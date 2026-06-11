ガクフドキャリア、企業一覧ページをリリース。

株式会社Gerbera

株式会社Gerbera（本社：大阪府大阪市、代表取締役：吉岡歩真）が運営する不動産業界特化型キャリア支援サービス「ガクフドキャリア」は、この度、新たに「企業一覧ページ」をリリースしたことをお知らせいたします。

◼️ガクフドキャリアとは

サービスページ：https://gakufudo-career.jp/

ガクフドキャリアは、不動産業界を志望する学生と、不動産業界の企業をつなぐキャリア支援プラットフォームです。AI学習チャット、スカウト機能、タイムライン、企業ページなど、就職活動に必要な機能を一元的に提供し、学生の就活体験を変革してまいりました。

この度のアップデートでは、学生が企業をより探しやすくなるよう、「企業一覧ページ」を開発。

- 業種- 募集職種- 都道府県

での絞り込み検索が可能となりました。

ガクフドキャリアは「教育と採用をつなぐ」をコンセプトに、不動産業界を目指す学生と企業のマッチングを支援しており、今回の機能追加によって、学生が自身に合った企業と出会える環境をさらに強化します。ガクフドキャリアは、不動産業界に興味を持つ学生が学習・実践・就職までを一気通貫で経験できるキャリア支援プラットフォームとして展開しています。

■ 開発背景

これまで学生からは、

「どんな企業が掲載されているのか一覧で見たい」

「地域や職種で企業を探したい」

という声を多くいただいていました。

一方で企業側からも、

「自社の魅力をより多くの学生に知ってほしい」

「会社の特徴や文化を発信できる場がほしい」

という要望が増えていました。

そこで今回、学生が希望条件に合わせて企業を探せる「企業一覧ページ」を開発いたしました。

■ 企業一覧ページの特徴

１. 業種で検索

売買仲介、デベロッパー、投資不動産、管理、不動産テックなど、興味のある分野から企業を探すことができます。

２. 募集職種で検索

営業職、コンサルタント職、事務職、マーケティング職など、自分のキャリアイメージに合わせた検索が可能です。

３. 都道府県で検索

地元就職やUターン就職を希望する学生も、自分の希望エリアの企業を見つけやすくなりました。

■ 企業の魅力をより伝えられるプラットフォームへ

今回の機能追加により、企業は単なる求人掲載だけではなく、

企業理念社風採用メッセージ事業内容、強み、採用メッセージ

など、自社の魅力を学生へより深く届けることが可能になります。

ガクフドキャリアは、企業と学生の情報格差をなくし、「入社後のミスマッチを減らす採用」を実現してまいります。

■ 代表取締役 吉岡歩真 コメント

ガクフドキャリアは、学生が不動産業界を学び、そのままキャリアにつなげられる世界を目指しています。

今回の企業一覧ページのリリースによって、学生はこれまで以上に多くの企業と出会い、自分に合ったキャリアを選択できるようになります。

また企業様にとっても、自社の魅力を発信できる場として活用いただけると考えております。

現在掲載企業数は拡大を続けていますが、私たちは今後1年間で100社掲載を目標に掲げています。

不動産業界を志す学生にとって『まず最初に見るサービス』となれるよう、そして企業様にとって『優秀な学生と出会えるプラットフォーム』となれるよう、今後も機能開発とサービス拡大を進めてまいります。

◼️Gerberaについて

Gerberaは、学びがキャリアにつながる、不動産×教育の新しい形ガクフドキャリアを運営しております。 学生には「将来の道筋」を、企業には「即戦力人材との出会い」を届けます。

社名：株式会社Gerbera

代表者：代表取締役 吉岡 歩真

本社：大阪府大阪市西区北堀江1-13-20 四ツ橋ストークマンション 303号室

東京オフィス：東京都渋谷区千駄ケ谷５丁目１４－７ ゼニス南新宿 202号室

名古屋オフィス：愛知県名古屋市中区錦2-8-22 大森ビル4階

設立：2022年4月

事業内容：不動産賃貸仲介業、不動産売買仲介業、不動産買取再販事業、不動産賃貸管理事業、SNSアカウント運用代行、ガクフドキャリア

ガクフドキャリアサイト：https://gakufudo-career.jp/(https://gakufudo-career.jp/)

ガクフドキャリア公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@734cycdz(https://line.me/R/ti/p/@734cycdz)

Gerbera公式LINE：https://page.line.me/?accountId=885xyknx(https://page.line.me/?accountId=885xyknx)

YouTube：https://youtube.com/@nextmonster2026?si=cgRmiyq6zqiGyxUu

Instagram：https://www.instagram.com/nextmonster2026?igsh=MXQ4djBsMGFlYmw5ZQ%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/nextmonster2026?igsh=MXQ4djBsMGFlYmw5ZQ%3D%3D&utm_source=qr)

総合お問合せ：https://gakufudo-career.jp/contact/(https://gakufudo-career.jp/contact/)

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