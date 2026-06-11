mineo新端末「arrows We3」の販売開始について
株式会社オプテージ
◆「arrows We3」（FCNT製）
・すっと取り出せるサイズに、2日持ち※1の大容量バッテリー
株式会社オプテージ（大阪市中央区）は、携帯電話サービス「mineo（マイネオ）」において、「arrows We3 4GB/64GBモデル」「arrows We3 8GB/128GBモデル」の販売を2026年6月25日（木）より開始いたします。
mineoは、お客さまがご自身のニーズに合わせてお選びいただけるよう、今後も幅広い機能・価格帯の端末をラインアップしてまいります。
１．新端末の特長
◆「arrows We3」（FCNT製）
・すっと取り出せるサイズに、2日持ち※1の大容量バッテリー
・約5,030万画素のカメラで、キレイに撮れる
・場所を選ばず、思いっきり使える 世界最高水準※2の耐久性
※1：実際の電池持ち時間は、ご利用環境やご利用状況によって異なります。
※2：無故障・無破損を保証するものではありません。
２．価格、販売開始時期
端末の詳細については、下記サービスサイトよりご確認ください。（2026年6月25日（木）9:00更新予定）
個人向け：https://mineo.jp/device/smartphone/
法人向け：https://mineo.jp/business/device/
＊：法人契約では、端末の割賦購入（分割払い）はご利用いただけません。
＊：各サービス名などは各社の商標または登録商標です。
＊：記載の価格は税抜記載のものを除き税込です。税率に応じて金額は変更されます。
以 上