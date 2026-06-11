おかげさまでソニー銀行は開業25周年を迎えました

ソニー銀行株式会社

ソニー銀行株式会社（代表取締役社長：南 啓二／本社：東京都千代田区／以下 ソニー銀行）は、2026年6月11日（木）に開業25周年を迎えたことをお知らせします。

ソニー銀行は、2001年の開業以来、「フェアである」を企業理念に掲げ、お客さま一人ひとりに寄り添った価値の提供を追求するとともに、お客さまの多様なニーズを捉え、新たな商品・サービスの開発やサポート体制の強化に取組んでまいりました。

本日25周年という節目を迎えることができましたのは、日頃よりソニー銀行をご利用いただいているお客さまをはじめ、これまで支えてくださいましたすべてのみなさまのおかげです。心より感謝申し上げます。

この感謝の気持ちをお伝えする取組の一環として、2026年6月1日（月）より、新規でソニー銀行の口座を開設するかたを対象としたキャンペーンを実施しています。すでに口座をお持ちのかたを対象としたキャンペーンも近日開始予定ですので、キャンペーン開始時に改めてお知らせします。

キャンペーンの詳細は、キャンペーンページをご覧ください。

https://sonybank.jp/campaign/

ソニーフィナンシャルグループ（ソニーFG）は、「感動できる人生を、いっしょに。」をOur Vision（私たちのありたい姿）として掲げ、生きる土台である「健康寿命」と、経済的な健全性である「資産寿命」に加えて、“自分らしく生きる”ことを「感動寿命」と定義しています。

お客さまの“自分らしい人生”に伴走し続けていくため、ソニー銀行はこれからも、お客さまの声に真摯に向き合いながら、価値ある商品・サービスをお届けしてまいります。

代表取締役社長 南 啓二のコメント

ソニー銀行は、本日2026年6月11日に開業25周年を迎えました。これまでソニー銀行を信頼し、ご利用いただいてきたお客さま、ならびに関係者のみなさまに、心より御礼申し上げます。

開業以来、「フェアである」という理念のもと、金融サービスの本質と向き合いながら、お客さまにとって本当に価値ある銀行であることを目指してきました。

2025年5月には新勘定系システムが稼働し、ソニー銀行ならではのユニークな商品・サービスを迅速に提供できる基盤を整えました。中期経営計画で掲げる「Borderless Digital Banking for more “Fun”」の実現に向け、ソニーグループおよびソニーフィナンシャルグループ各社との連携もさらに強化し、新たなチャレンジを続けてまいります。今後もお客さまの期待を超え、より一層の満足と感動をお届けできるよう取組んでまいります。