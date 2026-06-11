【AI・モダナイゼーション】 Boomi、フォーティエンスコンサルティングと『SAP × Boomi × AIが生み出す次世代システム連携』ウェビナーを開催

ブーミー株式会社

AI活用に向けてデータを価値に変える基盤「Boomi Enterprise Platform」を提供するBoomi(TM)株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO：河野 英太郎、以下「Boomi」）は、フォーティエンスコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：山口 重樹、以下「フォーティエンスコンサルティング」）と共催で、2026年6月23日（火）11:00～12:00に、『SAP × Boomi × AIが生み出す次世代システム連携 ～コンポーザブルERP時代のデータハブ戦略と、S/4HANA移行を支える実践的アプローチ～』をテーマに、ウェビナーを開催します。参加費は無料で、事前登録制です。

◼️ 開催背景

グローバルにビジネスを展開する企業の多くは、中核システムにSAPを据えながらも、国・拠点・業務ごとに異なるシステムを使い分けているのが実態です。S/4HANAへの移行、SaaSの拡張、AI活用の本格化が進むなか、「SAPと周辺システムを以下に安定的かつ柔軟につなぎ続けるか」が、DX推進における重要な論点となっています。

本ウェビナーでは、SAP BTPで100社超の導入実績を持つフォーティエンスコンサルティングと、iPaaSをグローバルに提供するBoomiが、「SAP × AI」をテーマにデモや対談を交えてお届けします。コンポーザブルERPにおけるデータハブの役割、リアルタイム／準リアルタイム連携の設計、AIマッピングやClaude Code × Boomi Companionなどの最新機能、トータルコストで捉えるシステム投資の考え方など、現場で起きている変化を整理します。

◼️ セッションのポイント

- コンポーザブルERPにおけるデータハブの役割：品目コードやBOMの新旧切替、データ移行時の実例を交えて解説- リアルタイム／準リアルタイム連携の設計：処理速度が最も遅いシステムにも合わせられる連携設計の考え方- AIによる開発・運用の革新：AIマッピングや「Claude Code × Boomi Companion」など、最新機能をデモでご紹介- トータルコストでのシステム投資判断：ライセンス費だけでなく、開発速度・運用負荷・AI連携のメリットも含めた評価軸

◼️こんな方におすすめ

- SAPユーザー企業のIT部門・DX推進部門で、システム連携や基幹刷新の今後の方針を検討されている方- S/4HANAへの移行、コンポーザブルERPの推進に取り組んでいる、または検討中の方- SAPと周辺SaaS／オンプレミスシステムをつなぐデータ連携基盤の刷新を検討している方- SAP × AIの最新動向や、AIを活用した開発・運用のスタイルを把握したい方

◼️ ウェビナー概要

タイトル：SAP × Boomi × AIが生み出す次世代システム連携

～コンポーザブルERP時代のデータハブ戦略と、S/4HANA移行を支える

実践的アプローチ～

日時：2026年6月23日（火）11:00～12:00

開催形式：オンライン（ウェビナーツール：Zoom）

参加費：無料（事前登録制）

主催：フォーティエンスコンサルティング株式会社、Boomi株式会社

視聴登録はこちら :https://marketing.boomi.com/sap-and-ai-integration-webinar.html

◼️ 登壇者

室井 修一 氏

フォーティエンスコンサルティング株式会社

マネージングディレクター

小野 奈海

Boomi株式会社

シニア システムエンジニア

◼️ Boomiのウェビナーシリーズについて

Boomiでは、企業の課題解決に役立つ情報を届けるため、以下のカテゴリーとテーマで定期的に情報を発信しています。

【カテゴリーと主な内容】

顧客事例：導入企業の具体的な取り組みや成果の紹介

アナリスト／市場動向：市場トレンドや最新テクノロジーの解説

課題解決型：パートナー連携による業務改善・システム連携の深掘り

【主要テーマと内容】

「AI・セキュリティ」「AI・データ活用」「AIエージェント」「モダナイゼーション」「AI&API」など、実務に直結するテーマで情報提供を行っています。

今回の共催ウェビナーは、パートナーであるフォーティエンスコンサルティングとの連携により具体的な解決策を提示する「課題解決型」カテゴリーにおいて、SAP刷新とAI活用を結びつける「AI・モダナイゼーション」をテーマとして実施いたします。

◼️ 関連情報

●AI駆動型ワンプラットフォーム「Boomi Enterprise Platform」について(https://boomi.com/ja/platform/)

●データ連携と自動化について(https://boomi.com/ja/platform/integration/)

●AIエージェント管理について(https://boomi.com/ja/platform/ai/)

●フォーティエンスコンサルティング SAP BTPコンサルティングサービス(https://www.fortience.com/solutions/enterprise/sap-btp-consulting/)

【会社概要】

◼️ フォーティエンスコンサルティング株式会社について

フォーティエンスコンサルティング株式会社は、NTTデータグループのビジネスコンサルティングファームです。グローバルに事業を展開する製造業や流通業をはじめ、金融、公益サービス、政府・自治体まで、幅広い業界のお客様にコンサルティングサービスを提供しています。高い専門性と深い業務理解を持つプロフェッショナルが、未来のあるべき姿を起点に戦略を描き、お客様と一体となって成果創出を実現します。

社名：フォーティエンスコンサルティング株式会社（旧：株式会社クニエ）

所在地：東京都千代田区大手町2-3-2 大手町プレイスイーストタワー11F

代表：代表取締役社長 山口 重樹

URL：https://www.fortience.com

◼️ Boomi株式会社について

Boomi, LP.（本社：米国ペンシルバニア州、CEO：Steve Lucas）は、AIを活用し自律型業務への変革を推進する企業支援で世界をリードする企業です。Boomi株式会社は、Boomi, LP.とSunBridge Partners, Inc.（本社：米国オハイオ州、社長：ポール・グリム）からの出資に伴う戦略的投資により、日本での事業拡大を目指して2024年11月8日に設立された合弁会社です。高度なAI機能を活用し、API管理、システムおよびデータ連携、データ管理、AIエージェント管理などの機能を搭載した「Boomi Enterprise Platform」を提供し、企業の業務プロセス自動化と迅速な成果創出を支援しています。世界で30,000社以上の顧客を有し、800社を超えるパートナーと共に、あらゆる企業のDX促進を実現できるようサポートしています。

社名：Boomi株式会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿 1-18-18 東急不動産恵比寿ビル 4F

代表：代表取締役社長 CEO 河野 英太郎

URL：https://boomi.com/ja/

Boomi公式SNS：X(https://x.com/Boomi_event) | LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/boomi-japan/) | Facebook(https://www.facebook.com/BoomiJPN/) | YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCG4cUDgfyhJyGXmWGK70RoQ)

※Boomi、Boomiロゴは、Boomi, LP.またはその関連会社の商標です。SAP、S/4HANA、SAP BTPは、SAP SE(またはSAP関連会社)のドイツおよびその他の国における商標または登録商標です。その他の記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。