【社内イベント参加者620名調査】満足度99.5%、「肩書きを忘れて夢中になった」が94.2%

株式会社IKUSA

「あそび」で社内コミュニケーションを活性化させる株式会社IKUSA（本社：東京都豊島区、代表取締役：赤坂大樹、以下IKUSA）は、当社が支援した社内イベントの参加者620名を対象に、IKUSAが支援した社内イベントの満足度と効果に関する独自調査を実施しました。

近年、多くの企業が組織課題の解決手段として社内イベントを導入する一方、「効果が見えづらい」「実施する意味があるのか」という声も少なくありません。社内イベントは予算や工数などのリソースをかけて実施する以上、一体感の醸成やコミュニケーション活性化といった、組織づくりにつながる成果が求められます。

本調査では、その効果を“感覚”ではなく、参加者のリアルな声と数値から検証しました。

調査結果サマリー

企業が組織づくりで強化したい要素は「一体感・団結力」が最多（28.2%）

本調査の詳細はこちら :https://ikusa.jp/news/16620/- 94.2%が「肩書きを忘れて夢中になれた」と没入度の高さを示す結果に- その効果は当日で終わらず、70.8%が「相談・雑談がしやすくなった」と回答- さらに88.8%が会社・チームへ前向きになり、91.6%がメンバーの新たな一面を発見- 結果として、83.7%が「困難な目標でも協力して達成できそう」とチームへの手応えを実感- 全体満足度は99.5%、運営満足度99.2%、NPSは良好水準の＋23.7

今後チームや組織で強化したい要素を尋ねたところ、最も多かったのは「一体感・団結力」で28.2%でした。次いで「部署間連携・横のつながり」が22.9%、「リフレッシュ・ストレス解消」が20.0%と続きます。多くの企業が、単に楽しい時間をつくるだけでなく、部門や役職を越えて関係性を深め、同じ方向を向く組織づくりを求めていることがうかがえます。

社内イベントで生まれた“5つの効果”

【効果１.】94.2%が「肩書きを忘れて夢中になれた」

「イベント中、仕事の肩書きや上下関係を忘れて夢中になれましたか？」という質問に対し、「完全に忘れて楽しんだ」が58.1%、「ある程度忘れていた」が36.1%となり、合計94.2%が肩書きや上下関係を忘れて楽しめたと回答しました。

反対に「仕事のことが頭から離れなかった」は0%。社内イベントは、普段の関係性を一時的に外し、同じ参加者として自然に関わるきっかけをつくります。

【効果２.】70.8%が「相談・雑談がしやすくなった」

「イベント後、業務上の相談や雑談のしやすさは変わりましたか？」という質問に対し、「格段に話しやすくなった」が30.2%、「少し話しやすくなった」が40.6%となり、合計70.8%が相談・雑談がしやすくなったと回答しました（「話しにくくなった」は0%）。

なお、当社の別調査「職場のリーダーシップ、1on1、心理的安全性に関する実態調査(https://ikusa.jp/news/15981/)」でも、心理的安全性を高める最も有効な手段として「日頃の雑談」（45.0%）が挙げられており、本結果と整合します。

【効果３.】88.8%が「会社・チームに前向きになった」

「イベントを通じて、会社やチームに対して前向きな気持ちになる部分はありましたか？」という質問に対し、「とても前向きになった」43.5%、「前向きになった」45.3%となり、合計88.8%が前向きな気持ちになったと回答しました（「むしろ後ろ向きになった」は0%）。

【効果４.】91.6%が「メンバーの意外な一面を発見」

「メンバーの『意外な一面』や『人柄』を知ることができましたか？」という質問に対し、「新しい発見がたくさんあった」47.7%、「少し発見があった」43.9%となり、合計91.6%がメンバーの意外な一面や人柄を知ることができたと回答しました。

【効果５.】83.7%が「困難でも協力し合えるチームと実感」

「今の組織・チームでなら、困難な目標でも協力して達成できそうだと感じますか？」という質問に対し、「強くそう思う」30.3%、「そう思う」53.4%となり、合計83.7%が困難な目標でも協力して達成できそうだと回答しました。

満足度99.5%・運営スタッフ満足度99.2%・NPS＋23.7

イベント全体の満足度は「大変満足」58.2%、「満足」41.3%で合計99.5%（不満0.5%、大変不満0%）。当日の運営スタッフに対する満足度は「大変満足」64.5%、「満足」34.7%で合計99.2%でした。さらに、他者への推奨度を示すNPS（ネット・プロモーター・スコア）は＋23.7を記録。日本における一般的なNPSは「-30～0が平均的、0～+30が良好」とされる中で、良好水準にあたります（推奨者42.4%-批判者18.7%＝＋23.7）。

