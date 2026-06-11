全国約250名の頂点が決定！ 『EFグローバルスピーチコンテスト2026』受賞者発表

イー・エフ・エデュケーション・ファースト・ジャパン株式会社全国から選ばれたFinalistたち

世界110カ国以上で教育・語学事業を展開する国際教育機関、イー・エフ・エデュケーション・ファースト・ジャパン株式会社（本部：スイス、日本法人本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊東グローニング七菜、以下「海外留学EF」）は、全国の中学生・高校生・高等専門学校生を対象とした英語スピーチコンテスト「EFグローバルスピーチコンテスト2026」の決勝大会を、2026年6月7日（日）にEF東京本社で開催しました。



■全国から選ばれた16名が即興英語スピーチに挑戦

「EFグローバルスピーチコンテスト（EFGSC）」は、全国の中学生・高校生・高等専門学校生を対象に開催する英語スピーチコンテストです。2026年大会には、全国約250名が参加。予選を通過した16名のファイナリストが、2026年6月7日（日）にEF東京本社で開催された決勝大会に出場しました。

本大会では、英語力だけでなく、自らの考えを整理し、相手に伝える発信力やコミュニケーション力を重視しています。決勝大会の特徴は、事前原稿を用いずに挑む「即興英語スピーチ」。参加者は当日発表されたテーマに対し、限られた準備時間の中で考えをまとめ、自身の経験や価値観を交えながら英語でスピーチを行いました。

今年の決勝大会では、中学生部門に「あなたの世代を表すハッシュタグは何ですか？」、高校生部門に「あなたを表す3つのハッシュタグで、どのような社会課題を解決したいですか？」というテーマを出題。ファイナリストたちは、それぞれの視点から世代観や社会課題について語り、自分の言葉で考えを発信しました。

審査では、Content（内容）、Language（語彙・表現力）、Delivery（伝達力）、Creativity（独自性）、Passion（情熱）の5項目を評価。厳正な審査の結果、各部門の優勝者・準優勝者が決定しました。

■社会課題から日常の気づきまで ファイナリストたちが英語で発信したメッセージ

決勝大会では、全国から選ばれた16名のファイナリストが、自身の経験や価値観をもとに即興英語スピーチを披露しました。

中学生部門では、「AIユーザー」や「ダイバーシティー」など、今の世代を象徴する価値観や日常の気づきをテーマに発表。参加者たちは、それぞれが考える「自分たちの世代らしさ」について、自らの言葉で語りました。

高校生部門では、「AI」や「紛争と差別」、「高齢者社会」など様々な社会課題をテーマに、それぞれが問題意識や解決へのアイデアを提案。身近な経験から社会を見つめる視点や、多様な価値観を尊重する考え方など、若い世代ならではの発想が数多く見られました。



当日の即興スピーチテーマは以下の通りです。

・中学生（一般・アドバンス部門）・・・ 「あなたの世代を表すハッシュタグは何ですか？」

（What is the hashtag for your generation?）

・高校生（一般・アドバンス部門）・・・ 「あなたの3つのハッシュタグで、どのような社会問題を解決したいですか？」（Based on the three hashtags that represent you, what social issues would you like to solve?）



中学生・一般部門で優勝した吉野莉彩さんは「自分の好きなことを絶対に諦めないでほしい」というメッセージを届けました。中学生・アドバンス部門で優勝した山下楓さんは「ひとりの小さな力が大きな原動力になる」という想いを発信。高校生・一般部門で優勝した渡辺彩由さんは「好きなことを見つけ、それを仲間と共有することの大切さ」を語りました。高校生・アドバンス部門で優勝した黄瀬真奈実さんは「女性のキャリア選択の自由」をテーマに、自らのメッセージを届けました。



審査員からは、「今年は身近な経験や日常の気づきから社会課題へと視野を広げ、自分なりの考えや提案を発信するスピーチが多く見られた」との声が寄せられました。また、「英語力だけでなく、自らの考えを整理し、限られた時間の中で相手に伝える力や、独自の視点を持って発信する姿勢が高く評価された」と総評されました。

各部門とも接戦となり、ファイナリストたちの高いレベルと可能性を感じさせる結果となりました。

【EFグローバルスピーチコンテスト2026（EFGSC2026）概要】

大会名 ：EFグローバルスピーチコンテスト2026（EFGSC2026）

開催日 ：2026年6月7日（日）

会場 ：EF東京本社（渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー36階）

対象 ：日本全国の中学生・高校生・高等専門学校生

ファイナリスト ：全国から選出されたファイナリスト16名（4部門×各4名）

出題テーマ ：

＜中学生（一般・アドバンス部門）＞

「あなたの世代を表すハッシュタグは何ですか？」

What is the hashtag for your generation?

＜高校生（一般・アドバンス部門）＞

「あなたの3つのハッシュタグで、どのような社会問題を解決したいですか？」

Based on the three hashtags that represent you, what social issues would you like to solve?

