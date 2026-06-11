アスエネ、東海地区最大級のビジネスカンファレンス「SamuraiDX 2026 夏 AI編」に登壇

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：西和田 浩平、以下「当社」）は、2026年6月30日（火）に名古屋コンベンションホールで開催される「SamuraiDX 2026 夏 AI編」および、2026年7月14日（火）、15日（水）にオンラインで開催される「SamuraiDX 2026 夏 AI編」に登壇します。

当社からは、アスエネ事業・アスエネサプライチェーン事業 営業部統括 ゼネラルマネージャーの橋本 真一郎 ミヒャエルが企業講演に登壇。サステナビリティAIプラットフォーム「ASUENE」を含むアスエネグループのソリューションを通じて、企業の脱炭素・ESG経営業務をどのように変革できるのかを紹介します。

登壇背景

企業のサステナビリティ対応は、CO2排出量の見える化にとどまらず、サプライチェーンを含むデータ収集、排出量の分析、削減施策の検討、報告書作成、開示対応まで広がっています。SSBJ基準への対応や投資家・取引先からの情報開示要請を背景に、企業は正確なデータ管理と継続的な業務運用を求められています。

一方で、サステナビリティ業務は、社内外に分散するデータの収集、算定ルールの確認、部門間の確認作業などが発生します。特に製造業では、拠点、設備、取引先、製品単位で扱うデータが多く、担当部門の業務負荷や属人化が課題になりやすい構造があります。こうした課題に対し、AI・DXを活用した業務プロセスの再設計と、データを経営判断に生かす仕組みづくりの重要性が高まっています。

当社の「ASUENE」は、サステナビリティAIプラットフォームです。データの収集から、算定、分析、報告書の開示にいたるまで、一連のサステナビリティ業務を横断的に自動化し、多くの企業のサステナビリティ経営を支援しています。

また、当社は名古屋拠点の設立を通じて、東海エリアをはじめとする企業への支援体制を強化しています。東海エリアは製造業をはじめ、多くの企業が集積する地域です。当社は、同エリアの企業に対しても、CO2排出量の算定・見える化・削減、サプライチェーン全体のデータ管理、開示対応を支援し、AI・DXを活用したサステナビリティ経営の推進に貢献します。

イベント概要

〈名古屋開催〉

・イベント名：SamuraiDX 2026 夏 AI編

・開催日時：2026年6月30日（火）13:00～19:30

・会場：名古屋コンベンションホール（名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート3F）

・登壇プログラム：企業講演

・登壇者：アスエネ株式会社 アスエネ事業・アスエネサプライチェーン事業 営業部統括 ゼネラルマネージャー 橋本真一郎ミヒャエル

・公式サイト：https://eight-event.8card.net/samuraidx/ai/

〈オンライン開催〉

・イベント名：SamuraiDX 2026 夏 AI編

・開催日時：2026年7月14日（火）～15日（水）

・登壇プログラム：4部「製造業DX・ものづくりイノベーション～大変革期の先にある『未来のものづくり』とは？～」

・登壇日：2026年7月15日（水）

・登壇者：アスエネ株式会社 アスエネ事業・アスエネサプライチェーン事業 営業部統括 ゼネラルマネージャー 橋本真一郎ミヒャエル

・公式サイト：https://eight-event.8card.net/samuraidx/

「ASUENE」について

「ASUENE」は、サステナビリティAIプラットフォームです。AI活用によるScope1-3の排出量の可視化や報告・情報開示に加え、CFP/LCA算定、CDP、SBTi、CSRD、TCFD、TNFD、SSBJなど、国内外の規制やイニシアチブに対応した高度なコンサルティングも提供しています。CO2見える化サービス、国内累計導入社数No.1を誇ります（東京商工リサーチ調べ/2025年7月調査時点）。

ASUENEサービスサイト：https://asuene.com

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・サステナビリティAIプラットフォーム「ASUENE」

・サプライチェーンマネジメントAIプラットフォーム「ASUENE SUPPLY CHAIN」

・サステナビリティ採用AIプラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット統合AIプラットフォーム 「Carbon EX」

・第三者保証/検証・開示アドバイザー「ASUENE VERITAS」

・AIデータ連携プラットフォーム「Anyflow」

・AIエネルギー削減プラットフォーム「NZero」

資本金：83億円（資本剰余金含む）

代表者：Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

住所：東京都港区虎ノ門1-3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア 6階

拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

URL：https://corp.asuene.com/