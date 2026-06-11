【生産現場の点検効率化を加速】IoT・AIを活用したリモート点検ソリューションを提供するLiLz（リルズ）と資本業務提携を締結

リックス株式会社資本業務提携を結んだリックス 安井卓社長（左）とリルズ 大西敬吾社長

国内外の産業界を下支えする”メーカー商社”であるリックス株式会社(本社：福岡市博多区、代表取締役社長執行役員 安井卓、以下 当社)はこの度、IoT・AIを活用したリモート点検ソリューションを提供するLiLz株式会社（本社：沖縄県宜野湾市、代表取締役社長 大西敬吾、以下 リルズ）と資本業務提携を結びましたことをお知らせいたします。



両社の協業により、生産現場で課題となっている「点検業務の長時間化・人手不足」の解決につなげてまいります。

協業にいたった背景

当社は創業以来119年間、鉄鋼、自動車、半導体など産業界の生産現場に入り込み、製品・サービスの提供を通じてお客様の課題を解決してきました。



現在、生産現場では「機械・設備の老朽化」や「技術者の減少による人手不足」が課題となっています。当社では、多様化する生産現場の課題解決に向け、外部パートナーと協力してソリューションを創り上げる"協創”を推進しております。



その一環として、リモート点検に強みを持つリルズとの資本業務提携にいたりました。両社の強みを掛け合わせ、生産現場の効率化を推進してまいります。

協業内容

当社とリルズが資本業務提携を結ぶことにより、以下を推進してまいります。

リルズについて

- 営業・販売・カスタマーサクセス・製品開発その他の分野における協業- 当社の海外拠点を活かし、リルズが開発するリモート点検ソリューションのグローバル展開を推進電源・ネットワーク配線不要のIoTカメラAIクラウドソフトによるリモート点検ソリューション

リルズは、「機械学習とIoTの技術融合で、現場の仕事をラクにする」をミッションに掲げ、国内累計稼働1.2万台の実績がある専用IoTカメラをはじめ、計器の遠隔自動点検、設備の異常検知、プライベートAIエージェントなどのAIクラウドソフトを全て自社開発で提供しています。

▶製品・サービスの詳細はこちら(https://www.rix.co.jp/products_services/products/category/iotsolution/lilz-cloud/)

両社代表者のコメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/75072/table/46_1_48a613768cd6d8bb061710ec2168a1e8.jpg?v=202606110151 ]

【リルズ 大西敬吾 社長】

九州から国内外の産業界を力強く支えてこられたリックス様と資本業務提携を結べたことを大変嬉しく思います。



現在、多くの生産現場では設備の老朽化や、現場を熟知した技術者の減少による人手不足が深刻な課題となっています。リルズは「機械学習とIoTの技術融合で、現場の仕事をラクにする」ことをミッションとしていますが、"メーカー商社”であるリックス様が持つ現場の知見と当社の技術を掛け合わせることで、この課題解決をさらに加速できると確信しています。



リックス様のグローバルネットワークの活用を通じ、世界中の保全現場に新たな価値を提供してまいります。



【リックス 安井卓 社長】

機械学習とIoTを活用して生産現場の課題を解決するリルズ様と資本業務提携を結べたことを大変嬉しく思いますし、当社の顧客密着営業との親和性も高いと考えています。



当社のお客様である製造業の現場では、点検業務の人手不足や効率化が課題になっており、リルズ様との協業によりそういった課題を解決していきたいです。将来的には、リルズ様との協創で新しい価値を創造できればと思っております。



また、当社は世界に販売拠点がありますので、グローバル展開も一緒に進めていきたいと考えています。