公式サイト : https://www.efjapan.co.jp/local-campaign/jp/2026/efsg2026/home/

■ 受賞者一覧



<中学生・一般部門>

優勝

氏名 ：吉野 莉彩さん

受賞賞品 ：EFシンガポール校 1週間留学

（フライト・保険・宿泊・プログラム費用含む）

コメント ：「自分の好きなことを絶対に諦めないでほしい。 それが今回一番伝えたかったことです。」続けていれば、必ず良いことや成功が待っていると思います。

＜中学生・アドバンス部門＞

優勝

氏名 ：山下 楓さん

受賞賞品 ：EF東京オフィスでの1週間インターンシップ

（修了証書・交通費、レジデンス提供・フードバウチャー付き）

コメント ：一人の小さな力でも、大きな原動力になれると伝えたかったです。様々な視点から考えて、いろんな人の意見を取り入れながらスピーチを作る事ができて、とても楽しかったです。

＜高校生・一般部門＞

優勝

氏名 ：渡辺 彩由さん

受賞賞品 ：EFシンガポール校 1週間留学

（フライト・保険・宿泊・プログラム費用含む）

コメント ：好きなことを共有できる仲間ができたこと、そして自分の好きなことをもっと広げていきたいという想いをスピーチに込めました。

＜高校生・アドバンス部門＞

優勝

氏名 ：黄瀬 真奈実さん

受賞賞品 ：EFシドニー校 大学進学準備プログラム

オンラインコース（60分×5回）

コメント ：日々の生活の中で『これはどうなのかな？』と疑問に感じたことを題材にして組み立てるようにしています。自分に身近なテーマを選んで、スピーチに想いを込めることを大切にしました。

■イー・エフ・エデュケーション・ファースト・ジャパン株式会社

代表取締役社長 伊東グローニング七菜 コメント

参加者の皆さんが、自身の経験や考えを自分の言葉で堂々と発信する姿がとても印象的でした。本大会は、英語力だけでなく、限られた時間の中で考えを整理し、相手に伝える力を育むことを目的としています。

今回の決勝大会でも、世代観や社会課題などさまざまなテーマに対し、一人ひとりが自分らしい視点で向き合い、英語で発信する姿を見ることができました。この挑戦が参加者の皆さんにとって大きな自信となり、世界へ踏み出す第一歩につながることを願っています。

【イー・エフ・エデュケーション・ファースト・ジャパン株式会社（海外留学EF）について】

イー・エフ・エデュケーション・ファースト（以下、海外留学EF）は、1965年にスウェーデンで設立された国際教育機関です。創業以来、「Education First（教育を第一に）」をモットーに、「教育を通して世界を開く」というミッションのもと、語学教育、留学、学位プログラム、文化交流を通じて、人々が国境を越えて学び、つながることを支援しています。

世界114カ国に拠点を持ち、従業員数は約5万人（うち約半数が講師）。自社運営による50都市以上の直営語学学校を展開し、統一された教育品質のもとで、安心・安全な留学環境を提供しています。日本では1973年より事業を開始し、東京、横浜、名古屋、大阪、福岡で留学サポートを実施。カウンセリングから出発準備、現地滞在、帰国後のキャリア形成まで、一貫したワンストップ体制でサポートしています。

海外留学EFは、世界の教育機関・政府から認定を受けた独自の学習メソッドと、ケンブリッジ大学との研究提携を通じて、科学的に裏づけられた語学習得を実現。60年以上にわたる実績をもとに、「人生が変わる留学経験」を世界中の学生へ提供し続けています。

EF公式YouTubeチャンネルでは、実際の留学生の声や現地での学びの様子を紹介。その他、企業サイト、公式LINE、Instagramからも最新情報をご覧いただけます。

EFの特徴

・ 1965年創業：世界最大級の私立語学教育機関

・ 全校舎直営制：フランチャイズではなく、自社運営による品質管理

・ グローバルネットワーク：114カ国に展開、従業員約5万人

・ ケンブリッジ大学との研究提携：科学的に実証された学習成果

・ 一貫サポート：出発前から帰国後まで安心のワンストップ体制

【受賞歴】

EFのグループ会社であるEfekta Educationは、2026年度「TIME100 Most Influential Companies」

に選出されました。世界的な影響力を持つ教育機関として、国際社会からの評価をさらに高めています。

詳細はこちら：Efekta Education: 2026 TIME100 Most Influential Companies(https://time.com/collection/time100-most-influential-companies/2026/efekta-education/)

公式サイト：https://www.efjapan.co.jp/

EF公式YouTube：https://www.youtube.com/@efjapan_ryugaku

海外留学EF Instagram： https://www.instagram.com/efjapan

（注）事業拠点および語学学校数は2026年6月現在の情報です。



本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

イー・エフ・エデュケーション・ファースト・ジャパン株式会社

広報担当：中村

Email： Marketing@efjapan.com

TEL：050-1743-1441