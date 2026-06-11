応援購入者数2,000名突破記念。鯖江発の次世代スマート眼鏡「SABERA」、福井県・鯖江商工会議所にて特別体験会の追加開催を決定！

株式会社jig.jp

株式会社jig.jp（本社：福井県鯖江市、東証グロース市場：5244、以下「当社」）は、2026年4月20日（月）よりクラウドファンディングサービス「Makuake」にて先行販売を開始した次世代スマート眼鏡（ARグラス）「SABERA（サベラ）」について、2026年6月20日（土）および6月21日（日）の2日間、福井県鯖江市の「鯖江商工会議所」にて特別体験会を開催することをお知らせいたします。

■背景と目的

前回、鯖江市にて開催いたしました体験会では、大変多くの皆様にご来場いただきご好評を頂戴いたしました。また、この度の「Makuake」での先行販売においても、応援購入者数2,000名、応援購入総額1億4,000万円を突破する大きな反響をいただいております。

これらを受け、以前よりお寄せいただいている「実際に体験してみたい」というご期待にさらにお応えするべく、本イベントの開催を決定いたしました。

本体験会は、スマート眼鏡という次世代のARデバイスである「SABERA」だからこそ、その新しい情報体験を実際に体感していただくことを目的としています。

SABERAは、スマート眼鏡としてのAR機能に加え、日常やビジネスのさまざまなシーンに自然に溶け込むデザイン性と快適なかけ心地を実現しており、当日は視界に情報が表示される新しい情報体験と、軽量で快適な装着感を実際にお試しいただけます。

■イベント概要

日時: 2026年6月20日（土）、6月21日（日） 10:00 ～ 16:00

会場: 鯖江商工会議所

住所: 〒916-0026福井県鯖江市本町3-2-12

入場料: 無料

参加方法: 事前予約制のため以下のフォームよりご予約をお願い申し上げます。

※ご予約フォーム: https://timerex.net/m/sabera_0500/45001194

その他: ご参加いただいた方には「Makuake」購入時に利用できる特別クーポンを配布予定

■「SABERA」とは

SABERAは、株式会社jig.jpが展開する、日本発のARグラス（スマート眼鏡）ブランドです。眼鏡の産地・鯖江（SABAE）と新たな時代（ERA）を掛け合わせて誕生しました。ソフトウェア企業である当社の開発力・UX設計力と、鯖江の老舗眼鏡メーカーである株式会社ボストンクラブのデザイン力、Celled株式会社のAR光学技術を融合し、「日常で使えるARグラス」の実現を目指しています。ディスプレイを搭載しながらも、従来の眼鏡の延長線で使用できる自然な装着感と外観を追求し、これまでにない情報体験を提供します。

【Makuakeプロジェクト概要】

・プロジェクトページ: https://www.makuake.com/project/sabera_smartglass/

・プロジェクト終了日: 2026年6月29日(月)

・公式LINEアカウント: https://lin.ee/TZrAePB

・公式Instagram: https://www.instagram.com/sabera_official/?hl=ja

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【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社jig.jp SABERA広報担当

メールアドレス: sabera-business@jig.jp