%と続きます。

特筆すべきは、口コミの件数をチェックする層で「特に気にしない」がわずか3.2%という点です。件数を見る消費者は、ほぼ全員が★の数にも厳しく、口コミの「量×質」の両方で店舗を総合判断していることが明確になりました。

■ 弊社考察───本調査から得られる示唆

今回の調査により、Googleマップでの店舗選びにおいて消費者が確認する情報の優先順位が明確になりました。MEO対策に取り組む事業者にとって、以下の示唆が得られます。

（1）最優先：口コミの内容を充実させる（70.0%が確認）── 具体的な体験談を含む口コミの獲得が、Googleマップ上で最も見られるコンテンツの質を左右する

（2）重要：★評価を4.0以上に維持する（49.8%が確認）── 約半数がスクリーニングの足切りラインとして利用

（3）重要：口コミの件数を増やす（41.3%が確認）── 件数チェック層は★にも最もシビア（「気にしない」わずか3.2%）

（4）必須：質の高い写真を充実させる（41.3%が確認）── テキストでは伝わらない雰囲気・清潔感を視覚で訴求

（5）基本：営業時間・価格帯・メニュー情報を正確に保つ ── 不正確な情報は不信感とネガティブ口コミの原因に

（6）差別化：投稿機能で定期更新する（18.2%が確認）── 鮮度情報を見る層ほど★評価にもシビアであり、「活きた店舗」の印象が競合との差に

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【関連サービス】当社の検索最適化支援について

株式会社ナレッジホールディングスは、本調査で示された検索行動の構造変化に対応するため、SEO・MEO・LLMO(AI検索最適化)・SNSを横断した統合対策を提供しております。

独自開発の「AXiYシステム」と伴走型コンサルティングを組み合わせ、企業ごとの課題に応じた戦略を継続的に実行できる体制が特徴です。

また、最大300媒体へのサイテーション拡散、DR(ドメインレーティング)向上施策、AIに引用されることを前提としたブログ運用支援など、現在の検索環境において重要な要素を包括的にカバーしています。「AIに選ばれる情報資産を構築する」という次世代のアプローチを推進しています。

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■ 会社概要

株式会社ナレッジホールディングス

無料相談のお申し込みはこちらから :https://knowledge-hd.co.jp/contact/

法人番号 ：3010701047591

所在地 ：東京都港区海岸1丁目2番20号 汐留ビルディング 3F

LLMO対策本部：愛知県名古屋市中区栄3丁目12-6-815

電話番号 ： 052-734-7573

受付時間 ：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

設立 ：２０２５年

代表者 ：道川内 知（みちかわうち ともし）

従業員数 ：８０名（契約社員・在宅ワーカー含む）

事業内容 ：AIシステムサービス・SNS、WEBマーケ・補助金助成金活用支援 ※２０２４年１２月時点：グループ事業福祉施設４０店舗以上、美容サロン・飲食店も展開

ホームページ ：https://knowledge-hd.co.jp

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