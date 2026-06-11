Barbourが「大丸京都」に新店舗をオープン！

株式会社Barbour partners Japan

イギリス・ライフスタイルブランドBarbour（バブアー）が2026年6月18日（木）に、大丸京都に新店舗をオープンいたします。

Barbourは3Fにオープン。

婦人服フロアの店舗でありながら、メンズ、ウィメンズ、ユニセックスアイテムを幅広く展開します。

定番モデルのジャケットのみならず、今欲しいレインシューズやTシャツ、ポロシャツ、ワイシャツ、キャップなど、梅雨から夏までを楽しむためのアイテムを豊富に取り揃え、ライフスタイルブランドとして夏のバブアーの世界観を体現したラインナップを展開していきます。

Cropped Polo Shirts \13,200(税込み)Chambray Crest Denim Shirts \17,600(税込み)

さらにオープンを記念して、大丸京都店限定のスペシャルなキャンペーンを開催します。

オープン記念購入特典

\25,000(税込み)以上お買い上げいただいたお客様に、先着数量限定でバブアーオリジナルトラベルポーチをプレゼント。

※数に限りがございますので、無くなり次第終了となります。

大丸京都店限定アイテム

大丸京都店限定Katakana Tシャツ \9,900(税込み)和のテイストを感じさせるカタカナ、漢字を配した英国ブランドとしては貴重な限定デザインの半袖Tシャツ。大丸京都店限定Map Tシャツ \9,900(税込み)京都の街のマップにバブアー大丸京都店の位置を示した可愛らしいイラストデザインの限定デザインTシャツ。大丸京都店限定Map トートバッグ \6,600(税込み)京都の街のマップにバブアー大丸京都店の位置を示した可愛らしいイラストデザインの限定デザイントートバッグ。

バブアー 大丸京都店

オープン日：2026年6月18日 （木）

所在地：〒600-8511 京都市下京区四条通 高倉西入立売西町79番地 京都大丸店3F

電話番号：075-585-5842（営業開始日より開通）

営業時間：10:00～19:00

●バブアーについて

英国ライフスタイルブランド〈バブアー〉は、1894年にジョン・バブアーによって港町サウスシールズにて創業され、北海に面した厳しい気候のもとで働く労働者のために冷たい雨風をしのぐワックスドコットン製のアウターウェアを提供したことをきっかけにスタートしました。

その高い機能性に加えて、英国の田園風景に映えるカラーリングや、襟元にコーデュロイをあしらったエレガントなデザインは、野外活動でも品格のある装いが求められる王族・貴族の間でも愛され、乗馬や狩猟といった英国貴族のカントリースポーツ用のジャケットとして広く普及しました。現在に至るまで、英国王室御用達の証であるロイヤルワラントを保有する格式高いブランドです。

1894年の創業以来130年以上にわたりバブアー一族によって代々継承され、現在はジャケットを中心としたトータルウエアを展開。ライフスタイルブランドとして認知されています。

お問い合わせ先

株式会社バブアー パートナーズ ジャパン

TEL: 03-6380-9170

e-mail: info@barbourpj.co.jp