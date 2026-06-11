阿蘇にしか自生しない「ハナシノブ」に捧ぐ「第9回みなみ阿蘇野の花コンサート」　休暇村南阿蘇を会場に6月14日（日）開催

一般財団法人休暇村協会ハナシノブは山地の草原に生える多年草で、現在自生が確認されているのは全国でも阿蘇地方のごく一部だけです。絶滅危惧種IAに分類され、絶滅の可能性が極めて高い植物に指定されています。

熊本県阿蘇の南部に位置し、南阿蘇の奥座敷といわれる高森町に位置する自然にときめくリゾート「休暇村南阿蘇」（所在地：熊本県阿蘇郡高森町高森、総支配人：瀬井 英生）に隣接する阿蘇野草園で、「第9回みなみ阿蘇野の花コンサート～はなしのぶ～」が6月14日（日）が開催されます。

同コンサートは、全国でも阿蘇の限られた草原にしか自生しない希少な花「ハナシノブ」の見ごろに合わせて例年行われる催しです。地元の楽団の演奏を通じて、初夏の自然と音楽の調和を楽しめます。

「ハナシノブ」は山地の草原に生える多年草で、現在確認されている自生地は全国でも阿蘇地方のごく一部に限られています。

◆「第9回 みなみ阿蘇野の花コンサート ～はなしのぶ～」概要

【開催日時】6月14日（日） 9：00～15：00

【会 場】休暇村南阿蘇テラスハウス／南阿蘇ビジターセンター

【入場料】無料

【詳細URL】https://www.town.kumamototakamori.lg.jp/site/kanko/10355.html

【主 催】みなみ阿蘇・野の花コンサート実行委員会

【後 援】環境省阿蘇くじゅう国立公園管理事務所、熊本県、熊本県文化協会、高森町、南阿蘇村、東海大学、江津湖研究会、休暇村南阿蘇、（一社）日本マンドリン連盟、熊本県自然保護関係団体協議会、（一社）地域共生・資源活用協会

【事務局】高森町役場 政策推進課（TEL：0967-62-2913）

【当日のお問い合わせ】南阿蘇ビジターセンター（TEL：0967-62-0911）

◆イベントの見どころ

尚絅中学校・高等学校のギターマンドリン部、吹奏楽部による演奏

当日は、阿蘇野草園の観察会をはじめ、動植物の写真展示や自然保護団体の活動紹介、地元の中学校・高校・大学による発表などを実施します。

ハナシノブをきっかけに、阿蘇の草原や野草、自然を守る取り組みにもふれられる一日です。

◆主なプログラム

《第１部》

10：30～ みなみ阿蘇・野の花コンサート in休暇村南阿蘇 テラスハウス

・尚絅中学校・高等学校のギターマンドリン部

・南阿蘇中学校吹奏楽部

・ギターアンサンブルCollage

・フルートアンサンブル‘90シリンクス

《第２部》

14：00～15：00 阿蘇野草園観察会 in南阿蘇ビジターセンター

南阿蘇ビジターセンターで受付後、阿蘇野草園を観察します。阿蘇地域の草原や野草、自然環境について学べる内容です。

【予 約】前日17時までの要予約

高森町役場 政策推進課（受付時間 9：00～17：00）

TEL：0796-62-2913／Mail：seisaku@tkbb.jp

【定 員】20名

《その他》

9：00～15：00

・動植物の写真展示および自然保護団体関連の活動紹介

13：00～15：00

・熊本県立鹿本農業高校の生徒による活動報告「熊本の野草を守ろう」

・東海大学の阿蘇MIRAI広場による「地域連携活動報告」

◆休暇村阿蘇のキャンプ場では「手ぶらでキャンプ～トリプルミート～」が好評販売中

休暇村南阿蘇の「ファミリーオートキャンプ場」は、車をサイトに横づけできるオートキャンプ場です。設営済みのテントに宿泊し、夕食には牛肉・豚肉・鶏肉を楽しめる「トリプルミートBBQ」、朝食は休暇村南阿蘇の朝食ビュッフェをお楽しみ頂けます。キャンプ用品を持参しなくても、阿蘇の自然の中で気軽にアウトドアを満喫できます。

さらに、本来はホテル泊の方限定の体験プログラム、天文台で行う「スターウォッチング」にも参加可能です。阿蘇の夜空を眺める、南阿蘇ならではの滞在をお楽しみいただけます。

期 間：～2026年11月30日（月）

料 金：大人10,000円／小学生8,000円／幼児5,000円

※幼児のお子様の食材は、ハンバーグ・ソーセージ・野菜のみとなります。

詳細URL：https://www.qkamura.or.jp/aso/camp/

トリプルミートはボリューム満点。牛肉・豚肉・鶏肉と野菜、お米を食材としてご用意。「あずきなこ」のコンセプトでこんころ餅やぜんざい、多種多様なデザートで今日をハレの日に。朝食から熊本のソウルヌードル！熊本ラーメンや太平燕など、熊本をの味をお楽しみいただけます。◆休暇村南阿蘇目の前に阿蘇五岳の大パノラマが広がる絶景と温泉が楽しめるホテルです。

世界最大級のカルデラ、阿蘇山麓に位置するリゾートホテル。ホテル目の前からは阿蘇五岳のなかでも、日本百名山の一つ「根子岳」の絶景スポットとしても知られ、深緑の春や紅葉の秋などのシーズンは、登山口までも車で約10分と近く、ハイキングや登山の拠点としても便利です。

所在地：〒869-1602阿蘇郡高森町高森3219

総支配人：瀬井 英生

ＵＲＬ: https://www.qkamura.or.jp/aso/

◆自然にときめくリゾート休暇村

日本の景色を代表する国立公園・国定公園など優れた自然環境の中にあるリゾートホテル。35か所ある休暇村は、「自然にときめくリゾート」のコンセプトのもと、地元の食材を活かした料理や、地域の自然、文化、歴史とのふれあう体験プログラムなど、その土地ならではの魅力にふれる場を提供し、すべてのお客様に心が自然にときめくひとときをお届けします。