兼松エレクトロニクス（KEL）、第38回ものづくりワールド東京に出展

兼松エレクトロニクス株式会社

兼松エレクトロニクス株式会社（社長：渡辺 亮、本社：東京都中央区 以下KEL）は、2026年7月1日(水)～7月3日(金)に東京ビッグサイトで開催される「第38回ものづくりワールド東京」に出展します。

当社は「製造業サイバーセキュリティ展」にブース（西1ホール W4-6）を構え、製造業DXを実現する製品・サービスと、同時に必要となる工場セキュリティ対策を両軸で展示するとともに、ミニセッションや実機デモを交えてご案内します。

昨今の大規模なサイバー攻撃の被害により、セキュリティ対策の必要性が高まる中、工場セキュリティの考え方や対策にあたっての優先順位、具体的な推進事例などをご紹介しますので、ぜひお立ち寄りください。

【展示会概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/62283/table/83_1_3ac780490cb315c338462705917bb2c4.jpg?v=202606110151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/62283/table/83_2_415c0d8350dfe630b310b2ce564bb10b.jpg?v=202606110151 ]

【出展ブース】

会場 ：東京ビッグサイト 西1ホール

ブース番号 ：W4-6（製造業サイバーセキュリティ展）

【出展の背景】

製造業におけるDX推進は、製造現場に革新をもたらす一方、これまでのインターネットに接続しないクローズドな環境からIT環境と接続・融合が進むことで、新たなセキュリティリスクを生み出しています。

また昨今、大規模なサイバー攻撃の被害事案が立て続けに発生したことにより、セキュリティ対策はIT部門の課題ではなく事業停止や重要な情報漏えい、金銭的損失、ひいては社会的信用の失墜を招く経営課題として認識されるようになりました。

このような状況下、国際標準規格である「IEC 62443」(*1)の策定や経済産業省の工場セキュリティガイドラインの公表、SEMIセキュリティ規格や自工会/部工会などの各種業界ガイドラインが策定されるとともに、今後、SCS評価制度(*2)の運用開始も予定されるなど、セキュリティ対策の取り組みは「待ったなし」の状況です。

KELグループでは、製造業のお客様に対するネットワーク・セキュリティ分野の豊富な実績とノウハウを活かし、OTとIT双方の特性を踏まえた工場セキュリティの情報発信を行うべく、昨年に引き続き、このたび「ものづくりワールド東京」への出展を決定しました。

*1：国際電気標準会議（IEC） によって策定された、産業制御システム （ICS） のセキュリティに関する国際規格。ICSのセキュリティリスクを評価し、適切なセキュリティ対策を実施するためのガイドラインを提供

*2：サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度。経済産業省が主導し、企業間の取引（サプライチェーン）における情報セキュリティ対策の実施状況を客観的に格付けで評価し、可視化する新制度

【ブース全体テーマ】

「製造業DXと工場セキュリティをワンストップで支援」

本ブースは、「攻め」の製造業DXと「守り」の工場セキュリティを切り離さず、一つの導線でご検討いただける場です。

展示コーナーでは、グローバルで有数の導入実績を持つTXOne Networks製品を中心とした工場・プラント・製造現場に特化したOTセキュリティをはじめ、製造業DXを支える堅牢PC・高性能ワークステーション、リアル空間と仮想空間を連携するバーチャルツイン、受発注・在庫管理DXのSaaSなど、製造現場のセキュリティ対策と業務効率化の双方に役立つ製品・サービスをご紹介します。

◆主な展示内容

１. ここから本番、工場セキュリティ（兼松エレクトロニクス）

２. 止めない工場へ。現場を守るOTセキュリティ（TXOne Networks社製品ほか）

３. 製造DXを支える堅牢PC・高性能端末（Dell Technologies社製品）

４. バーチャルツインが導く製造業DX（Dassault Systemes社製品）

５. 製造業の受発注・在庫管理DX（兼松）

【ミニセッション】

KELブース内で、KELおよび協賛各社によるミニセッションを開催します。会期中の3日間共通で以下6セッションを実施しますので、ぜひお立ち寄りください。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/62283/table/83_3_e7b0d9b7951a7b26f31f049b6609ebe6.jpg?v=202606110151 ]

【 ものづくりワールドとは 】

ものづくりワールドは日本最大級の製造業の展示会です。東京・大阪・名古屋・福岡の年4回開催され、IT、DX製品、部品、設備、装置、計測製品などを扱う企業が世界中から出展し、国内外の設計、開発、製造、生産技術、購買、情報システム部門の方々と活発に商談が行われます。

今回出展する「製造業サイバーセキュリティ展」は、昨今、デジタル化やDX推進、テレワークなどによる製造業におけるサイバーセキュリティリスクの増加や、多発する不正アクセス等のサイバー攻撃によるセキュリティ対策の重要性の高まりを背景として、開催が決定されました。

【兼松エレクトロニクス株式会社の概要】

（１）商号：兼松エレクトロニクス株式会社（英文表記：Kanematsu Electronics Ltd.）

（２）事業内容：IT（情報通信技術）を基盤に企業の情報システムに関する設計・構築、運用サービスおよびシステムコンサルティングとITシステム製品およびソフトウェアの販売、賃貸・リース、保守および開発・製造、労働者派遣事業

（３）本店所在地：〒104-8338 東京都中央区京橋2-13-10

（４）代表者：代表取締役社長 渡辺 亮

（５）資本金：90億3,125万円

（６）売上高：（連結）1,127億9千万円

（７）従業員：（単体）547名 （連結）1,647名

（８）URL：https://www.kel.co.jp