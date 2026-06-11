採用コンサルをすべての中小企業へ　「ミイダス AI採用バディー」提供開始

ミイダス株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのミイダス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：後藤 喜悦、以下「当社」）は、中途採用支援サービス『ミイダス』を提供しています。当社は、企業分析から採用戦略立案までをAIが支援し、クライアントサクセスがAI活用を伴走する新サービス「ミイダス AI採用バディー」の提供を開始します。

日本の中小企業で拡大する「人材不足」と「AI活用格差」

ミイダス AI採用バディー」イメージ画像

世界ではAI活用が急速に進んでいます。調査※1によると、世界の中小企業の75%が何らかの形でAIへ投資しているとされており、AIは企業成長を支える重要な経営基盤となりつつあります。

一方、日本では企業規模によるAI活用格差が広がっています。調査※2によると、大企業のAI導入率が64.7%である一方、中小企業は23.7%にとどまっており、約2.7倍の差が生じています。また、中小企業の約60%が「AI導入予定なし」と回答しており、AI活用の必要性を感じながらも、「何ができるかわからない」「使いこなせるイメージがない」といった不安が導入の壁になっています。

人口減少が進む日本において、AI活用は単なる業務効率化にとどまらず、企業の持続的な成長や人材戦略を支える新たなインフラとして重要性を増しています。

※1 出典：Salesforce SMB Trends Report(https://www.salesforce.com/artificial-intelligence/ai-for-small-business/?utm_source=chatgpt.com)

※2 出典：ラグザス株式会社による企業のAI活用格差調査(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000354.000072123.html?utm_source=chatgpt.com)

「ミイダス AI採用バディー」とは

「ミイダス AI採用バディー」は、“採用コンサルタントをすべての中小企業へ”をコンセプトに開発された、採用戦略立案を支援するAIサービスです。「ミイダス AIバディー(https://miidas.co.jp/newsrelease/20260603/)」が提供する『採用OS（Operating System for Hiring）』※における第一弾サービスとして提供を開始します。

※ 従来の求人管理システム（ATS）を超えた、採用活動全体のデータ蓄積、プロセス自動化、AI分析を一元化する次世代の採用管理プラットフォームを指す

本サービスは、企業ごとの採用課題や組織特性、競争環境をAIが解析し、「誰を・なぜ・どう採用すべきか」を導き出します。採用戦略の設計から求人改善、スカウト運用、採用ミスマッチの低減までをサポートし、これまでコンサルタントの経験やノウハウに依存しがちだった採用活動の標準化を実現します。

これにより、これまで一部の専門家に依存していた採用コンサルティングの知見を、より多くの企業で活用できる環境を実現します。誰もが一定品質の採用戦略を立案・実行できる仕組みを提供し、「採用力」の底上げを支援します。

また、「求人票分析機能」「スカウト文章作成AI」「自動スカウト機能」など、これまで当社が提供してきた各種機能とも連携。採用戦略の立案から実行までを一気通貫で支援し、限られた人員でも効率的かつ再現性の高い採用活動を実現します。

「AI×人」の両軸で、中小企業の採用力向上と持続的な組織成長を支援

本サービスは、AIツールの提供にとどまらず、クライアントサクセスによる伴走を組み合わせることで、中小企業が抱える「何ができるかわからない」「使いこなせるイメージがない」といったAI活用への不安を解消し、企業ごとの採用課題の解決を後押ししていきます。

“AIに任せるべき業務はAIへ、人が担うべき判断やコミュニケーションは人へ”。当社は、AIと人の強みを組み合わせることで、企業の採用力向上と持続的な組織成長を支援します。

▼機能紹介

▼サービス概要

サービス名：ミイダス AI採用バディー

開始日：2026年6月11日

公式サイト：https://corp.miidas.jp/landing/ai-buddy/ai-saiyou-buddy/

企業ごとに採用課題も組織課題も異なります。本来、採用とは、単に“求人を出すこと”ではなく、“経営戦略から逆算して、どのような人材が企業の成長に必要なのかを考えること”だと、私たちは考えています。「ミイダス AI採用バディー」は、AIによって企業理解から採用戦略立案までを支援し、“採用コンサルの民主化”を目指すサービスです。今後もミイダスは、採用から定着・活躍まで、人の価値を最大化するインフラを目指してまいります。

中途採用サービス『ミイダス』について

採用が変われば、企業が変わる。ミイダス独自の視点から生まれた4M2Kで実現する採用強化ブランディング

『ミイダス』は、世界初※1の採用・転職におけるミスマッチを減らしながら、入社後の活躍までを支援する採用・転職サービスです。人口減少による人材不足が深刻化する中、主に中小企業を対象に「採用力」を高める支援を行っています。

私たちが定義する「採用力」とは、単なる採用活動の効率化だけではなく、企業の魅力を高める力です。そして、この「採用力」を軸に企業価値を高める【採用強化ブランディング】を推進しています。

そこで、『ミイダス』では、独自の視点から生まれた「4M2K」フレームワーク(https://corp.miidas.jp/assessment/18294/)※2に基づき、人材の採用から定着までの課題を明らかにし、その解決までをサポートする機能を提供しています。

