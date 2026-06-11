三好不動産グループ　三好エージェントトラストのリノベーション分譲マンションに「HOMETACT」を初導入！

株式会社HOMETACT

三菱地所グループの株式会社HOMETACT（本社：東京都千代田区、代表取締役 共同代表 CEO 松本 太一、共同代表 COO 橘 嘉宏、以下「当社」）が提供する総合スマートホームサービス「HOMETACT（ホームタクト）」が、三好不動産グループの三好エージェントトラスト株式会社（本社：福岡県福岡市、CEO 堂脇 善裕）が手掛けるリノベーション分譲マンション「東峰マンション第二西公園」※1に導入されましたことをお知らせします。

なお、本物件は、福岡市を中心に4.5万戸以上の賃貸物件を管理する三好不動産グループにおいて、初の「HOMETACT」採用物件となります。

当社は今後も、新築分譲・賃貸マンションへの導入に加え、既存住宅やリノベーション物件への展開をさらに推進してまいります。今回の導入をはじめ、入居者さまの利便性・快適性向上はもちろん、全国各地の物件の差別化や資産価値向上につながるスマートホーム活用をより一層推進することで、当社は国内におけるスマートホームの普及と標準化をリードし、住まいにおける新たなインフラとなることを目指してまいります。

※1 今回「HOMETACT」が導入された住戸は、「東峰マンション第二西公園」1002号室です。

「HOMETACT」の導入概要

本物件には、照明のオン・オフができる「スマートスイッチ」、カーテンの開閉操作ができる「スマートカーテン」、お風呂のお湯張りができる「給湯リモコン」が導入されています。さらに、エアコンも「HOMETACT」と連携しており、電源のオン・オフや温度設定の遠隔操作が可能です。これにより、「HOMETACT」から各メーカーの住設機器をまとめて制御できます。アプリを通じて外出先からの操作にも対応するほか、Amazonの音声アシスタント「Alexa」と連携しているため、音声による家電・設備操作も可能です。また、ロボット掃除機や音楽スピーカーなど手持ちの機器との連携※2も可能なほか、シーン機能を活用するとアプリのタップ操作かスマートスピーカーへの声かけのワンアクションで複数のIoT機器をまとめて操作が可能で、事前に設定した好みの住環境を自由につくりだすことができます。

「HOMETACT」は面倒な初期設定をする必要がなく、入居後すぐにスマートホームを利用できる環境を整えることで、利便性・快適性の向上に加え、リノベーション物件における新たな付加価値創出を実現しています。

※2 ご利用には、入居者様ご自身で各機器を準備、設定いただく必要があります。対象メーカー製品であっても、「HOMETACT」アプリとの連携対象外の機種がございます。

▼今回導入された「東峰マンション第二西公園」の室内写真

「HOMETACT」について

「HOMETACT」は、専用アプリやスマートスピーカーを使ってスマートロックやエアコン、照明といった複数メーカーの幅広いIoT機器をまとめて操作・管理できる総合スマートホームサービスです。日本の住環境に導入しやすい新しいスマートホームサービスとして2021年11月よりサービス提供を開始して以降、三菱地所グループ内外の物件での導入が進んでいる他、幅広い商品・サービスとの連携を通じた新しい顧客体験・付加価値提供の取り組みを加速させております。

「HOMETACT」は住宅業界の新しいインフラとして、機能の拡張性や利便性、導入による付加価値創出の実績などを多くの企業に評価いただき、すでに全国各地に事業拡大しています。

「HOMETACT」公式サイト https://hometact.biz/

・お問い合わせ：https://hometact.biz/inquiry

・資料請求 ：https://hometact.biz/document

三好エージェントトラスト株式会社について

三好エージェントトラスト（MAT）は、お客様の不動産取引を真の成功へ導くため、「仲介業」ではなく「パートナー」として機能することを信念としています。お客様の人生において最も大切な決断となる不動産取引。私たちは、単なる物件のスペックや条件ではなく、お客様が描く未来図や人生設計といった「人」に焦点を当てることを何よりも重視しています。お客様お一人おひとりの価値観に深く寄り添い、真摯な対話とエージェントの卓越した専門性を通じて、お客様にとって最大価値を共に築くための「確かな信頼関係」を構築してまいります。多様なニーズが交錯する現代において、私たちは不動産エージェントが介在する真の意味を問い続け、「唯一無二の専門家」として、不動産取引の新たな価値を体現してまいります。

【会社概要】

- 会社名: 三好エージェントトラスト株式会社- (英名) MIYOSHI AGENT TRUST&Co.- 設 立: 2022年12月- 資本金：3,000万円- 代表者: CEO 堂脇 善裕- 事業内容 : 不動産売買仲介・不動産買取再販・コンサルティング事業他- 所在地 : 福岡市中央区今川1丁目１-１- ＴＥＬ : 092-720-9033- 免許番号 : 福岡県知事（１）号 第20215号

◆三好エージェントトラストホームページ

https://www.mat-agent.co.jp/

◆三好不動産ホームページ

https://www.miyoshi.co.jp/

■株式会社HOMETACTについて

株式会社HOMETACTは、三菱地所が2021年11月にサービス提供を開始した総合スマートホームサービス「HOMETACT」の開発・運営を担う事業会社として2026年4月に事業を開始しました。「日本の不動産に、選ばれ続ける力を。」をコーポレートメッセージに掲げ、「住みごこちDXカンパニー」として不動産の新たな価値創出を推進しています。メーカー・ブランドの垣根を越えたオープンプラットフォームとして連携メーカー30社・接続可能機器200種類以上をカバーし、全国44都道府県・200社超の不動産事業者へサービスを提供。賃貸・分譲・戸建・リノベーションなど多様なアセットタイプで採用され、最大30%超の賃料向上、入居者満足度94%・継続利用意向約88%を実現しています。住まう人の快適な暮らしと、不動産オーナー・事業者の資産価値向上・運用効率改善を同時に叶えるサービスとして、「HOMETACT」の全国への普及拡大を推進しています。

【会社概要】

- 会社名：株式会社HOMETACT- 代表者：共同代表 CEO 松本 太一、共同代表 COO 橘 嘉宏- 本社：東京都千代田区内神田一丁目4番13号 THE GATE Otemachi 2F- 設立： 2026年1月- 事業内容： 総合スマートホームサービス「HOMETACT」の提供、住設機器・スマート家電との連携に係る企画・開発、住宅・不動産事業者向けソリューションの開発・提供、エネルギーマネジメントサービスの提供、スマートホーム関連の情報発信・コンサルティング- URL：https://hometact.biz/