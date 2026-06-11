【新発売】北欧オーディオブランドSudioから、アクティブな毎日を支える骨伝導ヘッドホン「B5」が登場！

モダニティ株式会社

モダニティ株式会社(代表取締役：VERIN REGIS PIERRE、所在地：東京都港区東麻布1-23-5 PMCビル3階)は、スウェーデン発のオーディオブランド「Sudio (スーディオ) 」より、骨伝導ヘッドホン「B5（ビーファイブ）」が登場することをお知らせいたします。2026年6月11日（木）より、全国の家電量販店、セレクトショップ、ライフスタイルストア、モダニティストア、楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングにて順次販売を開始いたします。

Sudio B5 (スーディオ ビーファイブ）

「Sudio B5」は、耳を塞がずに音楽を楽しめる、オープンイヤー型の骨伝導ヘッドホンです。 周囲の音を自然に取り込みながら使用できるため、通勤・通学時はもちろん、ランニングやウォーキングなど、日常のアクティブなシーンに心地よく寄り添います。

チューニング技術の改良により向上した音質は、広がりのあるバランスの良いサウンドで、クリアに抜ける高音と豊かな中域を実現。日常のBGMとしても快適に楽しめます。

安心の防水性能IPX7

30分の水没にも耐えられる防水性能IPX7*で、汗や突然の雨にも配慮。29gの軽量なクリップオンデザインと、最大8.5時間の連続再生で、ワークアウトや長時間の外出時にも安心して使用できます。

*IPX7とは、常温の静水において、水深1mに30分間沈めても機器が正常に動作する防水性能を示す国際的な保護等級。

Sudioらしいミニマルで洗練された北欧デザインは、スポーティーになりすぎず、ファッションやライフスタイルにも自然にフィット。汗ばむ季節の通勤、通学やワークアウト、突然の雨にも対応し、夏をアクティブかつスタイリッシュに楽しみたい方に最適な一台です。

環境への配慮も、選択のひとつとして

Sudioは、製品づくりにおいて環境への配慮も大切な価値としています。

B5は製品の一部にリサイクルプラスチックを使用。パッケージにはプラスチックフリーのFSC認証紙を採用し、印刷にはソイインク（植物由来インク）を使用しています。「選び直し、減らし、活かしていく。」という考えのもと、日常に寄り添うオーディオ体験とともに、環境への配慮もひとつの選択肢として提案します。

販売チャネル

・モダニティ公式ストア(https://modernity.jp/collections/sudio)

・楽天オンラインストア(https://item.rakuten.co.jp/modernity/sd-3800/)

・Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1V5HHRH)

・Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/modernity/sd-3800.html)

・家電量販店

・セレクトショップ

・ライフスタイルストア

商品詳細

Sudio B5

(希望小売価格: 税込6,900円)

製品名 ：Sudio B5（ビーファイヴ）

製品タイプ ：オープンイヤー型ヘッドホン

ドライバー形式 ：骨伝導ドライバー

操作方法 ：クリック式ボタン

マイク ：無指向性エレクトレットコンデンサーマイク

ボイスアシスタント ： iOS／Android対応

重さ ：29g

寸法 ：145 × 105 × 48mm

防水性能 ：IPX7

通信方式 ：Bluetooth 6.0

対応コーデック ：SBC

インピーダンス ：8Ω±15%

ドライバーサイズ ：φ16*5mm

出力音圧レベル ：83.5dB+/-3dB

出力 ：800mW

充電形式 ：マグネット式充電

連続使用時間 ：最大8.5時間

フル充電所要時間 ：最長90分

ブランド情報

【SUDIO】

Sudioは、2012年にスウェーデン・ストックホルムで設立された、高音質と北欧デザインを融合させたオーディオブランドです。

ワクワクするようなサウンドと感動的なメロディーを日常にお届けし、人々の生活をより豊かに彩りたいという想いが込められています。

Sudioは、人にも地球にも優しいサステナブルな企業活動にも積極的に取り組んでおり、第三者機関であるCarbon Footprint Ltd.と共に100％カーボン・ニュートラルな組織を目指しています。

【モダニティ株式会社】

■モダニティ株式会社について

“DESIGN MEETS TECHNOLOGY” をコンセプトに世界中から先進的なデザインと機能を兼ね備えた製品をセレクトし、質の高いライフスタイルを提案しています。

HP: https://modernity.jp/

メディアサイト: https://media.modernity.jp/

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