サポート１.：独自のデータ解析やAIなどを活用し、効率的に採用活動支援

採用においては、独自のデータ解析により、競合との差異や自社の魅力を客観的に把握することで求職者が「応募したくなる」求人票の設計から応募促進までを、AIなどを活用して効率的に支援します。約60万人（2025年6月時点）の「可能性診断」データに基づき、これまで接点を持てなかった人材や企業が求める最適な人材との出会いを創出しています。

サポート２.：「選ばれる企業」づくりの支援

採用後のフェーズでは、企業の人事担当者に向けて、従業員が安心してはたらける職場環境づくりを支援する仕組みを提供しています。組織のエンゲージメントを可視化するサーベイ機能や、これにより集めた従業員の声の分析を通じて、課題や改善ポイントを把握することが可能です。データに基づく組織改善を後押しし、従業員満足度の向上を図ることで、求職者からも「選ばれる企業」へと成長できるように支援します。

※1：「バイアス診断ゲーム」（認知バイアスを測定するテスト）と「ミイダス コンピテンシー診断（特性診断）」を用いて、人材の採用・配置・育成を可能にする無料のスマートフォンアプリ診断サービスとして（2023年5月／未来トレンド研究機構調べ）

※2：「4M2K」フレームワークとは、採用に特化し、企業ブランドを導く4つのアクション「見つけて・スカウト」「魅了する」「導く」「見極める」とアクションを実現する2つの要素「簡単に使える」「価格が安い」をフルサポートする独自の採用サービスを指す

関連する『ミイダス』サービス

・毎月簡単なアンケートを実施するだけで、従業員やチームのコンディションをカテゴリ別に可視化でき、パフォーマンス向上や離職の防止に役立つ「組織サーベイ」(https://corp.miidas.jp/landing/survey)

・従業員の受講履歴管理や理解度テストの実施も可能な200種類以上の多種多様なオンライン教育・研修講座「活躍ラーニング」(https://corp.miidas.jp/landing/learning)

・ストレスチェックや研修の実施などが必要なため、自社だけで認定を取得することが困難な「健康経営優良法人」の認定取得を支援するサービス(https://corp.miidas.jp/landing/hpm)

・生活に役立つ商品をバラエティ豊かにラインナップ。お買い得価格で従業員が購入可能な「福利厚生」サービス(https://corp.miidas.jp/landing/benefit)

・多くの求職者に効率的にリーチし、専門オペレーターが企業の魅力をご紹介。必要スキルや経験を事前設定するだけで該当候補者へ自動でスカウト送信でき、採用力を高める「スカウトプラス」サービス(https://corp.miidas.jp/landing/scoutplus)

・従業員が現在居住している賃貸物件を会社名義の賃貸借契約に切り替え、家賃の一部を給与天引きすることで、税制・社会保険制度を活用しながら従業員の手取り増加と企業の販管費（人件費）削減を実現する「ミイダス 社宅」サービス(https://miidas.co.jp/newsrelease/20260401/)

・コンピテンシー活用講座：https://corp.miidas.jp/landing/competency_training_courses

・バイアス診断ゲーム研修講座：https://corp.miidas.jp/landing/bias_training_courses

▶︎「ミイダス コンピテンシー診断（特性診断）」を使った採用について、【こちらから資料をダウンロード(https://corp.miidas.jp/documents)】できます。

ミイダス株式会社について

ミイダス株式会社は、パーソルグループ全体のHR領域におけるイノベーション推進を牽引し、より一層の企業の人材ニーズに対する貢献を目的として、2018年12月に発足しました。 ミイダス株式会社が運営するアセスメントリクルーティングプラットフォーム『ミイダス』は、2015年7月よりサービス提供を開始しています。

2019年の日本の人事部HRアワード2019「プロフェッショナル 人材採用・雇用部門」(https://hr-award.jp/2019/prize.php)最優秀賞を受賞したことを皮切りに、2023年には第8回 HRテクノロジー大賞「人事システムサービス部門」(https://hr-souken.jp/hrtech_award2023)優秀賞を受賞。2025年には「ITreview Best Software in Japan 2025」TOP100(https://www.itreview.jp/best-software/2025)に選出、「ITreview Grid Award 2026 Spring」にて、6部門(https://itreview.jp/award/2026_spring.html)で最高位の「Leader」を受賞、「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」タレントマネジメントシステム部門(https://boxil.jp/awards/2025-autumn/sc-human_resource)で「Good Service」に選出されるなど多くの受賞実績があります。

【会社概要】

会社名 ：ミイダス株式会社

設立 ：2018年12月28日

代表取締役：後藤 喜悦

所在地 ：〒141-0001 東京都品川区北品川5丁目1番18号 住友不動産大崎ツインビル東館17階、18階

事業内容 ：転職支援・採用支援サービス『ミイダス』の企画、開発、および運営

公式HP ：https://corp.miidas.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

ミイダス株式会社 広報PR 安部

E-mail：miidas-pr@miidas.jp