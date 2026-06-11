HDMI端子不足を解消する4K対応切替器2製品を発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、最大4台のHDMI機器を1台のテレビやモニターに集約し、リモコンで手軽に切り替えられる4K/60Hz・HDR対応HDMI切替器2製品「400-SW042（3入力1出力）」および「400-SW043（4入力1出力）」を発売しました。

掲載ページ

HDMI切替器 3入力1出力 HDMIスイッチ リモコン操作対応 4K/60Hz HDR対応 テレビ モニター ゲーム機 映像機器用

型番：400-SW042

販売価格：3,164円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SW042

HDMI切替器 4入力1出力 HDMIスイッチ リモコン操作対応 4K/60Hz HDR対応 テレビ モニター ゲーム機 映像機器用

型番：400-SW043

販売価格：3,436円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SW043

おすすめポイント

・3入力モデルと4入力モデルから接続台数に応じて選べる

・4K/60Hz・HDR対応で高精細映像をそのまま出力

・リモコン操作対応で離れた場所から簡単切替

ＨDMI端子不足をこれ1台で解決

テレビやモニターのHDMI端子は限られているため、ゲーム機やパソコン、レコーダーなどを接続するたびにケーブルを抜き差ししている方も少なくありません。本製品は3入力1出力、もしくは4入力1出力に対応し、複数のHDMI機器を1台のディスプレイへ接続できます。機器の追加や入れ替え時の手間を減らし、配線環境をすっきり整理できる便利なアイテムです。

リモコン操作で快適な切り替え環境

付属のリモコンを使用することで、ソファでくつろぎながらでも、デスクワーク中でも、離れた場所から簡単に入力機器を切り替えられます。ゲーム中に別のゲーム機へ切り替えたり、パソコン作業から映像視聴へ移行したりと、日常のさまざまなシーンでスムーズな操作性を実現します。

4K/60Hz・HDR対応で美しい映像を楽しめる

映像品質にも妥協せず、4K（3840×2160）/60HzとHDRに対応しています。最新ゲーム機の高精細な映像や、動画配信サービスの高画質コンテンツも美しく表示可能です。映像本来の色彩や明暗表現を活かしながら、迫力ある映像体験を楽しめるため、ホームシアター環境にもおすすめです。

手動切替で意図しない画面変更を防止

自動切替タイプでは、接続機器の起動や待機状態によって表示画面が切り替わってしまう場合があります。本製品はリモコンや本体ボタンによる手動切替に対応しており、使用したい機器を確実に選択できます。会議中のプレゼンテーションや作業中の画面表示など、安定した運用を求めるシーンにも適しています。

コンパクト設計でデスク周りもスッキリ

本体サイズは約幅129mm、奥行61mm、高さ17.5mmとコンパクト。テレビ台やモニター周辺、デスク上など限られたスペースにも設置しやすい設計です。さらに前面LED表示により、現在選択中の入力ポートをひと目で確認可能。複数機器を接続していても迷わず操作でき、快適な接続環境を構築できます。

【サンワダイレクト各店掲載ページ】

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SW042

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SW043

■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-sw042/

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-sw043/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-sw042.html

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-sw043.html

■サンワダイレクトau Pay マーケット店

https://wowma.jp/item/781928236

https://wowma.jp/item/781928237

■サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3SD45QG

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3SY32Q8

【サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS】

サンワダイレクト 公式ホームページ

https://direct.sanwa.co.jp

サンワダイレクト公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/sanwadirect

サンワダイレクト公式Instagram

https://www.instagram.com/sanwadirect

サンワダイレクト公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/user/sanwadirect/

サンワダイレクト公式LINEアカウント

https://page.line.me/?accountId=jgl3920e

サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp FAX 086-223-5123

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311 E-Mail hansoku@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。