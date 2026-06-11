HQ、百十四銀行との業務提携を開始

株式会社HQ

「福利厚生をコストから投資へ」をビジョンに掲げる株式会社HQ（読み：エイチキュー、本社：東京都千代田区、代表取締役：坂本祥二）は、株式会社百十四銀行（本社：香川県高松市、頭取：森 匡史 以下、「百十四銀行」）と業務提携を締結し、百十四銀行による次世代福利厚生「食事補助HQ」および「トクトクHQ」の提供を開始いたしました。

食事補助HQ：https://hq-hq.co.jp/shokuji

トクトクHQ：https://hq-hq.co.jp/tokutoku

■ 取り扱い開始の背景について

「食事補助HQ」「トクトクHQ」はサービス提供開始以降、以下のようなお問い合わせを多数頂いており、様々な規模・業種のお客様での導入が進んでいます。

- 人的資本経営の推進と人事課題の解決に向け、低利用率・高負荷・コストが課題となっている従来型の福利厚生制度を抜本的に見直したい。- 昨今のインフレによる生活コスト上昇を受け、従業員の生活支援に直結する福利厚生の導入・拡充を検討したい。- 地方においても都市部との格差なく、周辺環境を選ばずに全従業員が平等に利用できる使い勝手の良いサービスを導入したい。

こうした背景を踏まえ、この度、四国地方に強固なネットワークを持つ百十四銀行との業務提携を締結いたしました。本提携により、同行の広範な基盤を活かして四国地方に特化した販売網を強化し、地域企業が抱える人事課題の解決を強力に後押ししてまいります。

■ 今後の展望

当社が提供するサービスは、「地方でも環境を選ばずに、利用できる・使いやすい」という強みを持っており、地域企業の従業員エンゲージメント向上に直結します。百十四銀行と共に、福利厚生を「コスト」から「投資」へと転換する取り組みを四国エリア全域に広げてまいります。

加えて、地域に特化した社員支援プラットフォームにより、顧客企業の人的資本経営を支援する基盤を目指してまいります。

▼「食事補助HQ」サービスサイト

https://hq-hq.co.jp/shokuji

▼「トクトクHQ」サービスサイト

https://hq-hq.co.jp/tokutoku



▼ （関連プレスリリース）「HQ、特許取得のカード式福利厚生「食事補助HQ」をリリース」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000162.000089608.html

■ 株式会社HQについて

【株式会社HQ 会社概要】

代表取締役社長：坂本 祥二

住所：東京都千代田区神田錦町3-4-2 藤和神田錦町ビル3F

設立：2021年3月

事業内容：「福利厚生をコストから投資へ」をビジョンに掲げ、従業員体験（EX）を最大化するEXプラットフォームを展開。カード型福利厚生「食事補助HQ」、次世代型福利厚生「カフェテリアHQ」、本格法人コーチング「コーチングHQ」など、企業の持続的な価値向上と個の成長を支えるソリューションを統合的に提供しています。

- プロダクトサイトURL：https://hq-hq.co.jp/- 企業ウェブサイトURL：https://corp.hq-hq.co.jp/- HQオウンドメディア「福利厚生ナビ」：https://hq-hq.co.jp/articles

【社名「HQ」の由来】

社名の「HQ（読み：エイチキュー）」とは「Humanity Quotient：人間らしい知性」を意味しています。IQからEQへ、そしてHQの時代へ。HQは、好奇心、やりきる力、共感力など、人間が本来持っている「人間らしさの知性」です。テクノロジーが進化するほど、HQがますます重要になっていく。HQは、テクノロジーの力で、人間らしい知性がより豊かに発揮される社会をつくります。

【代表取締役プロフィール】

坂本祥二／株式会社HQ 代表取締役

2021年、コロナをきっかけに株式会社HQを創業し「社会課題の解決×企業価値最大化」をテーマに経営。

創業前は障害者向け就労支援事業や教育事業等を展開するLITALICOにて取締役CFOとして、IPO、コーポレート部門、新規事業等を担う。

【採用情報】

株式会社HQは、「福利厚生をコストから投資へ」をビジョンに掲げ、従業員体験（EX）を最大化する「EXプラットフォーム」の構築を通じて、自分らしい生き方を支える社会インフラを作ることを目指しています。

2021年の創業以来、リモートワーク支援から始まった当社の事業は、2024年のシリーズBの資金調達（20億円）を経て、次世代型福利厚生や食事補助、コーチングといった多角的なプロダクト群を統合した「EXプラットフォーム」へと急速な進化を遂げています。

現在は、4年間で6つのプロダクトをリリースした圧倒的な開発速度を武器に、EXプラットフォームとしての領域拡大をさらに加速させるフェーズにあります。

私たちの目指す挑戦は、長期にわたる壮大なものです。社会を変えていくために、素晴らしい人財の参画が何より大切です。

私たちと共にEXプラットフォームの実現に挑戦したいとお考えの方は、ぜひカジュアル面談にご応募ください。

▼採用ページ

https://hq-hq.notion.site/HQ-86583c6f1a2449b9b3f79cf4dd31e9cf

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社HQ 広報担当 平川 ／ メール：pr@hq-hq.co.jp