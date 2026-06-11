EcoFlow、「オフィス防災 EXPO」に出展

EcoFlow Technology Japan株式会社

最先端のポータブル電源やクリーンな電力技術を開発するEcoFlow Technology Japan株式会社（東京都中央区、以下EcoFlow）は、6月17日（水）～19日（金）に東京ビッグサイトで開催される「オフィス防災 EXPO」に出展いたします。

近年、地震や台風、豪雨災害などによる停電リスクが高まる中、企業には事業継続計画（BCP）の見直しが求められています。一方で、非常用発電機は導入や維持管理の負担が大きく、オフィス環境への導入ハードルも低くありません。

EcoFlowブースでは、オフィスの照明やPC・タブレット、通信機器、複合機など、幅広い機器の補助電源・非常用電源として活用できるポータブル電源ソリューションを展示します。

デスク周りに最適な小型・軽量モデルから、大型エアコンの稼働にも対応する200V出力モデルまで幅広く紹介し、企業規模や用途に応じたBCP対策をご提案します。

■展示の見どころ：オフィスを支える非常用電源ソリューション

停電発生時でも、

・PC・タブレット

・Wi-Fiルーター

・スマートフォン

・複合機

・照明設備

など、業務継続に必要な機器へ電力供給が可能なポータブル電源を展示します。

オフィスへの導入事例

■大型空調にも対応する200V出力モデル

近年増加する猛暑や災害時の熱中症対策に向け、200V出力に対応した高性能モデルも展示します。

オフィスや避難所などにおいて、大型空調設備のバックアップ電源として活用できる事例をご紹介します。

■平時も活用できる「フェーズフリー」な電源

EcoFlowのポータブル電源は、災害時だけでなく、

・フリーアドレスオフィス

・電源の少ない会議室

・社内イベント

・屋外業務

など、日常業務でも活用できます。

「非常時のためだけの設備」ではなく、平時から利用できるフェーズフリーな電源ソリューションとしてご提案します。

■出展概要

展示会名：オフィス防災 EXPO

会期：2026年6月17日（水）～19日（金）10:00～18:00

※最終日のみ17:00終了

会場：東京ビッグサイト 南2ホール S13-40

主催：RX Japan株式会社

■メディア向け取材ポイント

・企業のBCP対策最新動向

・停電対策と事業継続

・非常用発電機に代わる新たな選択肢

・フェーズフリー防災

・オフィスにおけるクリーンエネルギー活用

・熱中症対策と空調バックアップ

ブースでは製品撮影、取材、担当者インタビューに対応いたします。

〈EcoFlowについて〉

EcoFlowは、環境に配慮した創造的な技術革新を通じて、人々の活動に不可欠な電力エネルギーを提供し、新たな生活環境や業務活動の機会を生み出すエネルギーソリューション企業です。2017年に「クリーンな電力へ、誰でも簡単にアクセス出来る社会」を実現するべく設立されました。EcoFlowは現在、アメリカ、ドイツ、日本に主要拠点を持ち、世界140以上の国と地域で600万人を超えるユーザーにご利用いただいています。ファミリーキャンプや車中泊に活躍する大容量・高出力モデル「DELTAシリーズ」や、キャンプに必須なギアと言える軽量・小型モデル「RIVERシリーズ」をはじめとするポータブル電源と再生可能エネルギーを提供する企業として、次世代に向けた最先端のクリーンな電力技術を開発しています。詳しくは公式サイト（ https://www.ecoflow.com/jp/ ）をご覧ください。