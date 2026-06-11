丸紅グループ全社展開で実績を積んだ生成AI基盤「まるちゃ」の外部提供を開始

丸紅I-DIGIOホールディングス株式会社

丸紅I-DIGIOグループ・アドバンストインテグレーションセグメント（セグメントCEO：山中 茂生）の丸紅情報システムズ株式会社（代表取締役社長：佐藤 由浩）は、丸紅グループにおいて月間アクティブユーザ10,000名以上が活用する生成AIプラットフォーム「まるちゃ」の外部企業向け提供を開始します。

近年、多くの企業で生成AI活用への期待が高まる一方で、「どのLLMを選ぶべきか分からない」「セキュリティやガバナンスに不安がある」「全社展開する基盤を短期間・低コストで整備できない」といった理由から、本格導入に踏み切れないケースは少なくありません。さらに、社内規程、マニュアル、FAQ、提案資料などのナレッジが部門ごとに散在し、必要な情報まで迅速にたどり着けないことや、問い合わせ対応が特定部門へ集中することも、生産性向上の障壁になっています。

「まるちゃ」は、こうした課題を解決する生成AIプラットフォームサービスです。丸紅グループでの実運用を通じて機能が磨き込まれ、現在ではアクティブユーザ10,000名以上の利用実績を持ち、PoCではなく、実際の大規模運用に耐えてきたAI基盤を、そのままSaaSとしてすぐに導入いただけます。また、GPT、Claude、Gemini、Perplexityなど複数の最新LLMに対応することで、用途や業務要件に応じて最適なモデルを柔軟に活用します。メールや報告書のドラフト作成、要約、翻訳、アイデア整理といった日常業務に限らず、PDF・Excel・Wordなどを対象としたファイル解析、社内文書を横断検索できる高精度RAG、議事録作成支援、リッチなPowerPoint資料生成など、実務に直結する機能をワンストップで提供します。

会議音声や動画ファイルをもとにした議事録の自動生成・要点整理は、会議後の記録作成負荷を大幅に削減します。指示に応じて構成案・見出し・本文・図表イメージまで含むPowerPoint資料の作成支援は、提案書や報告資料の作成スピードを高めます。社内規程や業務マニュアル、ニュース、過去資料を横断的に検索・参照し、根拠URLや参照情報を伴った回答は、問い合わせ対応の効率化とナレッジ活用の高度化を支援します。さらに、業務や部門ごとのニーズに応じたカスタムエージェントを作成・展開することで、法務・人事・総務・営業支援など、用途特化型のAI活用を加速します。

▼主要機能一覧

技術面では、AIエージェントによる推論・構造化を伴うドキュメント検索（RAG）の仕組みとしてAgentic RAGや、PDF・表・リスト構造を適切に解釈する高精度構造化を実装しています。自社内部情報もAIの知識情報に含めて活用することで、複数の文書に関連する質問や複雑な規程確認への対応も実現し、回答精度・透明性・説明可能性を重視する企業での利用に適応したAIプラットフォーム基盤を実現しています。

「まるちゃ」はセキュリティと統制を前提に設計されています。ログ・証跡管理、権限制御、利用機能の制限、ファイルアップロード可否の制御など、企業での利用に求められるガバナンスに対応し、入力データがモデル学習に二次利用されない運用を前提とした、安心できる利用環境を提供します。グローバルに事業を展開する丸紅グループの基盤として、多様な利用者が共通基盤として活用できる設計です。

企業がゼロからAI基盤を構築する場合、LLM接続、認証、ログ管理、権限制御、文書検索、アプリ連携、運用保守などに多くの初期投資と専門人材が必要になります。一方、「まるちゃ」は丸紅グループでの利用を通じて鍛えられたリッチなAI基盤環境を、SaaSとして迅速かつ安価に利用開始できることが特長です。また、ユーザー単位のライセンス課金ではなく、利用量に応じたテナント提供型を採用し、低利用部門も含めた全社導入でのコストを最適化できる特長があります。

丸紅I-DIGIOグループは、生成AIと企業向けシステム導入に関する知見を生かして、「まるちゃ」の導入支援から運用定着、活用拡大まで一貫して支援します。お客さまの業務課題に寄り添った生成AI活用を一層強化するとともに、業務の高度化、効率化、ナレッジ活用の促進を通じて、お客さまの業務変革と競争力強化に貢献していきます。

製品サイト：https://www.marubeni-idigio.com/product/marucha/

また、まるちゃの外部企業向け提供開始にあたり、サービス内容と丸紅グループでの実践事例を紹介するセミナーを開催します。

セミナー情報サイト：https://www.marubeni-idigio.com/event/webinar-20260707-1/

【丸紅I-DIGIOグループについて】

丸紅I-DIGIOグループは、丸紅株式会社のICT領域における事業会社グループとして、以下の4事業セグメントに注力し、商社の強みである幅広い顧客基盤とネットワークを生かした成長戦略を推進しています。

製造ソリューションセグメント：製造業向けソリューション

流通・産業ソリューションセグメント：システム開発およびコンタクトセンターソリューション

デジタルソリューションセグメント：ネットワーク・ストレージ・クラウド・セキュリティ領域のソリューション

アドバンストインテグレーションIT基盤サービスセグメント：IT基盤領域の設計・構築・運用

ホームページ: https://www.marubeni-idigio.com/

＜お問い合わせ先（プレス関係者窓口）＞

丸紅I-DIGIOホールディングス株式会社

コーポレートセグメント コーポレート改革推進本部

マーケティング＆コミュニケーション部 広報課

〒112-0004東京都文京区後楽2丁目6番1号 住友不動産飯田橋ファーストタワー

電話：03-4243-4040

＜製品に関するお問い合わせ＞

丸紅I-DIGIOグループ

アドバンストインテグレーションセグメント DXソリューション事業本部 AI・RPA事業部

03-4243-4320

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