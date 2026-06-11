LiLz、リックス株式会社と資本業務提携

LiLz株式会社

LiLz株式会社（本社：沖縄県宜野湾市、代表取締役社長：大西敬吾、以下、リルズ）は、リックス株式会社（本社：福岡市博多区、代表取締役社長執行役員：安井卓、以下リックス）と資本業務提携を締結したことをお知らせいたします 。両社の協業により、生産現場で課題となっている「点検業務の長時間化・人手不足」の解決に向けた取り組みを推進してまいります 。

■ 資本業務提携にいたった背景

多くの生産現場において、「設備の老朽化」や「現場を熟知したエンジニアの減少による人手不足」が深刻な課題となっています 。こうした課題の解決をより力強く推進するため、国内外の産業界を下支えする”メーカー商社”であるリックスとパートナーシップを締結するにいたりました 。両社がシナジーを発揮することで、「現場の仕事をラクにする」ソリューションの提供を推進してまいります。

■協業内容

当社とリックスが資本業務提携を締結することにより、以下の取り組みを推進してまいります 。

■代表者コメント

- 営業・販売・カスタマーサクセス・製品開発その他の分野における協業- リックスの海外拠点を活かし、リルズが開発するリモート点検ソリューションのグローバル展開を加速リックス株式会社 代表取締役社長執行役員 安井卓氏

機械学習とIoTを活用して生産現場の課題を解決するリルズ様と資本業務提携を結べたことを大変嬉しく思いますし、当社の顧客密着営業との親和性も高いと考えています。当社のお客様である製造業の現場では、点検業務の人手不足や効率化が課題になっており、リルズ様との協業によりそういった課題を解決していきたいです。将来的には、リルズ様との協創で新しい価値を創造できればと思っております。また、当社は世界に販売拠点がありますので、グローバル展開も一緒に進めていきたいと考えています。

LiLz株式会社 代表取締役社長 大西敬吾

九州から国内外の産業界を力強く支えてこられたリックス様と資本業務提携を結べたことを大変嬉しく思います。現在、多くの生産現場では設備の老朽化や、現場を熟知した技術者の減少による人手不足が深刻な課題となっています。リルズは「機械学習とIoTの技術融合で、現場の仕事をラクにする」ことをミッションとしていますが、”メーカー商社”であるリックス様が持つ現場の知見と当社の技術を掛け合わせることで、この課題解決をさらに加速できると確信しています。リックス様のグローバルネットワークの活用を通じ、世界中の保全現場に新たな価値を提供してまいります。

◆リルズについて

リルズは、「機械学習とIoTの技術融合で、現場の仕事をラクにする」をミッションに掲げ、国内累計稼働1.2万台の実績がある専用IoTカメラをはじめ、計器の遠隔自動点検、設備の異常検知、プライベートAIエージェントなどのAIクラウドソフトを全て自社開発で提供しています。

【リックス株式会社】

所在地：福岡市博多区東比恵1丁目4番10号 S-GATE FIT 東比恵5階

創業：1907年(明治40年)

代表：安井 卓（代表取締役社長執行役員）

証券コード：7525(東証プライム/福証)

公式HP：https://www.rix.co.jp/ (https://www.rix.co.jp/)

【LiLz株式会社】

所在地：沖縄県宜野湾市我如古2-3-7

設立：2017年7月28日

代表：大西 敬吾

URL：

（公式HP）https://lilz.jp/

（チーム紹介note）https://note.com/lilz/

事業内容：AIおよびIoT技術を活用したサービス提供、研究開発 等