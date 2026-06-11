ドコモ、「arrows We3 F-52G」を発売

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、コンパクトなサイズながら大容量バッテリーと耐久性を兼ね備えた「arrows We3 F-52G」を2026年6月25日（木）に発売いたします。発売に先立ち、2026年6月11日（木）から予約受付を開始いたします。

■ 発売日など

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/835_1_c9bd319053d4d688047082826329b2db.jpg?v=202606110151 ]

■ 販売チャネル ：全ドコモ取扱い店

■ 端末外観

■ 主な特長

詳細はドコモのホームページをご覧ください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/835_2_5de5e0bed50c00289ed877367efa2d2b.jpg?v=202606110151 ]

■ スペック

主なスペックはドコモのホームページをご覧ください。

arrows We3 F-52G(https://www.docomo.ne.jp/product/f52g/#anc-specandservice)

■ アクセサリー※8

「arrows We3 F-52G」の発売に併せて、対応のケース・フィルムを発売いたします。docomo

selectのケース・フィルムは品質・安全性はもちろん端末との組み合わせを意識して商品開発をしており、2商品についてピックアップして紹介させていただきます。詳しくは、ドコモオンラインショップ(https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/limited_options/article/930006.html?icid=OLS_limited_options_article_930006_from_option_search_bnr_slide)をご確認ください。

●arrows We3 F-52G レザーフリップケース（ブラック／ネイビー／レッド）

充実のカード収納と便利なフリーポケット。環境にやさしいエコ素材を使用。

・高い保護性能：フチやボタン部分を最大限まで覆う設計により、機器本体をしっかりガード。

・上質な素材を使用：型押し加工を施すことで、傷やシワが目立ちにくい。

・環境にやさしいエコ素材：リサイクル100%のTPU素材を使用した、環境にやさしいケース。

●arrows We3 F-52G ARガラスフィルムハイグレード

アンチリフレクション仕様で、反射を抑え、太陽光の下でも画面が見やすい。

「ガラスフィルムの交換保証」に加えて、「smartあんしん補償」ご加入の場合、スマートフォンの

画面割れによる修理・交換費用を最大10,000円（税込）まで補償する「スマホ画面割れ保険」を付

帯。ガラスフィルムとスマートフォン画面の両方をサポート。（補償に関する詳細な条件は、こちら(https://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/info/news_release/topics_260609_x2.pdf)をご確認ください）

※1 1日当たり動画視聴200分、音楽ストリーミング100分、SNS閲覧120分、ゲーム60分の計8時間の利用を想定した独自基準 に基づく試算値。実際の電池持ち時間は、ご利用環境やご利用状況によって異なります。

※2 アウトカメラの画素数です。

※3 microSDは別売りです。

※4 以下すべての項目に対応していることに依る。無故障・無破損を保証するものではありません。（2026年4月現在。FCNT

合同会社調べ）10mm以下のスマートフォンかつ、MIL規格23項目への対応かつ、IP6Xの対応かつ、IPX6/8/9への対応か

つ、1.5mからコンクリートに落下させる試験をクリアすること。

※5 MIL規格準拠について

米国国防総省の調達基準（MIL-STD-810H）の23項目、落下、耐衝撃、防水（浸漬）、防水（風雨）、防塵（6時間風速有

り）、防塵（脆弱面90分）、塩水耐久、防湿、耐日射（連続）、耐日射（変化）、耐振動、雨滴、高温動作（60℃固

定）、高温動作（32～49℃変化）、高温保管（70℃固定）、高温保管（30～60℃変化）、低温動作（-20℃固定）、熱衝

撃、低温保管（-30℃固定）、低圧動作、低圧保管、氷結（-10℃氷結）、氷結（-10℃結露）に準拠した試験を実施。充電

可能な温度範囲：5～35℃。使用環境：温度5～35℃、湿度45～85％。風呂場では、温度は5～45℃（ただし、温度36℃

以上または湿度86％以上は一時的な使用に限ります）。湿度は45～99％、なお、すべての機能の連続動作を保証するもの

ではありません。また、調査の結果、お客さまの取扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。

※6 防水性能IPX6/8/9、防塵性能IP6Xに対応。

IPX6とは、内径12.5mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から1分あたり100リットルの水を最低3分間注水する条件

であらゆる方向から噴流を当てても、通信機器としての機能を有することを意味します。

IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mのところに携帯電話を沈め、約30分間放置したあとに取り出したときに

通信機器としての機能を有することを意味します。

IPX9とは、高温・高圧水・スチームジェット洗浄を80℃の湯を指定された形状のノズルで10～15cmの距離から、80～10

0barの水圧で放水（14～16L/分）、本体を水平方向 に0度・30度・60度・90度で各方位に30秒ずつ水平面上で回転させ

ながら実施したのちに通信機器として機能を有することを意味します。

IPX6/8/9およびIP6Xは、試験機関にて本試験を実施し合格しております。基本性能を保持しておりますが、無故障・無破

損を保証するものではありません。

IP6Xとは、保護度合いを指し、直径75µm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に商品を8時間入れてかくはんさせ、取り

出した時に、内部に塵埃（じんあい）が侵入しない機能を有することを意味します。

ご使用の際はスロットキャップが確実に閉じているかご確認ください。

防水・防塵性能を維持するため、異常の有無にかかわらず2年に1回部品の交換をおすすめします（有料）。

※7 独自落下試験について高さ1.5mから26方向でコンクリートに落下させる試験をクリア（2026年4月現在。FCNT合同会社

調べ）。無故障・無破損を保証するものではありません。

※8 「arrows We3 F-52G」の事前購入受付開始と同時にアクセサリーを発売いたします。

* LYTIAはソニーグループ株式会社の登録商標です。