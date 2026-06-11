バリアフリー字幕・音声ガイド制作に特化した初のAIソフト「おこ助AI」Mac版を販売開始

NPO法人メディア・アクセス・サポートセンター

NPOメディア・アクセス・サポートセンター（住所：東京都港区麻布台、理事長：常世田良）は、2026年7月1日、次世代の字幕・音声ガイド制作ソフトウェア「おこ助AI」のMac版（プロ向け）を販売開始します。「おこ助AI」は、バリアフリー字幕と音声ガイドの制作に最適化された初めてのソフトウェアで、AIによる音声認識・校正・多言語翻訳を搭載し、制作現場の作業を効率化します。

おこ助AI

増え続ける映像コンテンツの一方で、聴覚に障害のある方に向けたバリアフリー字幕や、視覚に障害のある方に向けた音声ガイドの制作は、いまも多くの手作業を必要とし、制作現場の負担となっています。NPOメディア・アクセス・サポートセンターが開発した「おこ助AI」は、この課題をAI技術で解決し、バリアフリー対応をより速く・正確に・多くの作品へ広げることを目指したソフトウェアです。

待望のMac版プロフェッショナルソフトウェアとして登場し、Windows版も今後発売を予定しており、6月17日～18日に開催される「第19回 コンテンツ東京 ～映像・CG制作展～」にて、出展します。

■ 「おこ助AI」3つの特長

1. AIによる3つの制作支援

2. 用途で選べる3つのモード

3. バリアフリー字幕・音声ガイドの双方に最適化した初のソフトウェア

- AI音声認識：映像の音声を自動でテキスト化し、下書き作成の時間を短縮- AI校正：表記ゆれや誤字脱字をAIがチェックし、品質を担保- AI多言語翻訳：制作した字幕を多言語へ翻訳し、海外展開・多言語対応を支援- 字幕モード：バリアフリー字幕の制作に最適化字幕モード- 音声ガイドモード：音声ガイドの制作に最適化音声ガイドモード、音声ガイドファイルをリンク- プレビューモード：外注先へのＴＣキャラ入りワーク作成、プレビュープレビューモード：ウォーターマーク入れ、暗号化

字幕と音声ガイドの両方の制作に最適化されたソフトウェアは「おこ助AI」が初めてです（※2026年6月時点、自社調べ）。

■ 製品概要・価格

製品名：おこ助AI

販売開始日：2026年7月1日

価格：年額48,000円【税別】＊個人ユーザーは半額でご提供

提供形態：サブスクリプション（プロ向け）

対応OS：Mac版（macOS26以降）／Windows版発売予定

製品ページ：https://www.okosuke.jp/(https://www.okosuke.jp/)

■ 今後の展開

Mac版に続き、Windows版の発売を予定しています。

■ 会社概要

会社名：NPOメディア・アクセス・サポートセンター

所在地：東京都港区麻布台2－3－5 ノアビル１階

代表者：常世田良

設立：2009年7月

事業内容：映画・映像のバリアフリー視聴環境整備

URL：https://www.npo-masc.org/(https://www.npo-masc.org/)

■ 本リリースに関するお問い合わせ

NPOメディア・アクセス・サポートセンター担当：川野浩二 TEL：03-4400-6247 / Email：mail@npo-masc.org