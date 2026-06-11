エンタープライズ向けのAIコンタクトセンターサービスを提供するRecho、キューアンドエー社とテクニカルサポート領域のAIボイスエージェントで戦略的パートナーシップを締結

株式会社Recho

エンタープライズ向けのAIコンタクトセンターサービスを提供する株式会社Recho（読み方：レコー、代表取締役：邱 実、本社：東京都中央区、以下 Recho）は、ICTテクニカルサポート事業を展開するキューアンドエー株式会社（代表取締役社長：野村勇人、宮城本店：宮城県仙台市、以下 キューアンドエー社）と、AI Voice Agentの開発・提供において戦略的パートナーシップを締結いたしました。

本提携により、Rechoが開発する「Recho AI Voice Agent」を、長年コンタクトセンターの設計・構築・運用・管理を行ってきたキューアンドエー社の知見と組み合わせ、さらに多くのエンタープライズ領域のコンタクトセンターへ展開し、業務効率の改善と高度化を実現してまいります。

提携の背景

コンタクトセンターにおけるテクニカルサポートはとりわけ高い専門性を要する領域です。顧客の曖昧な申告を起点に、状況の切り分け、原因の推定、修理・訪問対応の要否判断までのプロセスが求められます。 こうした判断や応対はケースごとに言葉づかいや間合いから状況を読み取り、対応を変える必要があるため、手順として言語化しにくく、従来の技術による定型のシナリオやFAQというアプローチでは、業務効率化には寄与できても応対品質の向上には届きにくいものでした。

既に大手金融機関、行政機関、グローバルメーカー、プラットフォーマー等のコンタクトセンターにAIボイスエージェントを導入しているRechoはこの点に強みを持ち、 独自開発の音声認識・音声合成でグローバル最高水準の性能（※1）を実現した上で、現場の具体的な応対を定型化することなくAIが扱える独自の仕組みを構築しています。今回提携するキューアンドエー社は、ICTテクニカルサポートを専門に手がけており、応対品質向上に長年務め、現場の知見を多く有する企業であることから、より高精度なAI Agentの構築において理想的なパートナーです。

両社は大手家電メーカーのコンタクトセンターにおいて協業をスタートし、キューアンドエー社が蓄積してきたテクニカルサポートの応対ノウハウと、Rechoの音声AI基盤を組み合わせ、暗黙知が求められる高難度な応対の高度化に取り組んでいます。この協業をきっかけに、より多くのエンタープライズのコンタクトセンターへの展開を目指し、本提携に至りました。

※当社検証に基づく。プレスリリース：「Rechoの独自開発音声合成・音声認識モデルがグローバルで最高水準を達成」（https://recho-ai.com/posts/jh-odhct1g ）

提携の概要

本提携は、両社が互いの強みを取り込み、エンタープライズ領域のコンタクトセンター高度化を次の段階へ進めるためのものです。キューアンドエー社は、長年の現場で積み上げた応対ノウハウを土台に、生成AIによってその知見を再現・展開し、AIネイティブなコンタクトセンターの設計・提供を行います。

Rechoは、キューアンドエー社が持つ現場の応対知を継承することで、コンタクトセンター領域への解像度をさらに上げ、音声AI基盤そのものを進化させます。両社は、導入から運用までを一貫して担う体制のもと、Voice Agentと人による対応を最適に組み合わせた応対モデルを顧客へ届けてまいります。

キューアンドエー株式会社について

テクニカルサポート分野のリーディングカンパニーとして、多数の大手企業にBPOサービスを提供。コンタクトセンター運営から業務プロセスの最適化まで、幅広いアウトソーシングサービスを通じて、クライアント企業の事業成長を支援しています。

代表者 ：野村 勇人

主要事業 ：コンタクトセンター運営、テクニカルサポート、BPOサービス全般

本店 ：宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1 仙台トラストタワー

URL ：https://www.qac.jp/company/profile/

会社概要

株式会社Recho（レコー）

「The AI-Native Contact Center Built with Experience」というコンセプトのもと、AIが電話応対を担い、人は判断と改善に集中できる環境を実現。Rechoは、現場で積み上げられてきた応対ノウハウや業務知識をAIに継承し、運用の中で学習し続けるAIネイティブなコンタクトセンターの基盤を開発・提供しています。独自開発の音声認識・音声合成・対話制御技術を基盤に、お客様とともにコンタクトセンターのこれからをつくります。

代表者 ：邱 実

主要事業：Recho AI Voiceプラットフォーム及びVoice Agentの開発・運営

本社 ：〒104-0053 東京都中央区晴海3丁目10-1 Daiwa晴海ビル 2F

URL ：https://recho-ai.com

採用情報

RechoではAI Voiceプラットフォーム、そして新しい未来を一緒に作っていく仲間を募集しています。

特に、音声AI技術の研究開発、音声基盤技術の開発、プラットフォーム・インフラ開発、プロジェクトエンジニアなど、エンジニア職種を中心に積極採用を行っています。エンジニア比率90%を超える環境で、世界トップレベルの技術開発に挑戦したい方のご応募をお待ちしています。

詳細：https://recruit.recho-ai.com/