参加者のリアルな声

2026年、人気の社内イベントテーマ

- 「老若男女、事務職、営業、現場のポジションに関わらず、ゲームに没頭した。時間や役職をすべて忘れて、全員が大きな声で笑っていた」（役員・経営層／男性）- 「業務経験が関係ない場面だったので、上司や部下のコミュニケーションの取り方や段取り、頭の回転などを知ることができた」（入社4年以上／男性）- 「おとなしいと思っていた方の意外な一面を知ることができ、今後一緒に仕事をするときの協力体制に役立ちそうです」（入社4年以上／女性）- 「あんまり話したことのなかった同期と仲良くなれました。これからもたくさん関わっていきたいです」（入社1年未満／女性）

興味のあるイベントテーマを尋ねたところ、謎解きなどの「屋内交流系」が20.9%で最多、次いで運動会などの「運動系」19.9%、懇親会やBBQなどの「パーティー系」19.5%と続きました。当社では各テーマに対応した代表的なサービスを展開しています。

- 屋内交流系：謎パ（全員協力型の謎解きパズル）／謎解き脱出ゲーム／25HUNT（最大500名対応の探索型ミッションラリー）- 運動系：チャンバラ合戦／戦国運動会／NEW運動会- パーティー系：オール社員感謝祭／格付けバトル／グルメチキンレース ゴチバトル

このほか、周年イベントや社員総会の企画運営など、“あそび”で課題を解決するパッケージを100種類以上ご用意しています。

まとめ：社内イベントの効果は“企画・運営次第”

IKUSAの総合カタログ資料はこちら :https://mktg.ikusa.jp/ikusa.jp/download/download_company-service

社内イベントは、ただ開催するだけで必ず効果が出るものではありません。しかし、目的に合わせて企画を設計し、参加者が自然に関わり合える場をつくることで、組織づくりに役立つ施策になります。

本調査結果は、社内イベントの効果・実施意義が“企画・運営次第”で大きく変わることを示しています。

調査概要

調査名：IKUSA運営イベントの満足度調査

調査目的：当社が運営した社内イベントの満足度・効果の実態把握

調査時期：2026年1月～6月

調査対象：当社が運営した社内イベントの参加者

有効回答数：620名

調査方法：参加者アンケート

※構成比は小数第2位を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

※本調査結果を引用・転載する際は、出典として「株式会社IKUSA調べ」と明記ください。

株式会社IKUSA

株式会社IKUSAは「課題を見つけ、あそびで解決。」を掲げる、体験型イベント・研修の専門会社です。

チャンバラ合戦や謎解きなどのユニークなあそびを通じて、チームビルディング、地域活性化、防災といった社会課題の解決を支援。

企業・自治体・商業施設・教育機関を対象に、100種以上のオリジナル企画を年間1,400件以上実施。累計3,000社・56万人以上が体験しています。



ミッション：世界のあらゆる人が遊ぶ 機会 場所 仲間を生み出す

パーパス：遊びの価値を高める

会社名 ：株式会社IKUSA（英語表記 IKUSA Inc.）

設立 ： 2012年5月29日

東京本社 ： 東京都豊島区東池袋3-20-21 広宣ビル 4F

大阪営業所：大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-38 新大阪西浦ビル805

名古屋営業所：愛知県名古屋市千種区大久手町6-1-8

東北営業所：宮城県仙台市青葉区本町1-13-32 302

福岡営業所：福岡県福岡市博多区豊１丁目8-26

札幌営業所：北海道札幌市北区北7条西8-1-11 ラ・シュエット北大106号

役員 ：代表取締役 赤坂大樹

事業内容 ：イベント事業／研修事業／ビジネスパーティー事業／デジタルマーケティング事業／施設管理事業



■株式会社IKUSA サービスサイト一覧



IKUSA.jp ：https://ikusa.jp/

チャンバラ合戦 ：https://tyanbara.org/

社内運動会.com ：https://shanaiundokai.com/

謎解きコンシュルジュ：https://nazotoki-concierge.com/

あそび防災プロジェクト：https://asobi-bosai.com/

ビジネスゲーム研修.com ：https://business-game-training.com/

ビジメシ ：https://biz-food.com/

SDGsコンパス ：https://sdgs-compass.jp/

あそぶ社員研修：https://asobu-training.com/

IKUSA ARENA：https://arena.ikusa.jp/



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